Uno splendore immane. Scoperto un santuario principesco di 2100 anni. Tombe d’oro, cavalli e cavalieri e nobildonne. Chi erano? Perchè tanto sfarzo?

Avevano cavalli bardati d’oro, pugnali tempestati di gemme, scarpe di cuoio cucite per attraversare l’eternità. Dormivano in camere segrete, avvolti dall’ambra e dai profumi del vetro. Oggi riemergono dalla terra come dei minori, guerrieri e sacerdotesse, giunti a raccontarci il volto smarrito della Tracia preromana e romana.

Durante l’apertura di un cantiere elettrico nei pressi del villaggio di Kapitan Petko Voyvoda, a pochi chilometri dalla Turchia, due archeologi bulgari, Daniela Agre e Deyan Dichev, scoprono qualcosa che non può più essere ignorato: tre tombe aristocratiche con cavalli sacrificati, ornamenti mitici e oggetti che sembrano usciti da un sogno orientale. Una scoperta che ribalta la geografia del potere antico.

La tomba del signore di guerra

Spade dorate, cavalli uccisi, fuoco rituale: l’aristocrazia tracia saluta il mondo tra splendore e cenere

La prima camera funeraria conteneva i resti incinerati di un capo guerriero vissuto nel II secolo a.C., in un’epoca in cui la Tracia era ancora un mosaico di regni in lotta per la sopravvivenza contro i Macedoni e l’ombra crescente di Roma. Accanto a lui, deposto con solennità e crudele fedeltà, il suo cavallo da guerra.

Il corredo è sontuoso. Lance, scudi, spade con impugnature in oro e pietre semipreziose. Gioielli di fattura altissima, alcuni senza paralleli noti nella regione. Un pugnale cerimoniale, con ornamenti geometrici e gemme incastonate, si impone come oggetto di potere e seduzione. Gli accessori equestri, in oro, argento e bronzo, sembrano gridare silenziosamente la gloria di un uomo che fu molto più di un semplice soldato.

Secondo l’archeologa Agre, tali oggetti furono realizzati da un’officina orafa legata alle corti tracie o da maestri ellenistici itineranti. Arte del lusso e politica del simbolo si intrecciano nella morte.

L’anima segreta dei Traci

Orfeo, Dioniso, il cavallo sacro e la sete di immortalità: un popolo tra estasi e canto

Chi erano i Traci? Non solo un popolo frammentato in decine di tribù. Erano i figli del mito e della terra, della guerra e del vino. A loro si legano nomi immensi come Orfeo, che Erodoto dice tracio, e che nelle versioni più antiche dei misteri orfici scende nell’Ade, cantando. La musica, per i Traci, era un canale verso l’invisibile. E le tombe, spesso, ne conservano gli strumenti: lire, flauti, corde del silenzio.

All’opposto del dolce Orfeo, Dioniso – anch’egli tracio per origine – regnava sul vino e sull’ebbrezza. Le tombe affrescate lo mostrano al centro di banchetti e danze sfrenate: Dio della metamorfosi, del travestimento, del caos che genera la vita. Il culto era orgiastico, notturno, sciamanico.

Il cavallo era molto più che un compagno. Era totemico. Guidava il defunto nell’aldilà, spesso bardato con placche d’oro o d’argento. Moriva per aprire la via. Il sacrificio del cavallo, così diffuso nelle tombe di élite, è una chiave rituale fondamentale.

Infine, la morte stessa, per i Traci, era un passaggio. Credevano nell’immortalità dell’anima. Il corpo bruciava o veniva chiuso nel tumulo, ma lo spirito partiva, forse, verso i monti sacri, o verso un regno misterioso popolato da dèi, cavalli e antenati. E così, ogni oggetto sepolto diventa messaggio. Ogni tomba, un poema.

