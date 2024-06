Un’ara del I secolo d. C. con dedica in latino trovato nel fondo di un pozzo. Lo fece costruire una donna per la sua Dea. La storia

Sulla parte superiore solitamente le are presentano una corona con un piccolo foro chiamato fuoco. In questo focolare venivano fatti dei sacrifici , cioè veniva versato del vino o veniva bruciato qualche tipo di incenso come offerta

Un altare di pietra del I secolo d. C. scritto in latino, con la la dedica di una donna, Valeria Vitella, alla divinità basca Larrahe è stato scoperto all’interno di un pozzo durante gli scavi archeologici del monastero medievale di Doneztebe sul monte Arriaundi, Larunbe. L’ opera riflette la permanenza del culto delle divinità autoctone basche durante il periodo romano. La libertà di culto avveniva attraverso un’operazione di convergenza e di lieve romanizzazione delle divinità autoctone, senza stravolgerne la natura.

La scoperta è stata compiuta da un team multidisciplinare coordinato dagli archeologi della Società delle Scienze Aranzadi e con la partecipazione di ricercatori dell’Euskal Herriko Unibertsitatea-Università dei Paesi Baschi, dell’Università di Barcellona, ​​dell’Università di Burgos e dell’Université de Pau et des Pays de l ‘Adour

Dal 2010, la Società Scientifica Aranzadi ha coordinato un team di archeologi insieme a più di 50 volontari di Larunbe per scavare e consolidare i resti del monastero medievale di Doneztebe (XI secolo), situato sulla cima del monte Arriaundi (942 m).

Arriaundi costituisce un importante sito archeologico, poiché permette di conoscere l’evoluzione di un enclave culturale con varie fasi che vanno dall’epoca romana, attraverso la tarda antichità e proseguendo praticamente per tutto il Medioevo fino all’età moderna. Infatti, le caratteristiche della sua posizione, un promontorio facilmente difendibile e inespugnabile sul suo versante sud-orientale e con controllo visivo di una delle principali vie di accesso alla conca di Pamplona, ​​ne fecero un luogo attraente a carattere religioso in diverse epoche.

Fu nel contesto della politica del regno di Pamplona che, alla fine dell’XI secolo, fu ordinata la costruzione di un monastero dedicato a Santo Stefano (Doneztebe), che definisce lo spazio centrale del sito. Grazie al lavoro volontario degli abitanti di Larunbe e al coordinamento archeologico di Aranzadi, sono stati scoperti e consolidati i resti di questo monastero , la cui ubicazione era fino ad oggi sconosciuta, e che conserva la pianta originaria di tre absidi semicircolari.

Ma sottoterra attendeva una sorpresa. Recentemente nel bel mezzo di una campagna archeologica, è emerso un reperto archeologico 1000 anni più antico della costruzione del monastero : un’ara o altare votivo del I secolo d.C., scritta in latino e dedicata a una divinità basca. Quest’opera non è stata ricollocata nella sua collocazione originaria: è un altare pensato per stare in piedi, essere contemplato ed essere leggibile. Esso è stato però ritrovato depositato sul fondo del pozzo medievale annesso al monastero, con l’iscrizione rivolta verso il basso. Non è noto se sia stato gettato o depositato intenzionalmente in questo luogo.

Sebbene materiali archeologici di epoca romana come frammenti di ceramica, borchie di sandali e monete siano stati documentati isolatamente nel sito di Arriaundi, la scoperta dell’ara fornisce notevoli avanzamenti sulle credenze dei Vascones , l’area di culto della divinità Larrahe e il sincretismo tra il mondo romano e quello basco.

In Hispania la maggior parte dei testi sugli altari sono scritti in latino e portano il nome della divinità a cui sono dedicati e, generalmente, anche il nome di chi effettua la dedica.

Gli altari o altari romani sono solitamente realizzati in pietra . Nella parte centrale hanno il corpo, dove è scritta la dedica. La base e la parte superiore sporgono solitamente dal corpo, e sulla parte superiore solitamente presentano una corona con un piccolo foro chiamato fuoco. In questo focolare venivano fatti dei sacrifici , cioè veniva versato del vino o veniva bruciato qualche tipo di incenso come offerta.

Nel caso dell’altare Larunbe, esso rappresenta l’adempimento di un voto fatto da una donna , Valeria Vitella, ad una divinità basca di nome Larrahe .

Si tratta di un pezzo costituito da un blocco monolitico calcarenite di calcarenite che misura 47 x 18 x 18 cm. La parte superiore ha un fuoco rotondo , che veniva utilizzato per i rituali, e due semplici modanature dividono il corpo dalla parte superiore e dal piede della struttura. Il testo epigrafico è suddiviso in quattro righe di scrittura .

“ VAL(ERIA)·V[I]-

TEL·LA

M(ERITO?)·LA·R-

A·HE·VO(TUM)

L(IBENS)·S(OLVIT)

L’epigrafe significa che Valeria Vitella, grazie a Larrahe, assolse il proprio voto. Quindi la donna ottenne un sostegno dalla dea nell’affrontare un nodo complesso della propria esistenza.

Il nome di questo dio o dea indigeno è attestato solo in altri tre altari del territorio basco, situati nel bacino dell’Arga e nel suo affluente il fiume Salado: Muruzabal de Andión (Mendigorria, l’antica Andelo), Irujo e Riezu. Quello di Larunbe è eccezionale poiché è il pezzo apparso più a nord e ad una quota più elevata, e l’unico recuperato nell’ambito dell’intervento archeologico . Ciò amplia l’ambito d’influenza finora noto per questa divinità.

Si tratta quindi di una divinità evidentemente basca, poiché presenta una parte finale, scritta -he , che probabilmente possiamo interpretare come la forma del dativo basco, segna cioè a chi è dedicato: la divinità Larra . Il nome basco, con il suo collegamento con l’attuale basco, ci porta a interpretarlo come una divinità legata al campo o al territorio agricolo.

Il luogo in cui appare è ai limiti di quello che potrebbe essere il territorio del patrimonio basco e dei suoi probabilmente vicini Vardulo. La testimonianza dell’altare delimita un po’ di più questo territorio e ci indica quest’area di culto della divinità basca alla fine del I secolo d.C. È un’ulteriore testimonianza che aiuta ad approfondire le origini e l’evoluzione di Basco e basco.

L’altare votivo è stato presentato in un evento istituzionale nella chiesa di San Vicente de Larunbe alla presenza di Unai Hualde, presidente del Parlamento di Navarra; Ana Ollo, seconda vicepresidente e consigliera di Memoria e Convivenza, Azione Estera e Basca del Governo di Navarra; Floria Pistono, sindaco di Iza; Jokin Otamendi, presidente di Aranzadi; Juantxo Agirre Mauleon, segretario generale di Aranzadi e direttore archeologo del sito di Larunbe; e Javier Velaza, professore di epigrafia latina all’Università di Barcellona.

Con questo atto Aranzadi inaugura così la stagione degli scavi archeologici in Navarra , che durerà fino a metà settembre. In questo contesto, e legato ad un altro pezzo essenziale dell’epigrafia basca come la Mano di Irulegi, Aranzadi propone visite guidate al sito di Irulegi per tutti i cittadini interessati a conoscere questa cittadina nel cuore della terra dei Vascones.