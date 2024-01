Trovati i resti di un Arco di trionfo. Si cerca la lastra dedicatoria. Eccola, tra il ghiaccio. Qui l’incoronazione di Caracalla

Gli archeologi hanno scoperto, sfidando il ghiaccio di queste ore, i resti di un arco trionfale imperiale romano e di parte di una targa dedicatoria a Caracalla. L’importante ritrovamento è avvenuto Viminacium, in Serbia, a 70 chilometri da Belgrado. Viminacium fu un’importante città dell’Impero romano, capitale della provincia della Mesia. La città era localizzata vicino alla moderna Kostolac, nei pressi del Danubio.

I ricercatori dell’Istituto Archeologico Dott.ssa Saša Redžić, Dott.ssa Ilija Danković, Dott.ssa Mladen Jovičić, Dott.ssa Angelina Raičković, Kristina Živković e Petar Kojadinović sono rimasti stupiti quando hanno portato alla luce le massicce fondamenta dell’edificio.

La capitale dell’Alto Mesiano, Viminacium, è stata teatro di un evento straordinario secondo le fonti storiche: l’ascesa al potere di Marco Aurelio Antonino, noto come Caracalla, proclamato Cesare nel 195 e successivamente Augusto nel 198. L’arco di trionfo scoperto è stato costruito in relazione a questo importante evento, collocando la Serbia tra i pochi paesi con simili archi trionfali, come sottolineato dall’archeologo Prof. Dott. Miomir Korać.

Durante gli scavi concentrati sul nucleo urbano di Viminacium, gli archeologi hanno inizialmente identificato la via principale pavimentata, denominata Viminacium – Decumanus, affiancata da colonnati su entrambi i lati. Tuttavia, la sorpresa è giunta quando sono emerse insolite fondamenta di un imponente edificio.

“Siamo rimasti completamente sorpresi quando abbiamo scoperto che in un tratto della strada principale di Viminacium mancava la carreggiata e la sua sottostruttura. Al loro posto ci siamo imbattuti in un piede di fondazione a forma di quadrato, costruito con massicci pezzi di pietra calcarea. Abbiamo continuato i nostri scavi e abbiamo scoperto altri tre piedi simili! Risultò chiaro che queste erano le fondamenta di un tetrapylon, un edificio su quattro pilastri, con passaggi su quattro lati. Non c’era dubbio che fosse uno dei segni distintivi dell’architettura romana: l’arco di trionfo o l’arco di trionfo” dice la dottoressa Saša Redžić.

“Gli archi di trionfo – dicono gli archeologi – furono creati nell’era della Roma repubblicana, come edifici commemorativi eretti per celebrare le vittorie di grandi leader militari. Durante la cerimonia del trionfo, il sovrano-comandante militare li attraversò su un carro a due, seguito da carri carichi di bottino di guerra e colonne di prigionieri. La grande cerimonia si svolse alla presenza delle legioni vittoriose e delle masse della popolazione cittadina di tutte le classi”.

“Di norma – dice il dott. Mladen Jovičić.- gli archi di trionfo sono edifici indipendenti, sia che si tratti di un semplice arco che colma la strada, o di un tipo articolato a tre passaggi, o di un passaggio a forma di tetrapilo, con quattro colonne. La porta trionfale di Viminacium aveva la forma di un tetrapilo con un unico passaggio e un campo di iscrizione sopra la parte ad arco. Le sue dimensioni di base sono 10,40 per 6,25 metri, estremamente vicine alle dimensioni dell’Arco dei Gavi di Verona, la cui altezza è di 12,70 metri. Secondo questo confronto, molto probabilmente l’arco trionfale del Viminacium era alto circa 12 metri”.

Inoltre, gli archeologi hanno ricostruito l’aspetto dell’arco di trionfo di Viminacium, (nelle immagini, qui sopra) utilizzando come riferimento l’arco di trionfo di Caracalla a Djemila, in Algeria, insieme alle parti architettoniche rinvenute nel sito stesso.