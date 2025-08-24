Un mausoleo gallo-romano di duemila anni riaffiora durante gli scavi. La meraviglia. Donna dominante. Non ancora aperta la camera funeraria

La tomba monumentale, alta oltre sei metri, potrebbe appartenere a un illustre notabile dell’epoca augustea

di Federico Bernardelli Curuz

Il vento che risale dal Rodano porta con sé un odore umido di pietra e di terra smossa. Sotto le pale degli archeologi, a Saint-Romain-en-Gal, poco lontano dal cuore di Vienne, città che fu una delle capitali gallo-romane più fiorenti, riemerge un profilo curvo, perfettamente riconoscibile: è la parte superiore di un mausoleo monumentale, costruito circa duemila anni fa. Un’opera funeraria di rara imponenza – oltre sei metri d’altezza secondo le prime stime – che, come un’antica epigrafe senza parole, restituisce alla luce la memoria di un personaggio eminente vissuto ai tempi di Augusto.

La sorpresa è stata grande, e non poteva essere altrimenti. Gli archeologi non si aspettavano di trovarsi di fronte a un edificio così imponente. La scoperta è avvenuta quasi per caso: gli studenti e i loro docenti avevano ripreso nel 2024 un cantiere-scuola, interrotto per oltre dieci anni, con l’intenzione di riportare alla luce una grande mosaico. Al posto delle tessere di pietra colorata, è affiorato l’inizio di una cupola funeraria, un monumento che ora promette di riscrivere la conoscenza dell’urbanistica e del prestigio di Vienne all’alba dell’impero romano.

Vienne, colonia augustea

Per comprendere la portata del ritrovamento occorre ripercorrere la storia della città. Nel 47 a.C. Giulio Cesare vi aveva insediato i veterani più meritevoli, trasformandola da oppidum gallico a colonia romana. L’incontro tra l’élite locale e la disciplina militare di Roma diede vita a una delle più rapide e precoci romanizzazioni della Gallia.

Sotto Augusto, Vienne (allora Colonia Julia Viennensis) si arricchì di fori, templi, teatri e terme, assumendo i caratteri di una capitale provinciale raffinata e prospera. Proprio in questo contesto va collocato il mausoleo appena riemerso. La sua architettura, osserva l’archeologa Giulia Ciucci, responsabile dello scavo, ricorda da vicino il grande mausoleo di Augusto a Roma: un segnale inequivocabile della volontà di emulare la capitale, e di sottolineare, attraverso l’architettura funeraria, lo status e la vicinanza politica del defunto al potere imperiale.

Architettura della memoria

I mausolei a pianta circolare furono, tra la fine della Repubblica e i primi decenni dell’Impero, simboli di una nuova concezione del potere e della memoria. La monumentalità non era soltanto un atto di pietà familiare, ma un gesto pubblico: la tomba parlava ai vivi, testimoniando virtù, ricchezza e appartenenza a una cerchia privilegiata.

In Francia se ne conoscono soltanto diciotto, ma quasi nessuno appare conservato in condizioni paragonabili a quelle di Saint-Romain-en-Gal. La maggior parte è stata inglobata da edifici medievali e moderni, oppure ridotta a rovine frammentarie. Qui, invece, il tempo ha preservato la struttura, sigillandola sotto strati di terra e di storia.

La camera funeraria non è ancora accessibile: bisognerà attendere l’estate del 2026 per proseguire le indagini. Ma è già certo che il mausoleo fu eretto per un personaggio eminente, forse un magistrato della colonia o un notabile gallo-romanizzato, che aveva conquistato i favori di Augusto o dei suoi successori.

La città dei vivi e la città dei morti

Ogni necropoli racconta tanto quanto i fori e i teatri. I monumenti funerari parlano della società, dei suoi valori e delle sue gerarchie. Il ritrovamento viennese si colloca lungo quella linea di confine che separava lo spazio dei vivi da quello dei defunti, ma che al tempo stesso li univa in un dialogo perpetuo.

Il mausoleo non è l’unica scoperta di queste campagne di scavo. Poco lontano, lo stesso team ha individuato i resti di tre botteghe, testimonianza preziosa del commercio al dettaglio, un settore meno noto rispetto ai grandi scambi mediterranei. Quelle piccole attività di vendita, forse di generi alimentari o di oggetti d’uso quotidiano, completano l’immagine di una città vibrante, dove la monumentalità aristocratica conviveva con la laboriosa vita delle strade.

Un cantiere sospeso

C’è un che di suggestivo nel fatto che le indagini debbano ora fermarsi. Dopo poche settimane di scavo, il sito verrà nuovamente silenziato e sigillato, per poi riaprirsi nell’estate del 2026. La terra resterà custode dei segreti, come se il tempo stesso esitasse a restituirci il volto di quel defunto illustre.

La sospensione crea attesa, quasi fosse un atto teatrale. Vienne – già celebre per il suo teatro romano, tra i più grandi della Gallia, e per il tempio di Augusto e Livia – aggiunge così un nuovo tassello al suo mosaico archeologico. Un tassello che promette di illuminare le pratiche funerarie dell’élite provinciale e di chiarire quanto fosse profonda la penetrazione del modello augusteo nelle terre galliche.

Oltre la pietra

Ogni scoperta archeologica è, in fondo, una domanda. Chi fu sepolto sotto quella cupola imponente? Un militare valoroso? Un magistrato? Un membro di una famiglia che aveva abbracciato Roma fino al punto di imitarne i simboli più alti? La risposta potrà venire soltanto dagli oggetti della camera funeraria, dalle ossa, dalle iscrizioni che forse affioreranno.

Intanto, il mausoleo di Vienne si erge come un monumento al tempo stesso antico e attuale: antico perché appartiene all’età augustea, attuale perché ci costringe a riflettere su come le società costruiscono la memoria dei propri protagonisti. E ci ricorda che la morte, lungi dall’essere oblio, nell’antichità era spettacolo di potere, architettura della persuasione, proiezione eterna di un’identità che non voleva svanire.