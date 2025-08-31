Una scoperta che riporta alla luce la voce simbolica dell’acqua, attraverso una statuetta di 3.800 anni fa

Un reperto raro che racconta la resilienza delle prime comunità andine di fronte alle crisi climatiche.

La statuetta di fango e speranza

Due piccole rane intrecciate, modellate nell’argilla 3.800 anni fa, sono emerse dalla sabbia costiera del Perù, nel sito di Vichama, uno degli avamposti più vitali della civiltà di Caral, la più antica delle Americhe. La figura, lunga appena dodici centimetri, ha l’aspetto umile e al tempo stesso sacro di un oggetto votivo: gli arti posteriori uniscono i due anfibi, come se l’immagine avesse voluto condensare, nella compattezza di un gesto, un messaggio di unione, fecondità e attesa di piogge.

Non era mai stata rinvenuta, nei territori di Caral, una scultura in argilla con questo tema iconografico. La rarità del ritrovamento ha subito acceso il dibattito tra gli studiosi, richiamando l’attenzione sulle pratiche simboliche con cui le prime società urbane delle Ande tentarono di dialogare con le forze della natura.

Nell’immaginario ancestrale delle Ande, le rane non sono semplici creature degli stagni: sono messaggere della pioggia, araldi delle stagioni fertili, annunciatori della vita agricola che torna a scorrere dopo le carestie. Tatiana Abad, direttrice degli scavi a Vichama, ha sottolineato come il loro gracidio fosse percepito, nelle comunità preistoriche, come un linguaggio della natura stessa, una voce che annunciava l’arrivo delle acque indispensabili alla semina.

Accanto a questa statuetta, nel corso degli anni, sono stati rinvenuti bassorilievi che raffigurano corpi emaciati, donne incinte, segni di carestia alternati a simboli di rinascita. La rana si inserisce in questa narrazione figurativa come emblema di passaggio: dall’inedia alla fertilità, dal secco alla piena, dal pericolo alla speranza.

Vichama si trova a circa 110 chilometri a nord di Lima, nella valle del fiume Huaura, tra sabbie costiere e le propaggini occidentali delle Ande. L’insediamento, attivo intorno al 1800 a.C., occupa 25 ettari e custodisce 28 strutture monumentali: piazze cerimoniali, templi e quartieri residenziali.

Il paesaggio che circonda il sito non è fatto di rigogliose selve tropicali, ma di deserti che sopravvivono grazie a sottili linee di irrigazione scavate dall’uomo e alimentate da rari corsi d’acqua. In questo contesto estremo, il richiamo simbolico della rana assumeva un significato ancora più forte: un piccolo animale d’acqua che, in una terra assetata, diventava promessa di vita.

Dal 2007 gli archeologi scavano a Vichama e ogni stagione porta alla luce nuove tracce di quella che fu una società capace di affrontare crisi climatiche e siccità. Qui, a differenza delle piramidi monumentali della capitale Caral, si leggono i segni della quotidianità: la lotta per la sopravvivenza, le rappresentazioni collettive, i gesti rituali che sostenevano la comunità.

La civiltà di Caral – conosciuta anche come Norte Chico – si sviluppò quasi 5.000 anni fa, quando in Mesopotamia si costruivano ziggurat e lungo il Nilo fiorivano i regni faraonici. Con i suoi trenta centri urbani, la più grande delle città sacre era Caral-Supe, con piramidi, piazze circolari e complessi residenziali.

La particolarità sorprendente di questa società è che prosperò senza guerra e senza ceramica: i due tratti che altrove segnarono la nascita delle grandi culture urbane. Caral si affidò invece al commercio, alla pesca e a un’agricoltura raffinata, regolata da osservazioni astronomiche e da un sistema di irrigazione intelligente.

Il peso simbolico dell’acqua, che vediamo scolpito nei rilievi di Vichama e condensato nella statuetta delle rane, affonda in questa logica: in un territorio di confine tra deserto e oceano, l’acqua era il vero dio che decideva la sorte di una civiltà intera.

Ruth Shady, direttrice della Zona Archeologica Caral, ha sottolineato come questa statuetta si colleghi ai racconti scolpiti nei bassorilievi: narrazioni di carestia e speranza, di comunità che fronteggiano mutamenti climatici millenari. L’eco di queste immagini – corpi emaciati, gesti rituali, animali simbolici – attraversa il tempo e diventa un richiamo potente anche per il nostro presente.

La rana, che gracida quando le piogge si avvicinano, rimane emblema di resilienza: la creatura che unisce il mondo sotterraneo e quello acquatico, il ciclo della siccità e quello dell’abbondanza. Nell’intreccio delle sue zampe, impresse in argilla migliaia di anni fa, possiamo leggere la sintesi di un patto fragile tra uomo e natura.