Un leone nella grotta europea. Scoperto un tesoro in utensili. Neanderthal trasformavano gli ossi della belva in strumenti intelligenti. Perchè c’erano i leoni? Cosa ricavavano da essi i nostri “cugini”?

Nella grotta di Scladina, 130.000 anni fa, un colpo di genio: il predatore diventa risorsa, memoria e ingegno

Nelle profondità della grotta di Scladina, nel cuore delle Ardenne belghe, è emersa una scoperta che riscrive il rapporto tra uomo e natura, tra preda e predatore, tra istinto e ragione.

Immagine evocativa di una grotta. Rielaborazione. Da Enrico Melis Pubblico Dominio





Ossa antiche, sepolte nella polvere del tempo, ci parlano oggi con forza. Erano frammenti appartenuti a un leone delle caverne, ma nelle mani dei Neanderthal si trasformarono in qualcos’altro. In strumenti. In armi. In oggetti che univano funzionalità e forse anche un potere simbolico, ancestrale.

Una sequenza di gesti, lucida e sapiente, rivela come il pensiero neandertaliano fosse molto più sofisticato di quanto immaginassimo. Oggi, a distanza di millenni, quell’eco si riaccende. E illumina.

Il segreto inciso in un osso

Quattro strumenti nati da una tibia possente

Il frammento analizzato – una tibia di leone delle caverne – giaceva dimenticato da oltre quarant’anni, in una collezione proveniente dagli scavi condotti nel 1982. È solo grazie a un riesame con tecniche proteomiche e microscopia digitale ad altissima risoluzione che è stato possibile svelarne la natura straordinaria.

I Neanderthal non si limitarono a utilizzare un osso: lo trasformarono in quattro utensili distinti, ognuno modellato per svolgere funzioni specifiche. I margini, i segni d’usura, le fratture e i successivi adattamenti mostrano una gestione dinamica dell’oggetto, con un ciclo di vita articolato: uso → rottura → riuso → riprofilazione.

Si tratta di strumenti probabilmente impiegati per lavorare la pelle, incidere, raschiare o ritoccare utensili in pietra. Un comportamento complesso, che implica pianificazione, conoscenza dei materiali, gestione delle risorse.

Un’intelligenza tecnica che stupisce

Il coltellino svizzero preistorico? Lo hanno inventato loro

La sequenza operativa osservata sul frammento osseo ha lasciato senza parole gli studiosi. Le fratture non sono accidentali, ma provocate con perizia. Le rifiniture, le estremità sagomate, i bordi rielaborati dopo l’usura: tutto parla di una strategia di sopravvivenza intelligente e modulare.

Non si trattava semplicemente di spezzare un osso per usarlo. Questi uomini e donne preistorici compivano scelte precise, capaci di massimizzare il valore funzionale di ogni frammento, creando strumenti con una vita lunga, adattabile, polifunzionale. Una vera tecnologia portatile paleolitica.

Il leone delle caverne, sovrano glaciale

Un predatore leggendario, scomparso insieme a un’era

Il protagonista animale di questa storia è il Panthera spelaea, il cosiddetto leone delle caverne. Una bestia poderosa, più grande del leone africano attuale, priva di criniera e adattata al gelo del Pleistocene. Ricopriva un vasto areale che includeva Europa, Siberia e perfino il Nord America.

Cacciava in branco, probabilmente viveva in ambienti aperti, e fu uno dei più temuti predatori del Paleolitico. I suoi resti sono frequenti nei siti archeologici europei, e in alcuni casi sono state trovate pelli lavorate, segno che l’uomo non solo lo temeva, ma lo affrontava.

Scomparve circa 13.000 anni fa, durante l’ultima grande transizione climatica, quella che pose fine all’ultima era glaciale. Il riscaldamento, la riduzione delle prede e la competizione con Homo sapiens ne decretarono la fine. Ma il suo spirito rimase inciso nella memoria culturale e forse simbolica delle comunità umane.

Preda e trofeo: l’incontro ravvicinato tra due intelligenze

Il rispetto per un avversario formidabile si trasforma in oggetto d’uso

Il gesto di usare le ossa di un leone per creare utensili non può essere letto solo in chiave tecnica. Dietro quell’azione c’è la possibilità di un pensiero più profondo: trasformare l’animale più temuto in strumento domestico, in alleato silenzioso.

C’era forse un valore simbolico? Possibile. C’erano rituali legati al predatore? Alcuni indizi, in altri contesti, lo suggeriscono. Ma anche senza scivolare nell’interpretazione spirituale, resta evidente che i Neanderthal erano pienamente capaci di attribuire valore, funzione e memoria a ciò che toccavano.

Un osso non era solo osso. Poteva diventare utensile, poteva incarnare potere. E forse – chissà – anche un’eredità.

Dove, quando, da chi

Il contesto archeologico e la pubblicazione scientifica

Grotta di Scladina, nei pressi di Andenne (provincia di Namur, Belgio). Situata lungo la valle del fiume Mosa, la grotta è nota per i suoi importanti resti neandertaliani, inclusi un cranio e denti infantili.

La scoperta è stata presentata nello studio:

Abrams, G., Auguste, P., Pirson, S. et al. (2025). The earliest evidence for Neanderthal multi-functional bone tools comes from cave lion remains (Panthera spelaea), Scientific Reports, 15, 24010.

DOI: 10.1038/s41598-025-08588-w

I reperti risalgono al periodo interglaciale Eemiano, circa 130.000 anni fa.