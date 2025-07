Lo stupore degli archeologi. Un rarissimo gioiello medievale in ametista scoperto nel fossato del castello. Cosa lo rende così unico?

Cosa ci faceva lì e perché il suo stile stupisce gli archeologi europei

Una scoperta brillante in uno scenario inatteso

Nel fango del fossato, un riflesso viola svela una storia dimenticata

Nascosto per secoli tra i sedimenti umidi del fossato di un antico castello polacco, un piccolo oggetto ha sorpreso gli archeologi per la sua rarità e raffinatezza. È un gioiello medievale in argento dorato con una pietra centrale in ametista, ritrovato nel sito del castello di Kolno, nella regione della Slesia sud-occidentale, in Polonia. Non era in un tesoro né in una tomba, ma abbandonato tra i pali di un ponte ligneo ormai scomparso, dove probabilmente fu perso da chi lo indossava.

Mappa generata con Lidar di Stare Kolnie, sito 4. La posizione del ritrovamento è contrassegnata da una stella. Sistema di coordinate EPSG 2180. Griglia: 20 × 20 m (immagine di L. Marek).

Il castello di Kolno fu costruito nel XIII secolo per volere del duca Bolesław III di Brzeg. Nel corso del tempo passò nelle mani di nobili locali e fu infine distrutto nel 1443, in un periodo di instabilità e conflitti tra le signorie della Slesia all’indomani delle Guerre hussite. Gli scavi, in corso dal 2010, hanno portato alla luce principalmente ceramiche e reperti bellici, ma mai nulla di simile.

Il prezioso ritrovamento nel Castello di Kolno, e il confronto con la spilla di Środa Śląska (in basso a destra) (immagine di N. Lenkow e L. Marek).

Un gioiello raro nei contesti di abitato

Perché i castelli custodiscono più armi che ornamenti?

Sebbene si tenda a immaginare i castelli medievali come luoghi ricchi di oggetti preziosi, i gioielli ritrovati in questi contesti sono estremamente rari. I monili in oro e argento dell’epoca sono perlopiù noti da contesti funerari o da tesori nascosti: i contesti di abitato, come castelli o case cittadine, ne restituiscono pochissimi. La presenza di questo gioiello nel fossato – un’area di passaggio tra interno ed esterno – suggerisce un evento accidentale, un’improvvisa perdita durante il transito su un ponte ligneo oggi scomparso.

Grazie all’analisi dendrocronologica dei pali e alla stratigrafia del sedimento, il manufatto può essere datato tra l’inizio del XIV secolo e la metà del XV, prima della distruzione del castello.

Il dettaglio che lo rende unico

Una montatura elegante e simbolica, che parla un linguaggio internazionale

Il gioiello è composto da una montatura in argento dorato a fuoco, secondo quanto rivelato dall’analisi a fluorescenza a raggi X. Al centro è incastonata un’ametista tagliata a cabochon, identificata grazie alla spettroscopia Raman. Intorno alla gemma si sviluppa una decorazione a petali o raggi, un motivo che richiama uno stile gemmario diffuso in Europa tra XIII e XIV secolo. Sul retro, un perno d’argento e residui di saldatura al piombo suggeriscono che il pezzo fosse parte di un oggetto più grande: con ogni probabilità una spilla, forse addirittura una parte di un diadema o di una corona.

Questo tipo di montatura a “corona raggiante” è ben noto agli storici dell’arte e della gioielleria medievale. Appare, ad esempio, sulle corone d’oro di Wawel a Cracovia, sul diadema imperiale del tesoro di Środa Śląska e perfino sul sepolcro di re Sancho IV el Bravo a Toledo, dove orna cammei romani riutilizzati. La presenza di questo stile a Kolno, in una forma più contenuta ma comunque raffinata, testimonia la circolazione di modelli di alto rango anche nei territori abitati dalla piccola nobiltà.

L’identità perduta e il suo contesto

Un frammento aristocratico tra le rovine del declino

Non sapremo mai chi fosse il proprietario o la proprietaria del monile. Era forse una dama in visita a corte, un giovane nobile, o un cortigiano caduto in disgrazia? Quel che è certo è che, anche dopo il passaggio del castello alla nobiltà minore, Kolno continuava a ospitare personaggi influenti, capaci di portare con sé oggetti all’altezza delle mode delle corti europee. Il gioiello smarrito nel fango e nella fretta ci restituisce oggi l’eco materiale di quelle presenze aristocratiche, testimoniando un mondo raffinato sul punto di dissolversi.

Un frammento della storia in bilico

Nel riflesso viola di una pietra, l’immagine evanescente di un’epoca

Il piccolo gioiello d’ametista ritrovato nel fossato di Kolno è più di un semplice ornamento. È una traccia viva di passaggi e di cadute, di viaggi e di guerre, di ricchezza e di rovina. Un oggetto perso nel tempo che oggi, grazie alla scienza e allo scavo, riemerge per raccontarci non solo com’era fatto, ma anche come vivevano coloro che l’hanno toccato. E forse, in quel bagliore viola, possiamo ancora intuire lo splendore perduto di un’epoca e il suo lento tramonto.