Un brivido. Scoprono una tomba rituale di 2400 anni fa che rivela prove di sacrifici umani. Perché immolavano altri uomini? Nemici? Avversari? Parenti? O membri di famiglie in scalata sociale?

Bcrividi. Emozione intensa. Lo scavo procede più lentamente. Ci si imbatte in orpi legati e sepolti a faccia in giù, senza offerte funerarie. Il linguaggio del corpo della vittima si ripete spesso, ad ogni latitudine. La posizione bocconi equivale al taglio della testa che troveremo, nell’epoca romana, soprattutto in Britannia e in alcune aree francesi, in particolarmente applicato ai membri della stessa comunità romano celtico o ai traditori. Chiunque, pur vivo, sia legato e gettato a faccia in giù in una buca non potrà mai più rialzarzi. Come chi perde la testa. E’ un annullamento totale.

Un sepolcro tra sabbia e mistero

Gli scavi presso il Tempio di Puémape svelano un rituale che intreccia fede e crudeltà

Nel deserto che circonda San Pedro Lloc, sulla costa settentrionale del Perù, la sabbia ha restituito un capitolo inatteso della storia precolombiana. Durante gli scavi al Tempio di Puémape, un’antica huaca – centro di culto eretto dalla cultura Salinar – è emersa una tomba collettiva che porta con sé i segni inequivocabili del sacrificio umano. Almeno dodici individui, vissuti tra il 400 e il 200 a.C., sono stati trovati sepolti in posizioni anomale: distesi a faccia in giù, con le mani legate dietro la schiena e corde strette attorno al collo.

Un’immagine forte, che travalica il semplice ambito funerario per inserirsi nel territorio più oscuro della ritualità sacrificale.

Il linguaggio della violenza rituale

Crani fratturati, corpi senza corredo: tracce di un gesto sacro e crudele

Le prime analisi osteologiche hanno rivelato lesioni perimortali su alcuni scheletri, in particolare fratture craniche compatibili con colpi ricevuti poco prima o al momento della morte. La totale assenza di offerte funerarie — ceramiche, monili o oggetti personali, tipici delle sepolture andine — rafforza l’ipotesi che non si trattasse di una comunità di defunti “onorati”, bensì di vittime designate per un rito collettivo.

In un contesto culturale in cui la morte non segnava necessariamente la fine ma la trasformazione, il sacrificio poteva avere valore propiziatorio, garantendo la fertilità dei campi, la protezione degli dèi o la coesione sociale.

Il tempio di Puémape

Un luogo abbandonato ma ancora carico di sacralità

Il complesso architettonico di Puémape, sebbene costruito secoli prima, non aveva perso la sua aura di santuario. La sua struttura in gradoni, i muri di pietra e le aree cementate per le adunanze mostrano che fosse ancora percepito come huaca, un punto di contatto tra il mondo umano e quello divino. Anche se il culto originario era già tramontato, la memoria sacra del luogo lo rese un palcoscenico ideale per i riti di sangue.

In questo senso, Puémape si pone come un esempio della persistenza dei luoghi sacri nell’immaginario andino: non semplici rovine, ma spazi in cui il tempo mitico continua a scorrere.

Chi erano le vittime?

Analisi genetiche e studi antropologici per risalire all’identità dei sacrificati

Il team di ricerca, guidato dal professor Henry Tantaleán dell’Università Nazionale di San Marcos in collaborazione con la University of South Florida e l’archeologo Charles Stanish, sta avviando analisi genetiche e isotopiche. La domanda centrale è se le vittime appartenessero alla comunità locale o se fossero stranieri catturati e offerti agli dèi.

La risposta potrebbe rivelare se il sacrificio fosse un atto di auto-immolazione comunitaria – un dono del proprio popolo alle divinità – o un rito basato sulla cattura e l’eliminazione di “altri”, funzionale a rinsaldare l’identità interna della comunità. Seguiamo da tempo le indagini relative alle persone sacrificate, ricerche che sono rese più proficue da nuovi marcatoriri, come gli isotopi delle sostanze che appaioni nella formazione dei denti, da bambini. La mineralizzazione dei denti implica l’assunzone di sostanze minerali presenti nell’acqua del luogo in cui cresce il bambino. Quando il bimbo diventa adulto, porta per sempre con sé, a livello di dentatura, la propria origine geografica. A una certa distanza, gli isotopi cambiano. Così è possibile stabilire se le persone sacrificate fossero popoli vinti in guerra e portati dai vincitori nella loro patria, per il sacrificio, dopo una marcia trionfale. Importante è anche l’uso del Dna che permette di capire se si trattasse di congiure palatine, in cui dopo la morte di un sovrano, veniva azzerata in modo cruento una gerarchia precedente, specie ad opera di parenti. Esistono anche i casi di bambini e bambini bellissimi, donati al Re da feudatari territorialmente lontani. Potevano fare carriera nell’ambito dell’organizzazione reale o, proprio per la loro bellezza, essere sacrificati alle divinità. I casi sono pertanto diversi.

Sacrificio e società

Il filo che unisce la violenza rituale al bisogno di coesione

La scoperta di Puémape si inserisce in un più ampio panorama di pratiche sacrificali nell’area andina. Dai sacrifici infantili degli Inca sul Cerro Llullaillaco alle sepolture violente rinvenute nei complessi Moche, la regione offre esempi in cui la morte rituale appare come strumento per “parlare con gli dèi”.

Il sacrificio non è mai soltanto eliminazione: è comunicazione, è teatro religioso, è patto sociale. Nelle culture precolombiane il sangue, come energia vitale, diventava il ponte tra umano e divino, garantendo l’armonia del cosmo.

Un tassello nella mappa del sacro andino

Tra archeologia e antropologia, nuove chiavi di lettura per l’America antica

Le indagini in corso non ci restituiscono soltanto la crudezza della morte rituale, ma aprono spiragli sul funzionamento delle società antiche. La scoperta di Puémape racconta di comunità che vivevano in equilibrio instabile con la natura e con le divinità, pronte a spezzare vite per mantenerne altre.

Oggi, quegli scheletri stretti da corde diventano testimoni silenziosi di una visione del mondo in cui il sacrificio umano era percepito come strumento di continuità e di salvezza.