Il mistero della principessa

Scarpe cucite per l’aldilà, un cofanetto dorato e l’ambra che protegge i sogni

La seconda tomba, datata all’inizio del II secolo d.C., è di una giovane donna di rango. Il suo corpo era accompagnato da due paia di scarpe di cuoio finemente cucite, perfettamente conservate. Dettaglio commovente, umano, quotidiano. Ma anche magico. In molte culture antiche, le scarpe avevano un valore rituale: aiutavano a camminare nell’aldilà.

Vicino, un cofanetto ligneo rivestito d’oro e d’argento, oggetti in vetro, bronzo e ambra, la resina fossilizzata che protegge e profuma. La raffinatezza e la varietà del corredo raccontano una cultura sofisticata, cosmopolita, profondamente femminile.

A poca distanza, un deposito rituale con monete di città-stato e re locali suggerisce che il sito fosse un luogo di culto o di pellegrinaggio, attivo nei secoli. Le vie della Tracia erano percorse da devoti e mercanti. E da spiriti.

La briglia di Eracle

Una scena mitologica scolpita nel bronzo dorato: la lotta, la forza, l’agonia che non si dimentica

Il terzo tumulo, intatto, ha regalato l’oggetto più straordinario: un frontalino di briglia, appartenente a un cavallo sacrificato, con un rilievo che raffigura Eracle nell’atto di uccidere Anteo. I muscoli si tendono, il volto del gigante si contrae nel dolore. È arte. È mito. È potere.

Deyan Dichev ha dichiarato che si tratta di una opera importata, forse da Pergamo o Alessandria, non certo frutto di artigianato locale. Questo significa che l’aristocrazia tracia era pienamente inserita nel circuito mediterraneo dell’arte, del commercio e delle idee.

Un centro dinastico ignorato dalle mappe

Kapitan Petko Voyvoda non era un villaggio. Era una corte reale nascosta tra i monti e le vie del Danubio

La scoperta delle tre tombe a poca distanza l’una dall’altra, con corredi di tale valore, impone una riflessione: Kapitan Petko Voyvoda non era un sito periferico. Era un centro dinastico attivo nei secoli II e I a.C., luogo di potere e ritualità, snodo tra l’Egeo e il Danubio.

Secondo lo specialista Vladimir Staykov, non si tratta di sepolture isolate, ma di un complesso cerimoniale pianificato, forse legato a una stirpe regnante ancora sconosciuta. Una dinastia dimenticata, riemersa nel punto esatto in cui si pensava vi fosse solo terra agricola. Nel santuario funebre fu probabilmente sepolto un eroe, un sovrano, un capofamiglia non solo in grado di essere un mito, ma di portare protezione, come un santo, a chi lo invocasse.

Il presente ascolta i morti

L’oro risplende, ma i fondi mancano: gli archeologi invocano il tempo e il rispetto

I lavori sono stati finanziati, per obbligo normativo, dall’azienda greca Metlen Energy & Metals, che stava installando il cavo elettrico. Ma ora servono fondi statali. Gli archeologi sono certi che quello che hanno visto è solo l’inizio di qualcosa di enorme.

Una parte dei reperti sarà esposta al Museo Archeologico Nazionale di Sofia nei prossimi mesi. Tuttavia, il sito merita una musealizzazione in situ: è paragonabile a Kazanlak e Sveshtari, ma con una complessità culturale e una conservazione uniche, ha sottolineato Dichev.

E noi, davanti alla tomba

Eracle, le scarpe, il cavallo. Cosa ci dicono? Dove stanno i nostri morti senza canto?

Sotto la terra, i Traci hanno lasciato parole senza voce, corpi senza nome, ma gesti precisi, solenni, intimi. Sono i dettagli a colpire: la gemma sull’elsa, la pelle delle scarpe, la fronte del cavallo. Segni di amore, di forza, di desiderio di eternità.

Siamo pronti ad ascoltarli davvero? O continueremo a lasciarli sepolti nei nostri pregiudizi, considerandoli solo “barbari”? Le tombe parlano. E noi, possiamo ancora comprendere il linguaggio dei morti?