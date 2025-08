Toscana, scoperta emozionante a Orvieto. Figure animali scolpite proteggono gioielli e offerte votive degli etruschi. Chi erano quegli dei? Cos’è stato trovato?

Due arieti e un leone scolpiti per incantare il cielo

Nella piana fuori Orvieto, a Campo della Fiera, dove l’argilla custodisce memorie di secoli, gli archeologi dell’équipe di Simonetta Stopponi – nome noto dell’etruscologia – hanno portato alla luce tre teste scolpite, frammenti di altari giganteschi e una quantità impressionante di reperti. Due arieti, con la lana plasmata in onde plastiche e lo sguardo vigile, e un leone che fissa l’infinito, erano collocati a ornamento di altari monumentali.

“Questi altari – spiega la professoressa – sono i più grandi mai ritrovati in Etruria”. Costruiti a blocchi sovrapposti, poggiavano su un’architettura sacra in cui si svolgevano rituali dedicati alle divinità celesti, come raccontano anche fonti latine. Il leone, come spesso in ambito sacrale mediterraneo, rappresentava la forza vigilante, l’intermediario fra cielo e terra, mentre l’ariete evocava fecondità, sacrificio e rinascita.

E poi, un dettaglio stupefacente: un occhio in bronzo e pasta vitrea, incastonato in uno degli altari. “È come se ci guardasse ancora” dice Stopponi. È un elemento di realismo talmente potente da rendere viva la scultura. Come se lo spirito degli dèi non avesse mai lasciato quel luogo.

Il Fanum Voltumnae è qui

Il santuario dove si riunivano le dodici città-stato etrusche

La scoperta ha una portata epocale. Gli studiosi concordano ormai: Campo della Fiera è il Fanum Voltumnae, il santuario federale dove si tenevano le annuali assemblee delle dodici città etrusche, le cosiddette dodecapoli. Un centro sacrale e politico insieme, il cuore pulsante di un’intera civiltà.

“Siamo nel santuario federale degli etruschi – dichiara la professoressa Stopponi –. I primi segni di culto risalgono alla prima metà del VI secolo a.C., ma è nella seconda metà del secolo, con la pianificazione urbanistica voluta da Porsenna, re di Chiusi e Orvieto, che il sito raggiunge la sua piena fioritura”.

Chi era Porsenna?

Secondo la tradizione, Lars Porsenna fu uno dei più potenti sovrani etruschi. Tentò perfino di occupare Roma nel V secolo a.C. e la sua tomba – descritta come immensa, fatta di labirinti e statue – ha alimentato leggende per secoli. La sua figura emerge come quella di un sovrano-costruttore, capace di modellare anche lo spazio del sacro.

Una città sacra nel cuore dell’Umbria

40 ettari di templi, offerte, monete e profumo

Campo della Fiera, oggi luogo di campagna a pochi chilometri da Orvieto – città medievale arroccata sulla rupe tufacea, 20mila abitanti, a 120 chilometri da Roma – si sta rivelando una città sacra diffusa. Le indagini geofisiche stimano che il sito si estenda per oltre 40 ettari, costellati di edifici, altari, percorsi votivi e zone cerimoniali.

Oltre alle monumentali teste animali, gli archeologi hanno ritrovato migliaia di reperti: ceramiche, oggetti votivi, monete romane, offerte e un pendente d’oro a forma di ghianda, cavo all’interno, probabilmente usato per contenere profumo. Un oggetto intimo e lussuoso, come un abbraccio olfattivo agli dèi.

La ghianda, simbolo di potenza vitale, racchiudeva probabilmente essenze preziose – forse mirra, forse incenso liquido – che si scioglievano durante le offerte. Il legame fra corpo, desiderio e sacro qui si fa concreto, tangibile, sensoriale.

Un tempio per il cielo

Il culto celeste e l’architettura del potere divino

Gli altari decorati con teste di ariete e leone sembrano confermare l’orientamento del culto verso le divinità celesti. Come indicano le fonti, il Fanum Voltumnae era il luogo dove si celebravano i grandi riti dell’unione politica e religiosa fra le città etrusche. In una dimensione solare, luminosa, quasi astrale, l’architettura sacra dialogava con il cielo.

Tutti gli indizi puntano verso un pantheon uranico, con forti legami al culto di Tinia (equivalente etrusco di Giove), Uni (Giunone) e Menrva (Minerva). L’ariete, animale della primavera e del fuoco, il leone, simbolo regale, il profumo offerto con sensualità al divino: ogni elemento compone una liturgia visiva e olfattiva che immergeva i fedeli nel mistero.

L’eternità del sacro

Un sito ancora da esplorare, una civiltà che si risveglia

Quella di Campo della Fiera non è solo una campagna di scavo. È un viaggio nella memoria sacra d’Europa. La terra, pazientemente indagata, restituisce ogni anno tracce nuove, tasselli di un mosaico spirituale e artistico che ha ancora moltissimo da raccontare.

Il Fanum Voltumnae riemerge, silenzioso e solenne.

I suoi altari parlano agli occhi, al cuore, al naso. Profumano di offerte. Di desideri. Di un’estate lontana in cui gli dèi sedevano accanto agli uomini.