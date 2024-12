Un’abside ciclopica e frammenti di statue gigantesche scoperte ad Aquileia alle Grandi Terme romane, che vengono retrodatate al 300 d.C.

Aquileia, una delle città più importanti dell’Impero Romano, continua a svelare i suoi tesori archeologici. L’ultima campagna di scavi condotta dall’Università di Udine, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con il sostegno della Fondazione Aquileia, ha portato alla luce scoperte di eccezionale valore: un’abside monumentale di circa 30 metri di ampiezza, frammenti di statue raffiguranti divinità, imperatori e dignitari, e resti di colonne, tra cui una in marmo africano di dimensioni colossali.

Questi ritrovamenti non solo arricchiscono la conoscenza sulla grandiosità delle Grandi Terme, ma ridefiniscono anche la loro cronologia. Grazie all’analisi radiocarbonica di un palo di ontano utilizzato per la bonifica del terreno, gli archeologi hanno potuto stabilire che la costruzione del complesso termale iniziò intorno al 300 d.C., anticipando di almeno un decennio le precedenti ipotesi.

L’area delle Grandi Terme: un contesto monumentale

Le Grandi Terme di Aquileia, un tempo fulcro della vita sociale e culturale della città, rappresentano uno degli edifici pubblici più imponenti del mondo romano. I nuovi scavi hanno portato alla luce un’abside semicircolare di dimensioni straordinarie: con un’ampiezza di circa 30 metri, si pone tra le strutture più grandi del genere nell’architettura termale romana.

La scoperta di frammenti di colonne, incluso un esemplare in marmo africano – una varietà pregiata importata dall’odierna Turchia – e di numerosi elementi decorativi suggerisce che l’edificio fosse non solo un luogo funzionale, ma anche uno spazio di rappresentanza e lusso.

“Le novità portate alla luce sono di valore straordinario sia per lo stato di conservazione delle strutture che per il significato dei reperti rinvenuti per la ricostruzione della funzione dell’edificio”, ha dichiarato Matteo Cadario, direttore degli scavi e docente dell’Università di Udine.

Statue e decorazioni: il volto della magnificenza romana

Tra i reperti più significativi figurano una decina di frammenti di statue raffiguranti figure divine e imperiali. Questi elementi decorativi non erano soltanto simboli di potere, ma costituivano anche un mezzo per sottolineare il legame tra la città di Aquileia e la capitale imperiale.

Le statue, di cui sono state rinvenute teste, busti e dettagli ornamentali, testimoniano l’alto livello artistico raggiunto dagli artigiani locali e la disponibilità di materiali pregiati, segno della prosperità economica della città.

La cronologia rivisitata: nuove tecniche di indagine

Uno degli aspetti più interessanti delle recenti scoperte riguarda la datazione del complesso termale. L’analisi radiocarbonica di un palo di ontano, utilizzato per la bonifica del terreno durante la costruzione delle terme, ha permesso di collocare l’inizio dei lavori intorno al 300 d.C.

Questa scoperta anticipa di almeno un decennio le ipotesi precedenti, ridefinendo il contesto storico in cui il complesso venne edificato. Aquileia, in quel periodo, era un importante centro politico, economico e militare dell’Impero Romano, situata in una posizione strategica tra l’Adriatico e l’Europa centrale.

Aquileia: un crocevia di storia e archeologia

Dal 2002, l’Università di Udine conduce campagne di scavo nell’area delle Grandi Terme, rivelando progressivamente la straordinaria ricchezza di questo sito. I ritrovamenti di questa ultima fase si aggiungono a un quadro che conferma Aquileia come uno dei principali centri culturali e architettonici del mondo romano.

La Fondazione Aquileia, che supporta il progetto, ha giocato un ruolo chiave nel garantire i fondi necessari per le analisi e la valorizzazione del sito. La collaborazione tra enti accademici e istituzioni locali ha permesso di portare avanti un progetto che unisce ricerca scientifica, conservazione del patrimonio e promozione culturale.