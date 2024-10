“Un Canova mai visto”. Opere inedite dal Seminario Vescovile e dalla Chiesa degli Eremitani in mostra a Padova

Il Canova mai visto è il titolo della mostra che si terrà al Museo Diocesano di Padova dal 30 novembre 2024 al 9 marzo 2025, e che porrà in luce opere inedite di Antonio Canova. Tra le opere esposte, per la prima volta al pubblico, spicca il Vaso cinerario della contessa Lodovica von Callenberg, un capolavoro attribuito a Canova e ritenuto perso per decenni.

Antonio Canova, Vaso cinerario della contessa Ludovica Callenberg. copyright Foto Mauro Magliani Padova

L’opera fu realizzata tra il 1803 e il 1807 e collocata originariamente nel giardino della Chiesa degli Eremitani a Padova, danneggiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Grazie a una ricerca sui beni culturali ecclesiastici, l’opera è stata riscoperta e ora fa parte della collezione della Chiesa di Padova.

La mostra, curata da Andrea Nante, Elena Catra e Vittorio Pajusco, non solo celebra l’opera di Canova, ma illumina i legami che l’artista aveva con intellettuali e aristocratici europei, come Johann Wolfgang von Goethe e la casa reale olandese D’Orange Nassau. Saranno esposti anche gessi canoviani, provenienti dalla Gipsoteca di Possagno, e una serie di documenti storici, tra cui le lettere del fratello di Canova, mons. Giovanni Battista Sartori Canova, che evidenziano il suo legame con il Seminario Vescovile di Padova.

Antonio Canova. Busto di Giambattista Sartori Canova

Questa esposizione offrirà una visione nuova e affascinante dell’opera e della vita del maestro di Possagno, esplorando aspetti meno noti della sua produzione artistica e delle sue relazioni personali con il mondo dell’arte e della cultura europea del XIX secolo.

IL CANOVA MAI VISTO. Opere dal Seminario vescovile e dalla Chiesa degli Eremitani

30 Novembre 2024 – 09 Marzo 2024

Padova, Museo Diocesano

Info: Museo diocesano di Padova Palazzo Vescovile, piazza Duomo 12, 35141 Padova

tel. 049 8226159; info@museodiocesanopadova.it