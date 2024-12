Un nuovo, enorme tesoro di bronzo e oro romano riemerge a San Casciano dei Bagni. Serpenti metallici, 10mila monete, statue, uova intatte di 2000 anni fa

A San Casciano dei Bagni, nella suggestiva cornice delle colline toscane, il sito del Bagno Grande continua a sorprendere il mondo con nuove straordinarie scoperte archeologiche. Nell’ambito degli scavi guidati dal professor Jacopo Tabolli (Università per Stranieri di Siena), da Emanuele Mariotti, direttore dello scavo, e da Ada Salvi, responsabile della Soprintendenza, sono stati portati alla luce reperti di eccezionale importanza: corone d’oro, gioielli, statue di bronzo, casse di monete antiche e simboli rituali legati alla sacralità delle acque termali. Le ricerche hanno riguardato i vari settori dell’area sacra, compresa la monumentale vasca in travertino e il suo deposito votivo. Dal fango caldo sono emerse nuove statue, 10mila monete, gioielli e persino uova intatte. Offerte dei fedeli, copiosissime, tesori, statue occultate per evitare che, durante i periodi bui, qualcuno profanasse il luogo.

@ Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi,-Foto-di-Ludovico-Salerno

Il Bagno Grande: un luogo sacro tra etruschi e romani

Le acque termali di San Casciano, utilizzate fin dall’epoca etrusca, rappresentavano per queste antiche popolazioni non solo una risorsa terapeutica, ma un vero e proprio ponte verso il sacro. Nel periodo romano, il sito divenne un importante centro religioso, dove i visitatori venivano per curarsi e offrire doni alle divinità delle acque.

Il Bagno Grande – nella foto, qui sopra, lo scavo del tempio termale, visto dal drone – era al centro di una complessa rete di credenze e pratiche votive. Qui si veneravano divinità della salute, come Apollo, Igea e Asclepio, ma anche forze connesse alla divinazione e al destino, incarnate simbolicamente dal serpente.

I ritrovamenti: oro, bronzo e simboli di fede

@ Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi,-Foto-di-Ludovico-Salerno

La campagna di scavo 2024 ha restituito un ricco ventaglio di oggetti votivi e simbolici, tra cui:

1. Le statue di bronzo

Il grande agatodemone : Un serpente in bronzo lungo quasi un metro, con corpo sinuoso, squame rilucenti e testa cornuta. Questa figura, un “demone buono”, rappresentava il genius loci del Bagno Grande, il custode delle fonti sacre. La sua presenza conferma il legame tra le acque e le pratiche di divinazione. Sul fondo sono state trovati numerosi serpenti metallici, che costituivano una sorta di connessione sacrale. Una rete sulla quale avvenivano le offerte, lasciate nell’acqua calda delle terme naturali.

: Un serpente in bronzo lungo quasi un metro, con corpo sinuoso, squame rilucenti e testa cornuta. Questa figura, un “demone buono”, rappresentava il del Bagno Grande, il custode delle fonti sacre. La sua presenza conferma il legame tra le acque e le pratiche di divinazione. Sul fondo sono state trovati numerosi serpenti metallici, che costituivano una sorta di connessione sacrale. Una rete sulla quale avvenivano le offerte, lasciate nell’acqua calda delle terme naturali. Il mezzo corpo maschile : Un torso maschile tagliato a metà, offerto alla fonte da un certo Gaio Roscio , vissuto nel I secolo a.C. La raffinatezza del manufatto, ispirato ad Alessandro Magno, testimonia la qualità artistica dell’epoca.

: Un torso maschile tagliato a metà, offerto alla fonte da un certo , vissuto nel I secolo a.C. La raffinatezza del manufatto, ispirato ad Alessandro Magno, testimonia la qualità artistica dell’epoca. Il bambino augure: Una statua in bronzo (nella foto, qui sotto) del II secolo a.C. raffigurante un bambino con una palla nella mano e un braccialetto a forma di serpente. Questo dettaglio, insieme all’iscrizione che menziona Cleusi (l’odierna Chiusi), suggerisce un ruolo rituale legato alla divinazione.

Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi -Foto-di-Claudia-Petrini

@ Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi,-Foto-di-Ludovico-Salerno

2. I gioielli e le corone d’oro

Una corona d’oro intatta, lavorata come una tenia , e un’altra in frammenti. Si ipotizza che una di queste possa essere appartenuta alla statua del bambino augure.

, e un’altra in frammenti. Si ipotizza che una di queste possa essere appartenuta alla statua del bambino augure. Un anello con ambra e altri ornamenti raffinati, simboli del lusso e del valore attribuiti ai doni votivi.

3. Le monete

Più di 10.000 monete, ammassate in grandi contenitori ormai dissolti nel tempo. Questo impressionante deposito monetario riflette la centralità del Bagno Grande come luogo di pellegrinaggio e di offerte.

Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi -Foto-di-Claudia-Petrini

Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi -Foto-di-Alessandra Fortini

Il simbolismo del serpente: divinazione e sacralità delle acque

Il serpente, figura ricorrente nei ritrovamenti di San Casciano, occupa un posto speciale nel mondo simbolico antico. Associato alla guarigione e alla divinazione, il serpente rappresentava un intermediario tra il divino e l’umano.

Copyright-SABAP-SI-Comune-di-San-Casciano-dei-Bagni-Unistrasi,-Foto-di-Vera-Bucci

Il ruolo del serpente nell’antichità

Demone buono : Gli agatodemoni , spesso rappresentati nei larari delle case romane, erano spiriti benevoli che proteggevano e guidavano.

: Gli , spesso rappresentati nei larari delle case romane, erano spiriti benevoli che proteggevano e guidavano. Divinazione : Il movimento sinuoso e la natura elusiva del serpente lo rendevano un simbolo di mistero e saggezza, legato alla capacità di predire il futuro.

: Il movimento sinuoso e la natura elusiva del serpente lo rendevano un simbolo di mistero e saggezza, legato alla capacità di predire il futuro. Simbolo della fonte: Deposto nel punto in cui sgorgava l’acqua, il grande serpente bronzeo di San Casciano simboleggiava la sacralità della fonte stessa.

Le offerte votive: tra salute e fede

Il Bagno Grande non era solo un luogo di guarigione fisica, ma anche uno spazio di connessione spirituale. Le offerte ritrovate, dalle uova di gallina alle statue e ai gioielli, testimoniano il desiderio di stabilire un dialogo diretto con le divinità.

“È come se le piccole serpi e l’agatodemone, con le acque che scorrono di continuo, portassero un messaggio alla divinità della fonte e a quelle della salute,” spiegano gli archeologi.

Un mondo in rinascita: il futuro del sito di San Casciano

Le scoperte di San Casciano rappresentano un patrimonio inestimabile per l’archeologia e la cultura italiana. I lavori di scavo continueranno nell’estate 2024, mentre si procede con il restauro e lo studio dei reperti.

Progetti futuri

Entro il 2026, il sito diventerà un Parco Archeologico Termale, completo di un museo e un hub di ricerca internazionale. Questo progetto mira a rendere accessibile al pubblico non solo le meraviglie emerse dagli scavi, ma anche l’esperienza unica di un luogo che intreccia natura, storia e spiritualità.