Tra le pietre trovano una brocca. E nella brocca splendide monete d’oro del V secolo a. C.

Gli archeologi hanno scoperto un vaso di monete d’oro persiane che probabilmente risalgono al V secolo a.C. nella città-stato antica di Notion, situata nella Turchia occidentale. Le monete, identificate come dariche d’oro, presentano l’immagine di un arciere inginocchiato che indossa una tunica lunga sul lato anteriore. Il retro non ha immagini, solo un marchio a punzone. Queste monete sono state probabilmente coniate a Sardi, circa 60 miglia a nord-est di Notion, e sono state trovate sepolte in una piccola brocca da vino conosciuta come olpe.

Situata su due promontori che dominano una baia dove il fiume Hales incontra il Mar Egeo, Notion era una città portuale gemellata con la città interna di Kolophon. La prima menzione testuale della città risale al VI secolo a.C., anche se la maggior parte dei resti archeologici nel sito attuale risalgono al periodo ellenistico (III-I secolo a.C.). Gli studiosi ritengono che la città possa essere stata rifondata durante questo periodo, ricostruita con una pianta a griglia pianificata, mura fortificate, terrazzamenti per aree residenziali espanse e un complesso sistema di approvvigionamento idrico.

Dopo il I secolo d.C., Notion fu in gran parte abbandonata. La sua posizione isolata impedì la ricostruzione dopo l’abbandono e rimase sostanzialmente intatta dalle costruzioni post-romane. Questa mancanza di sviluppo successivo rende i resti antichi eccezionalmente chiari sulla superficie. Il Notion Archaeological Project dell’Università del Michigan documenta e scava il sito dal 2014.

Gli scavi del 2023 hanno portato alla luce resti antecedenti la ricostruzione ellenistica, tra cui ceramiche del V secolo a.C. e una sezione di un antico muro incorporato nelle fondamenta di una casa ellenistica del III secolo a.C. Il vaso di monete è stato scoperto sotto il cortile di questa casa, sepolto in un angolo dell’edificio più antico che un tempo sorgeva sul sito.

All’epoca, una darica equivaleva a un mese di paga per un soldato ed era principalmente utilizzata per pagare i mercenari impiegati dall’Impero Persiano. Il tesoro potrebbe essere stato sepolto da un soldato coinvolto nei conflitti tra l’Impero Persiano e le città-stato greche.

Notion, insieme alle altre città greche sulla costa occidentale della Turchia, fu incorporata nell’Impero Persiano a metà del VI secolo a.C. Fu liberata dal dominio persiano all’inizio del V secolo a.C., ma reintegrata nell’impero persiano all’inizio del IV secolo a.C., rimanendo sotto il controllo persiano fino alla conquista di Alessandro Magno nel 334 a.C.

Gli storici antichi menzionano frequentemente operazioni militari intorno a Notion. Durante gran parte del V secolo a.C., Notion era liberata dai Persiani ma rimaneva sotto il dominio ateniese. Le lealtà contrastanti degli abitanti di Notion, che occupavano una regione di confine tra l’influenza persiana e quella ateniese, sono illustrate da un episodio drammatico riferito dallo storico greco Tucidide.

Tra il 430 a.C. e il 427 a.C., simpatizzanti persiani della vicina città di Colofone occuparono parte di Notion con mercenari greci e “barbari”. Nel 427 a.C., un generale ateniese di nome Paches attaccò e uccise i mercenari pro-persiani dopo aver attirato il loro comandante in una trappola. I simpatizzanti persiani furono poi espulsi e Notion fu riorganizzata sotto la supervisione ateniese.

Il contesto archeologico suggerisce che queste battaglie potrebbero spiegare la deposizione del tesoro e il suo abbandono. Tuttavia, la cronologia attuale colloca le dariche nella brocca al IV secolo a.C. Questa discrepanza potrebbe richiedere una revisione della cronologia delle monete persiane, poiché la maggior parte delle scoperte precedenti manca del contesto archeologico originale. Questo tesoro, essendo l’unico trovato nel suo contesto originale in Asia Minore, offre l’opportunità di correggere la cronologia della monetazione d’oro achemenide basandosi sulla stratigrafia archeologica e sulla datazione assoluta delle ceramiche trovate con le monete.

Le monete d’oro sono ora state depositate nel Museo Archeologico di Efeso a Selcuk, in Turchia, insieme ai frammenti di ceramica ateniese recuperati durante lo scavo del cortile.