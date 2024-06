Una nave di 3300 anni fa scoperta ora nel Mediterraneo. Risale all’Età del Bronzo. E’ carica di centinaia di oggetti

Un carico di una nave risalente a 3.300 anni fa, contenente centinaia di anfore intatte, è stato scoperto a 90 km dalla riva ad una profondità di 1,8 km sul fondo del Mar Mediterraneo. Questo carico, datato tra i 3.300 e i 3.400 anni fa, è stato trovato durante un sondaggio standard condotto dalla Energean – E&P, una compagnia che capta gas naturale e che gestisce i campi offshore Karish, Karish North, Katlan e Tanin, situati vicino a Israele. L’Autorità Israeliana per le Antichità ha confermato che i contenuti sono stati positivamente identificati come vasi cananei risalenti alla Tarda Età del Bronzo.

Jacob Sharvit, capo dell’unità marina dell’Autorità Israeliana per le Antichità, ha spiegato: “La nave sembra essere affondata probabilmente a causa di una tempesta o di un tentativo di attacco da parte di pirati – un evento noto nella Tarda Età del Bronzo. Questa è la più antica nave trovata nei fondali profondi Mediterraneo. Questa scoperta cambia la storia: ci rivela, in modo senza precedenti, le antiche capacità di navigazione dei marinai, capaci di attraversare il Mar Mediterraneo senza una linea di vista verso nessuna costa. Da questo punto geografico, solo l’orizzonte è visibile tutto intorno. Per navigare probabilmente utilizzavano i corpi celesti, prendendo avvistamenti e angoli del sole e delle posizioni stellari.”

“Nell’ambito della nostra attività continua di scoperta ed estrazione del gas naturale dal mare profondo, conduciamo sondaggi che controllano vari parametri, utilizzando un avanzato robot sommergibile per setacciare il fondale marino”, ha affermato il Dr. Karnit Bahartan, responsabile dello staff ambientale di Energean. “Durante un sondaggio, abbiamo visto un grande mucchio di brocche ammassate sul fondale marino. Siamo in costante contatto con l’Autorità per le Antichità Israeliane e quando abbiamo inviato loro le immagini, si è rivelata una scoperta sensazionale, ben oltre quanto potessimo immaginare.”

Alla luce dell’enorme importanza di questa scoperta, Energean ha deciso di dedicare un team delegato a lavorare insieme agli esperti dell’Autorità Israeliana per le Antichità per indagare da vicino la barca, utilizzando la nave della società “Energean Star”, attrezzata per condurre lavori in mare profondo. I tecnici dell’azienda hanno pianificato un’operazione unica e complessa, realizzando anche uno strumento speciale per consentire l’estrazione dei manufatti con il minimo rischio di danni.

“Il sondaggio e la mappatura del sito da parte del robot hanno chiarito che si tratta di una nave affondata di circa 12-14 metri di lunghezza, che trasportava centinaia di anfore e grossi contenitori, di cui solo alcuni sono visibili sopra il fondale dell’oceano. Il fondo fangoso nasconde un secondo strato di vasi e sembra che anche le travi di legno della nave siano sepolte nel fango”, ha detto Sharvit.

Nel corso di due giorni di lavoro in mare, il team di Energean ha estratto due vasi, ciascuno da un’estremità diversa della nave, per ridurre al minimo i disturbi degli strati intatti della barca e del suo carico.

“Il tipo di nave identificato venne progettato come il mezzo più efficiente per trasportare prodotti come olio, vino e altri prodotti agricoli come la frutta. Trovare una quantità così grande di anfore a bordo di una singola nave è testimonianza di significativi legami commerciali tra il loro paese di origine e le antiche terre del Vicino Oriente sulla costa mediterranea”, afferma Sharvit.

Aggiunge: “Questa è una scoperta davvero sensazionale. Solo altri due naufragi con carichi sono noti, relativamente alla tarda età del bronzo nel Mar Mediterraneo – la barca di Capo Gelidonya e la nave di Uluburun; entrambi trovati al largo della costa turca. Tuttavia, entrambi i relitti sono stati trovati in punti relativamente relativamente vicini alla riva ed erano accessibili utilizzando normale attrezzatura per immersione. Sulla base di questi due ritrovamenti, l’ipotesi accademica fino ad ora era che il commercio di quel tempo fosse eseguito volando in sicurezza da porto a porto, seguendo la costa a contatto visivo. La scoperta di questa barca ora cambia tutta la nostra comprensione delle antiche abilità marinaresche: è la prima imbarcazione antica ad essere stata trovata a una distanza così rilevante dalla costa, senza alcuna linea di terra all’orizzonte. Qui c’è un enorme potenziale di ricerca: la nave è conservata a una profondità tale che il tempo si è congelato dal momento del disastro – il suo corpo e i suoi contesti non sono stati disturbati dalla mano umana (subacquei, pescatori, ecc.); né sono stati colpiti da onde e correnti che influenzano i naufragi in acque basse.”

Shaul Zemach, CEO di Energean Israel, ha parlato della decisione dell’azienda di eseguire un’operazione così complicata per estrarre reperti archeologici dal fondo marino: “Il rapporto continuo con l’Autorità Israeliana per le Antichità è un elemento fondamentale del legame di Energean con la comunità e esemplifica il nostro impegno verso la società e l’ambiente. In questo complesso progetto il nostro team ha mostrato una professionalità straordinaria, e siamo felici di essere partner di una scoperta di questa portata.”

Eli Escusido, direttore dell’Autorità Israeliana per le Antichità, ha dichiarato: “L’importante significato di questi ritrovamenti ha portato alla decisione di comunicare la scoperta e mostrare i vasi cananei estratti dal fondale marino e di raccontare così al pubblico la storia di questa barca, nell’ambito dell’apertura del Campus Archeologico per tour ‘sample and taste.”