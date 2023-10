Trova in un campo un anello d’amore cortese del Cinquecento e un coevo gioiello-fermaglio per abito da donna. Cosa avvenne in quel punto del prato?

Un emozionante ritrovamento è stato effettuato questo mese da un appassionato di metal detector nei campi vicino a Frinton, un tranquillo paese di 5500 abitanti della contea dell’Essex, in Inghilterra. Dopo aver trovato un piccolo anello d’oro con un’incisione straordinaria contenente una dichiarazione d’amore, ha portato alla luce, nei giorni scorsi, tornando nello stesso luogo, un fermaglio ricchissimo per abito.

L’anello, che risale al periodo compreso tra la metà del 1400 e il 1600, è stato scoperto a soli 50 metri dal fermaglio uncinato in argento dorato Tudor. L’iscrizione sull’anello reca la scritta “Je desir vous Ceruir,” che in francese medievale significa “io desidero servirvi.” Questo motto era scritto nel tipo di francese utilizzato in Inghilterra per frasi cortesi e galanti, che venivano offerte in rima, secondo quanto dichiarato dalla storica Lori Rogerson.

Lori Rogerson, ufficiale di collegamento per i ritrovamenti nella contea, ritiene che questi oggetti siano stati molto probabilmente persi nello stesso momento. L’anello presenta un diametro di 19,4 mm e un’altezza di 3,9 mm. Una

Gli anelli incisi con motti cavallereschi francesi, come “Desidero servirti” e “Desidero obbedire,” erano di moda tra il 1400 e il 1600. Questi motti erano spesso utilizzati dagli uomini desiderosi di servire le loro dame, come parte di una tradizione di amore cortese che si diffuse in tutta l’Europa medievale. Chiunque potesse permettersi un anello d’oro in quel periodo sarebbe stato considerato parte dell’élite che conosceva la lingua francese.

Ma l’anello – come dicevamo – non è stato l’unico reperto straordinario scoperto dalla stessa persona. A soli 50 metri dall’anello, è stata ritrovato anche un fermaglio per abiti, uncinato, in argento dorato Tudor. Questo oggetto, che risale alla stessa epoca, era presumibilmente utilizzate dalle donne per sostenere uno strato di gonna da un altro, in modo che entrambi potessero essere visibili.

È interessante notare che entrambi i reperti sono stati ritrovati dallo stesso detectorista in due occasioni separate. Anello e fermaglio potrebbero appartenere alla stessa persona. L’area è stata perlustrata accuratamente con metal detector e non esistono altri oggetti metallici. Sarebbe pertanto da escludere che gli oggetti siano stati nascosti, come un tesoretto, o che siano stati sotterrati e abbandonati da un ladro, in attesa di recuperarli in un momento più propizio. Gli oggetti farebbero pensare a uno smarrimento, cioè a un avvenimento casuale. Forse durante un focoso convegno d’amore, in un luogo discosto della campagna? Questa ipotesi non è certo da scartare.

Al momento, i reperti sono sottoposti a un’inchiesta del coroner presso Chelmsford, e un museo dell’Essex ha già mostrato interesse nell’acquisirli.