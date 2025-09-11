Una lunga corsa con la collana di “maggiolini” al collo. Scoperta una tomba infantile. Lui aveva 9 anni. Visse 2800 anni fa. Aveva tanta voglia di giocare

È un oggetto che disorienta e affascina, quello emerso da una delle 800 tombe a cremazione scavate in un vasto sito archeologico della Bassa Slesia, databile al periodo di Hallstatt (850-400 a.C.). All’interno dell’urna identificata come tomba 543, i ricercatori – che hanno pubblicato in queste ore i dati delle indagini e degli approfondimenti – hanno rinvenuto i resti di un bambino di circa nove o dieci anni, accompagnati da ossa bruciate di pecora o capra, frammenti di corteccia di betulla, una fibula in bronzo a forma di arpa. Ma a colpire maggiormente è stato un ornamento inatteso: una collana composta da esoscheletri di coleottero Phyllobius viridicollis, accuratamente privati di testa, zampe e addome, e infilati su un filo d’erba.

Gioielli inconsueti e rituali funebri

Il valore simbolico degli insetti nella sepoltura

Il ritrovamento si distingue per la sua eccezionalità: 17 esoscheletri integri o frammentari di piccoli coleotteri verdi, dall’iridescenza cangiante, furono selezionati e deposti nell’urna non come resti casuali, ma come un ornamento deliberatamente creato. La scelta di un materiale così fragile e inconsueto rivela l’importanza del gesto rituale. L’oggetto non era destinato alla vita quotidiana, ma concepito unicamente per accompagnare il defunto nel suo viaggio ultraterreno.

L’uso di elementi naturali – ossa animali, cortecce, insetti – all’interno del corredo sembra suggerire una concezione del funerale come momento in cui il mondo umano si riconnetteva con quello naturale, in un continuum di vita, morte e rigenerazione.

La cultura dei campi d’urne lusaziani

Un mondo in cui la cremazione era rito dominante

La sepoltura di Domaslaw appartiene alla cultura lusaziana, diffusa tra l’odierna Polonia, Germania orientale e Repubblica Ceca. Il tratto più caratteristico di questa civiltà fu l’uso generalizzato della cremazione: le ossa venivano accuratamente raccolte, deposte in urne e poi accompagnate da oggetti di uso quotidiano o simbolico.

Nelle necropoli lusaziane emergono non solo bronzi e ceramiche, ma anche piccoli elementi naturali – semi, resti vegetali – che rivelano una sensibilità particolare verso il mondo circostante. In questo senso, la collana di coleotteri rappresenta un unicum, ma perfettamente coerente con l’orizzonte simbolico della cultura di riferimento.

Paralleli etnografici e memorie culturali

Insetti come amuleti tra Ucraina e America precolombiana

Il gesto compiuto a Domaslaw non appare isolato nella lunga storia dei rapporti tra uomini e insetti. Fonti etnografiche ricordano che le ragazze hutsul dell’Ucraina occidentale e della Romania settentrionale confezionavano ornamenti con scarabei dai riflessi metallici, credendo che potessero proteggere chi li indossava.

Analogamente, in contesti lontanissimi sia per spazio che per tempo, nel Sud-Ovest degli Stati Uniti sono state rinvenute collane realizzate con zampe di scarabei, testimonianza di un’estetica che riconosceva negli insetti qualità apotropaiche e simboliche. Questi parallelismi sottolineano come la fragile materia degli artropodi abbia spesso rivestito ruoli di prestigio, bellezza e protezione, al di là dei confini culturali.

Una fibula, una corteccia, un’infanzia spezzata

Il corredo come racconto della vita e della morte

L’insieme degli oggetti deposti nella tomba 543 traccia un ritratto complesso: la fibula a forma di arpa rimanda a modelli stilistici del periodo hallstattiano, la corteccia di betulla suggerisce l’uso di elementi naturali come rivestimento o simbolo di rinascita, mentre le ossa animali evocano sacrifici o offerte per accompagnare l’anima nel viaggio. La collana di coleotteri, fragile e delicata, assume in questo contesto un valore ulteriore: potrebbe essere stata un dono appositamente creato per il bambino, un segno di protezione e di amore familiare che sfidava il tempo, pur sapendo che sarebbe andato perduto.

L’arte nascosta nei frammenti

Dalla bellezza della natura a un simbolo eterno

La scoperta invita a riflettere su un’arte che non scolpiva la pietra o modellava il bronzo, ma si affidava alla bellezza immediata e fugace del mondo naturale. Il verde cangiante dei coleotteri diventava ornamento, la corteccia un involucro, le ossa un ponte verso l’aldilà. In questa delicatezza si coglie una concezione dell’ornamento che trascende l’estetica e si radica nella sacralità del gesto.

LO STUDIO