Trovate in una scatola più di 100 lettere d’amore, d’eros e d’affetto sigillate e spedite nel 1757 ai soldati e mai recapitate. Lette ora le parole di mogli, fidanzate e familiari

Oltre due secoli e mezzo dopo la loro composizione originaria, più di 100 lettere inviate ai membri della marina francese dai loro cari sono state finalmente aperte e lette. Questi preziosi messaggi provenienti da mogli, fidanzate, genitori e fratelli hanno gettato nuova luce sulla vita personale dei marinai francesi e dei loro ufficiali in comando nel XVIII secolo, offrendo uno sguardo intimo sulle norme e le pratiche sociali e culturali dell’epoca. Questo blocco di lettere furono scritte nel 1757-8.

” Non vedo l’ora di possederti “, scriveva Anne Le Cerf a suo marito, sottufficiale della Galatée. Forse intendeva “abbracciare” ma anche “fare l’amore con te”. Si firmava “La tua obbediente moglie Nanette”, soprannome affettuoso. Imprigionato da qualche parte in Inghilterra, Jean Topsent non avrebbe mai ricevuto la lettera d’amore di Nanette.

Oltre la metà (59%) delle lettere sono state firmate da donne e forniscono preziosi spunti sull’alfabetizzazione femminile, sui social network e sulle esperienze in tempo di guerra.

“Queste lettere mandano in frantumi la vecchia idea secondo cui la guerra riguarda solo gli uomini”, ha detto Morieux, lo studioso che ha trovato le lettere – “Mentre i loro uomini erano assenti, le donne gestivano l’economia domestica e prendevano decisioni economiche e politiche cruciali”.

Le lettere dimenticate

Sfortunatamente, i destinatari originali di queste lettere non hanno mai avuto la possibilità di leggerle, poiché tutti i marinai furono catturati e fatti prigionieri di guerra dalla Royal Navy britannica mentre le lettere erano ancora in transito. L’originale destinazione delle lettere era la marina francese, in particolare la nave Galatea, che stava navigando da Bordeaux, in Francia, al Quebec durante la Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Questa guerra europea coinvolse molte nazioni, con le potenze coloniali dell’Inghilterra e della Francia che si fronteggiavano per il controllo delle terre nordamericane. La Galatea fu catturata dalle forze britanniche a seguito di un combattimento nel 1758, portando all’arresto e all’imprigionamento dell’intero equipaggio.

Mentre le navi da trasporto dell’amministrazione postale francese stavano cercando di consegnare le lettere ai marinai, le autorità britanniche, per qualche motivo, non furono in grado di farlo. Di conseguenza, le lettere rimasero non aperte e furono accantonate. Molti anni dopo, questa collezione di lettere è stata trasferita agli Archivi nazionali britannici a Kew, dove sono rimaste sigillate e inosservate fino a tempi recenti.

“Potrei passare la notte a scriverti… sono la tua moglie fedele per sempre. Buona notte mio caro amico. È mezzanotte. Penso che sia giunto il momento di riposarmi”.

Così scriveva Marie Dubosc a suo marito, il primo tenente della Galatée, nel 1758. Non sapeva dove fosse Louis Chambrelan, né che la sua nave fosse stata catturata dagli inglesi.

Louis non avrebbe mai ricevuto la lettera di Marie e non si sarebbero mai più incontrati. Marie morì l’anno successivo a Le Havre, quasi certamente prima che Louis fosse rilasciato. Nel 1761 si risposò, tornando sano e salvo in Francia.

Una scoperta casuale

La scoperta delle lettere è stata casuale e fortuita. Il professor Renaud Morieux della Facoltà di Storia dell’Università di Cambridge e del Pembroke College stava lavorando a un libro sulle esperienze dei prigionieri di guerra britannici e francesi nel XIX secolo quando è venuto a conoscenza della scatola contenente queste lettere. Morieux ha dichiarato: “Ho ordinato la scatola solo per curiosità. Le lettere erano molto piccole ed erano sigillate, così ho chiesto all’archivista se potevano essere aperte, e lui lo ha fatto. Mi sono reso conto che ero la prima persona a leggere questi messaggi molto personali da quando sono stati scritti. I destinatari previsti non hanno avuto questa possibilità. È stato molto emozionante.”

Il professor Morieux ha dedicato diversi mesi alla lettura e traduzione delle 102 lettere ritrovate. Questa è stata una sfida notevole a causa delle varie difficoltà ortografiche, di punteggiatura e grammaticali presenti nelle lettere. Tuttavia, il risultato è stato una straordinaria finestra sul passato, ora condivisa con il mondo attraverso la rivista francese “Annales Histoire Sciences Sociales.”

Un’intima finestra sul passato

Le lettere dimostrano chiaramente le esperienze umane universali. Esse non sono legate solo alla Francia del XVIII secolo, ma offrono uno sguardo prezioso su come le persone affrontino le sfide della vita, specialmente quando sono separate dai loro cari a causa di eventi al di fuori del loro controllo, come guerre e pandemie.

Le comunicazioni erano essenzialmente limitate alle lettere, spesso consegnate settimane o mesi dopo essere state spedite. La necessità di rimanere in contatto e condividere sentimenti personali ha portato a lettere ricche di aneddoti ed espressioni di amore e speranza. Tuttavia, il contesto bellico ha spesso reso incerto il ritorno a casa.

Queste lettere aprono una finestra sulla cultura e la società del passato, rivelando la profondità delle emozioni e delle relazioni umane che hanno sfidato il tempo. Rappresentano testimonianze preziose di un’epoca in cui le parole scritte erano il mezzo primario per condividere affetto e speranza tra persone distanti.