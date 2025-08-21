Ultim’ora. Dai fondali di Alessandria emergono antichi reperti sommersi

Un ritrovamento inatteso nella baia di Abu Qir riporta alla luce statue di sfingi e figure marmoree d’epoca greco-romana

Le acque calme della baia di Abu Qir, davanti ad Alessandria d’Egitto, hanno restituito nelle ultime ore nuove testimonianze di un passato sommerso. Durante una campagna subacquea condotta da archeologi e sommozzatori, sono infatti riemerse dal fondale statue di sfingi e figure marmoree databili all’età greco-romana, legate al periodo tolemaico della città fondata da Alessandro Magno.

Il rinvenimento è avvenuto nel porto antico, un’area che da anni si rivela uno scrigno di tesori inabissati a causa di frane sottomarine e terremoti che nei secoli modificarono la linea costiera e inghiottirono interi quartieri urbani. Le immagini diffuse dai ricercatori mostrano i sommozzatori impegnati a sollevare i blocchi scolpiti con sistemi di galleggiamento e gru, in un’operazione complessa e spettacolare.

Le immagini: https://www.facebook.com/share/p/173LGQE94Z

Abu Qir, un mare di storia

Dalla gloria tolemaica alle battaglie napoleoniche

La baia di Abu Qir non è nuova a ritrovamenti clamorosi: in quest’area erano già stati localizzati resti di templi, colossi reali e frammenti architettonici che testimoniavano la ricchezza della capitale tolemaica. La stessa zona, nei secoli successivi, fu teatro di eventi cruciali: qui, il 1º agosto 1798, la flotta francese di Brueys venne sorpresa e annientata dall’ammiraglio Nelson durante la campagna d’Egitto di Napoleone.

Archeologia subacquea, una disciplina in espansione

Tecnologie e immersioni per riscrivere la topografia del passato

Gli esperti sottolineano che i nuovi reperti permetteranno di chiarire la disposizione degli spazi urbani e religiosi del porto antico. «Si tratta di testimonianze preziose che ampliano la nostra conoscenza di Alessandria come crocevia di culture», spiegano i ricercatori. L’uso di sonar, droni marini e immersioni mirate ha reso possibile individuare i depositi di materiali, rimasti intatti per secoli sotto strati di sabbia.

Un futuro tra conservazione e museo

Il destino dei reperti emersi dalle acque

Ora le statue e i frammenti recuperati saranno trasportati nei laboratori del Supremo Consiglio delle Antichità per le prime operazioni di restauro. L’obiettivo, come già avvenuto per altri ritrovamenti subacquei, è quello di destinarli a esposizioni museali in grado di raccontare al pubblico la straordinaria vicenda della città fondata da Alessandro.

La storia di Alessandria continua così a riaffiorare, pezzo dopo pezzo, dal suo mare. E ogni immersione sembra riportare a galla non solo pietre scolpite, ma interi frammenti di civiltà.

