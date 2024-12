Un tesoro d’arte. Il MASI Lugano accoglie la straordinaria donazione della Collezione Jocelyne e Fabrice Petignat: oltre 650 opere d’arte contemporanea esposte a Palazzo Reali. Ecco cosa vedere.

Un evento epocale per il panorama artistico internazionale si svolge al Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) di Lugano. La collezione Jocelyne e Fabrice Petignat, composta da oltre 650 opere, è stata donata al museo, portando con sé un patrimonio culturale di lavori che raccontano l’arte contemporanea degli ultimi quarant’anni, con particolare attenzione alla scena svizzera.

Pipilotti Rist

Video Still

Muttenz (Pipilottis Felher)

1988/98

Stampa fotografica

Edizione: 2/5

© Pipilotti Rist, Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine / 2024, Prolitteris, Zurich

Un viaggio nell’arte contemporanea internazionale

Dal dicembre 2024, Palazzo Reali offre al pubblico una selezione di opere della Collezione Petignat, in un percorso che esplora temi come il femminismo, l’avvento della videoarte, l’influenza del punk sull’arte visiva e il rinnovamento della pittura contemporanea. La raccolta include nomi iconici come Marina Abramović, Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan, Pipilotti Rist e Nan Goldin.

La collezione si distingue per il suo approccio intimo e personale: composta principalmente da lavori su carta e piccole edizioni, è il frutto di una passione decennale che ha portato i Petignat a stabilire rapporti significativi con artisti emergenti.

Un legame profondo con il Ticino

Jocelyne e Fabrice Petignat hanno sottolineato come il Ticino, e in particolare il MASI, sia il luogo ideale per valorizzare la loro raccolta:

«La nostra collezione riflette non solo i nostri gusti, ma anche le relazioni profonde che abbiamo costruito nel tempo. Siamo felici che il MASI possa custodire e rendere accessibili le opere, per il beneficio delle generazioni future».

Mika Rottenberg

Performance Stills (Texture & Legs)

2008

C-Print

Edizione: 2/3

© Mika Rottenberg

Un’operazione di valorizzazione e studio

Tobia Bezzola, direttore del MASI Lugano, ha espresso grande entusiasmo:

«Questa donazione non arricchisce solo il nostro museo, ma rappresenta un attestato di fiducia verso la nostra istituzione. La Collezione Petignat amplia il respiro internazionale delle nostre raccolte, promuovendo un dialogo tra artisti svizzeri ed europei».

Vanessa Beecroft

VB.P.016.96

Broadway

1996

Olio su tela

© the artist

Le opere saranno integrate gradualmente nelle collezioni del MASI, attraverso un processo che comprende inventariazione e studio. Palazzo Reali è già operativo in questo senso, con due sale dedicate esclusivamente alla catalogazione.

Visita la mostra