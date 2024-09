Un weekend di arte e festa nei musei con Rete dell’800 Lombardo. Ecco dove

Arte, storia e festa si fondono in un evento dedicato agli amanti della cultura. Il 21 e 22 settembre, la Rete dell’800 Lombardo, un sistema che unisce ben 19 istituzioni culturali in Lombardia, offre un weekend di festa nei musei. Questo evento, giunto alla sua terza edizione, è un’occasione per esplorare il ricco patrimonio librario e artistico dell’Ottocento.

Il tema di quest’anno, “Guardare i libri, leggere i dipinti”, permette di immergersi nel mondo dei codici miniati, dei libri illustrati e dei romanzi storici. Opere rare e preziose, spesso non accessibili al pubblico, saranno al centro di visite guidate, laboratori didattici e mostre in tutta la regione. Questa due giorni rappresenta un’opportunità irripetibile per riscoprire le connessioni tra il mondo letterario e le opere d’arte, rileggendo le collezioni da un punto di vista nuovo e affascinante.

Ma non finisce qui: la Rete dell’800 Lombardo offre anche un importante convegno sulle arti applicate il 22 e 23 ottobre a Milano, presso il Museo Poldi Pezzoli e il Castello Sforzesco. Con il titolo “Le arti applicate in Lombardia nell’Ottocento: artisti, collezionisti, esposizioni e musei”, studiosi e appassionati avranno l’opportunità di approfondire temi come l’ebanisteria neoclassica, le tappezzerie storiche e le vicende dei collezionisti dell’epoca.

Le attività sono promosse in collaborazione con Regione Lombardia e l’Associazione Abbonamento Musei.

Weekend della Rete dell’800 Lombardo

Guardare i libri, leggere i dipinti

21-22 settembre 2024 in tutta Lombardia

Giornate di studi

Le arti applicate in Lombardia nell’Ottocento: artisti, collezionisti, esposizioni e musei

martedì 22 ottobre 2024 Milano, Museo Poldi Pezzoli

mercoledì 23 ottobre 2024 Milano, Castello Sforzesco

informazioni e prenotazione obbligatoria

carlo.bazzani.rete800@gmail.com.

www.rete800lombardo.net

Sono parte della Rete dell’800 Lombardo: Accademia Carrara di Bergamo, Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, Accademia Tadini di Lovere, Castello Bonoris di Montichiari (BS), Civici Musei di Pavia, Galleria d’Arte Moderna di Milano, Musei Civici di Monza, Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona, Museo Bagatti Valsecchi di Milano, Museo del Risorgimento di Milano, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia di Brescia, Museo Diotti di Casalmaggiore (CR), Museo Lechi di Montichiari (BS), Museo Poldi Pezzoli di Milano, Palazzo Tosio – Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia, Pinacoteca di Brera di Milano, Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, Villa Carlotta di Tremezzina (CO) e Villa Monastero di Varenna (LC).

Fondazione Brescia Musei è l’ente capofila della Rete dell’800 Lombardo.