Un Natale di magia e storie senza tempo con Disney: la mostra a Padova. Gli eventi speciali. Leggi l’articolo

Il Natale a Padova quest’anno si arricchisce di un tocco speciale grazie alla mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, un evento imperdibile per grandi e piccoli. Protagonista al Centro Culturale Altinate San Gaetano fino al 23 febbraio 2025, l’esposizione invita i visitatori a immergersi nel mondo incantato dei Walt Disney Animation Studios, scoprendo il dietro le quinte di alcuni dei film d’animazione più amati di sempre.

Promossa dal Comune di Padova e prodotta da 24 ORE Cultura in collaborazione con la Walt Disney Animation Research Library e Federico Fiecconi, critico e storico del cartoon, la mostra celebra un secolo di narrazione visiva che ha segnato la storia del cinema e della cultura popolare.

Biancaneve e i Sette Nani, 1937

Disney Studio Artists

Composizione con acetato

Inchiostro e pittura su acetate e guazzo su carta (riproduzione dell’originale) © Disney

La magia delle festività in mostra

In occasione del Natale, la mostra propone un calendario speciale di aperture straordinarie e iniziative pensate per tutti. Particolare attenzione è dedicata ai più piccoli: lunedì 23 dicembre, alle ore 15.00, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare al campus “Il Dado Racconta! Scopri la Magia dell’Animazione con Disney”. L’attività, tra visita guidata e laboratorio creativo, permetterà ai giovani partecipanti di creare una fiaba collettiva ispirata ai personaggi Disney.

Inoltre, per rendere ancora più magiche le festività, la mostra sarà aperta anche nei giorni cruciali del periodo natalizio, compresi il 25 dicembre e il 1° gennaio, con orari dedicati.

Un viaggio nelle storie senza tempo

L’esposizione racconta il processo creativo alla base dei grandi capolavori Disney, dagli esordi con Biancaneve e i Sette Nani (1937) ai successi contemporanei come Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle (2019). I visitatori potranno ammirare opere originali provenienti dagli archivi Disney, come bozzetti, layout e disegni animati firmati da artisti leggendari quali Les Clark, Marc Davis e Glen Keane.

La narrazione si snoda attraverso sezioni tematiche che collegano i classici Disney alle loro radici nella letteratura e nel folklore, creando un ponte tra miti, leggende e la magia dell’animazione. Per i più piccoli, sono stati ideati percorsi interattivi con giochi, puzzle magnetici e attività creative che trasformano la visita in un’esperienza ludica e formativa.

Installation view. Disney. L’arte di creare storie senza tempo. Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova

Tecniche e innovazione: il dietro le quinte Disney

Dal disegno a mano agli sviluppi della computer grafica, la mostra mette in luce l’evoluzione delle tecniche d’animazione Disney, raccontando come un’idea si trasformi in un capolavoro cinematografico. Il viaggio culmina nella suggestiva “Frozen room”, una sala immersiva che riproduce l’atmosfera del regno di Arendelle con luci, suoni e riflessi che incantano ogni visitatore.

Informazioni pratiche

Titolo : Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo

: Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo Dove : Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova

: Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova Quando : fino al 23 febbraio 2025

: fino al 23 febbraio 2025 Orari speciali natalizi : 24 dicembre: 9:00-14:00 25 dicembre: 14:30-19:30 31 dicembre: 9:00-19:30 1° gennaio: 14:00-19:30

: Prenotazioni: www.ticket24ore.it, tel. +39 049 49 06 227

Con “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, le fiabe più amate prendono vita, offrendo a Padova un Natale all’insegna della meraviglia e della creatività. Un’occasione unica per scoprire il cuore artistico e tecnologico della magia Disney.