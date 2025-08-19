Un maestoso palazzo di 2.800 anni scoperto nella terra dove nacque la moneta. Ecco cosa è stato trovato. La rivoluzione economica dell'”elettro”

Un palazzo monumentale dell’VIII secolo a.C. riemerge sotto la capitale della Lidia, sfidando le cronologie tradizionali.

Sotto gli strati di pietra e di terra che custodiscono millenni di storia, gli archeologi hanno riportato alla luce i resti di un palazzo monumentale risalente a 2.800 anni fa, nel cuore di Sardis, l’antica capitale del regno di Lidia, in Anatolia occidentale. La scoperta, guidata dal team del professor Nicholas Cahill dell’Università del Wisconsin–Madison, getta nuova luce su una civiltà che già nell’VIII secolo a.C. costruiva edifici di potere imponenti, ben prima che le città greche raggiungessero una simile complessità urbana.

Sardis e la stratigrafia del potere

Otto metri di profondità per un viaggio attraverso epoche sovrapposte.

Per raggiungere le mura del palazzo, alte oltre sei metri e spesse due, gli archeologi hanno dovuto scavare otto metri sotto il livello del suolo, attraversando resti di epoche persiane, ellenistiche, romane e bizantine. Il sito, inserito nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, racconta così una lunga continuità storica: dal cuore del regno lidio fino alle basiliche cristiane citate nell’Apocalisse.

Accanto al palazzo, gli studiosi hanno identificato case di lusso, terrazze monumentali, trenta punte di freccia in bronzo, resti scheletrici e soprattutto nove monete d’argento: alcune tra le più antiche testimonianze di conio al mondo.

Le mura monumentali. Credit: AA

Una Lidia autonoma, non figlia della Grecia

Urbanistica, monumentalità e influenze anatoliche.

Per lungo tempo si è ritenuto che l’urbanizzazione lidia fosse un fenomeno tardo, maturato solo nel VII secolo a.C. e fortemente debitore della cultura greca. Il palazzo di Sardis ribalta questa narrazione: già nell’VIII secolo i Lidi erigevano architetture imponenti, guardando più a oriente che a occidente.

Cahill sottolinea la differenza con i Greci contemporanei: «Mentre in quel periodo le città elleniche erano ancora composte da piccole abitazioni, i Lidi costruivano terrazze monumentali e complessi palaziali». Alcuni elementi richiamano l’arte dei Frigi, altra civiltà anatolica, ma la cifra stilistica resta pienamente lidia.

La capitale e il mito della ricchezza

Dove nacque la moneta e dove si costruì la via della potenza persiana.

Sardis, capitale della Lidia tra VII e VI secolo a.C., era posta in posizione strategica all’estremità occidentale della Via Reale persiana, che collegava l’Egeo al cuore dell’impero achemenide.

Ma la sua eredità più duratura resta l’invenzione della moneta: qui i Lidi iniziarono a coniare pezzi in elettro, lega naturale di oro e argento, aprendo una rivoluzione economica che avrebbe plasmato il mondo antico. La scoperta delle monete d’argento nel palazzo conferma che proprio la residenza regale fu uno dei centri decisivi di questa innovazione.

La rivoluzione economica dell’elettro

Dalle mani dei re Lidi al mondo intero: l’invenzione che cambiò i commerci.

Parlare della Lidia come «terra dove nacque la moneta» significa collocare questa regione anatolica al centro di una delle più grandi rivoluzioni della storia economica. A partire dal VII secolo a.C., i sovrani Lidi introdussero i primi conii metallici realizzati in elettro, un metallo naturale composto da oro e argento, abbondante nei giacimenti del fiume Pactolo che attraversava Sardis.

Prima di questa invenzione, gli scambi si basavano su lingotti di metallo pesati di volta in volta o su baratti, con evidenti limiti di praticità e di affidabilità. Con la moneta, invece, ogni pezzo aveva un valore garantito dall’autorità regia: un piccolo disco d’oro e argento che condensava fiducia, potere e ricchezza.

La monetazione lidia non rimase confinata all’Anatolia: i Greci adottarono rapidamente il sistema, perfezionandolo, e di lì si diffuse in tutto il Mediterraneo e oltre. È per questo che Sardis, capitale del regno, è ricordata come la culla della moneta, il luogo dove per la prima volta il valore economico fu inciso nella pietra e nel metallo, trasformandosi in segno tangibile di potere e scambio.

Una città di pietra e memoria

Templi, sinagoghe, terme e tumuli reali intorno alla capitale lidia.

Oggi Sardis offre ai visitatori un paesaggio archeologico complesso: dal grandioso tempio di Artemide alla sinagoga più grande del mondo antico, fino al ginnasio romano e alla basilica paleocristiana. Intorno alla città, i tumuli reali testimoniano le sepolture dinastiche, in un dialogo costante tra monumentalità e memoria.

Il nuovo palazzo, situato circa un chilometro a est del ginnasio, appare come la tessera mancante di questo mosaico: non solo residenza regale, ma anche centro politico e cerimoniale, simbolo della potenza lidia in un’epoca ancora più remota di quanto immaginato.

Il futuro di uno scavo che svela origini inattese

Un cantiere di ricerca che promette ancora rivelazioni.

La campagna di scavo è stata temporaneamente sospesa per proteggere le strutture dalle piogge invernali, ma gli archeologi torneranno la prossima stagione. Ogni blocco di pietra recuperato, ogni moneta rinvenuta, arricchisce il quadro di una civiltà che non fu semplice “copia” dei vicini greci, bensì un originale laboratorio culturale e politico dell’Anatolia.

Il palazzo riemerso dalle profondità di Sardis ci ricorda che la storia delle origini è sempre più antica e complessa di quanto pensiamo: e che, forse, sotto altre colline dell’Anatolia, giacciono ancora segreti destinati a cambiare la nostra percezione del Mediterraneo antico.