Tra queste lastre e mattoni, ecco cosa trovano. Testa antichissima scoperta ora a Fabrica di Roma. Tra Falisci e Romani

Il Comune di Fabrica di Roma ha comunicato, poco fa, il ritrovamento di una splendida testa, appartenente a una scultura antica.



“Da Falerii Novi continuano a riaffiorare antiche testimonianze del popolo falisco‼️ – commenta l’ente locale laziale – Questa testa marmorea di una piccola scultura maschile è stata rinvenuta nell’area dell’antica città ed è ora custodita nei locali di deposito del Comune, a disposizione della Soprintendenza”.

Fabrica di Roma è un comune di 8.189 abitanti in provincia di Viterbo. Le sue origini sono falische. I falisci erano un antico popolo dell’Etruria meridionale. Nel territorio di questo Comune sorgeva Falerii, città stato falisca. La città arcaica è nota come Falerii Veteres, i resti archeologici si trovano nell’attuale centro storico di Fabrica di Roma. In seguito alla sua distruzione da parte dei romani, essa venne ricostruita nel 241 a.C. dagli occupanti stessi, in un altro sito noto come Falerii Novi i cui resti archeologici si trovano a Faleri frazione del comune di Fabrica di Roma. E’ in questa zona che è stata trovata la testina.