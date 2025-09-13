Scoperta straordinaria. Un tesoro nascosto viene ora portato alla luce sotto il villaggio turistico, tra la spiaggia e gli alberi. Che civiltà era? Gli indizi portano attorno al VII secolo. Cos’hanno trovato?

Più di 250 strutture archeologiche svelano i segreti dei Saladoïdes e della loro vita quotidiana

L’isola e il contesto geografico

Tra spiagge, mangrovie e marais, l’accesso all’acqua dolce rappresentava una sfida cruciale

La Martinica, cuore delle Piccole Antille, è un’isola dalla geografia complessa e affascinante: tra spiagge di sabbia bianca, mangrovie fitte, marais paludosi e picchi vulcanici, l’accesso all’acqua dolce è sempre stato un elemento cruciale per le comunità che l’hanno abitata.

La cultura Saladoïde: arte, rituali e società

Dalle ceramiche agli ouïcou, una civiltà sofisticata e interconnessa

I Saladoïdes svilupparono una cultura complessa tra il IV e il VII secolo d.C., portando con sé conoscenze avanzate in agricoltura, ceramica e organizzazione sociale. Erano abitatori costieri e palustri, capaci di adattarsi ai diversi ambienti insulari e di intrecciare vita quotidiana, arte e rituali cerimoniali.

L’inizio dello scavo: una scoperta inaspettata

Un sito di 257 strutture emerge sotto il moderno resort di Sainte-Anne

Tutto inizia nel luglio 2025, durante lavori di ristrutturazione del resort, il bureau d’études Éveha ha avviato uno scavo preventivo che ha rivelato 257 strutture, tra cui 73 pozzi amérindiens, una concentrazione mai registrata prima nelle Piccole Antille.

Ingegno idraulico: i pozzi e le tecniche di cuvelage

Pozzi profondi fino a due metri, simbolo di praticità e ritualità

I pozzi erano rivestiti con una tecnica di cuvelage che ne garantiva stabilità e conservazione dell’acqua. Numerosi vasi erano destinati a conservare semi o ouïcou, dimostrando come l’adattamento all’ambiente insulare fosse al tempo stesso pratico e cerimoniale.

Riti funerari e rispetto per i defunti

Quattordici sepolture primarie svelano rituali complessi e gerarchia sociale

Il ritrovamento di un bambino sepolto su un duho e di adulti avvolti in hamac e ricoperti di conchiglie di lambis rivela l’importanza dei rituali funerari e la cura verso i defunti, che rafforzavano legami comunitari e valori culturali.

Oggetti quotidiani e testimonianze artistiche

Asce, herminettes e petroglyphes raccontano la vita dei Saladoïdes

Gli scavi hanno restituito strumenti, vasi decorati e un masso con un volto inciso, testimoniando l’abilità tecnica e l’attenzione al dettaglio estetico e simbolico di questa società precolombiana.

Significato culturale e storico

Una finestra sul passato precolombiano della Martinica e delle Piccole Antille

La scoperta di Sainte-Anne mostra come l’isola ospitasse una società sofisticata, capace di adattamento, innovazione e connessione culturale con altre comunità caraibiche.

Valorizzazione del sito

Ulteriori scavi promettono di svelare nuovi dettagli sulla vita e i rituali dei Saladoïdes

Il sito di Pointe-Marin non è ancora completamente esplorato. Nuove campagne di scavo promettono approfondimenti sugli strumenti, l’agricoltura, i rituali e le tecniche costruttive dei Saladoïdes.