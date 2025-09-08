Va in un campo. E guardate cosa trova. Monete con nomi e cuoricini. Amore. Cosa sono? Quando li produssero? Rispondono gli esperti

Un piccolo oggetto che racconta una storia di affetti e promesse

Nel cuore delle campagne inglesi, il ricercatore di storia Jordy Bray ha recentemente ritrovato un “gettone d’amore”: una moneta incisa con simboli romantici e le iniziali “JN Archer” e “MH”, accompagnate dalla data “1772” e dal nome “Sarah Hannah Hesse”. Questo ritrovamento offre l’opportunità di esplorare la storia, la produzione e l’uso di questi affascinanti oggetti, simboli tangibili di affetto e impegno.

Origini e storia

Dalle prime monete piegate ai simboli di affetto

Un viaggio attraverso secoli di gesti d’amore e dediche incise

I gettoni d’amore hanno radici profonde nella storia, con origini che risalgono almeno al XIII secolo in Gran Bretagna. Inizialmente, si trattava di monete piegate o deformate intenzionalmente, utilizzate come amuleti o simboli di legami affettivi. Con il tempo, questa pratica si è evoluta, portando alla creazione di monete levigate e incise, spesso con iniziali, nomi, date o motivi romantici. Durante l’epoca vittoriana, tra il XVIII e il XIX secolo, i gettoni d’amore divennero particolarmente popolari sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, utilizzati come regali tra amanti, familiari o amici intimi.

Produzione e tecniche

L’arte dell’incisione su metallo per esprimere sentimenti

Strumenti di precisione per dettagli che durano nei secoli

La creazione di un gettone d’amore era un processo artigianale. La moneta veniva levigata per rimuovere i dettagli originali e poi incisa a mano con iniziali, nomi, date significative o simboli affettuosi. Alcuni gettoni presentano anche incisioni elaborate, come cuori, fiori o motivi floreali. La scelta della moneta spesso rifletteva lo status sociale del donatore: monete d’oro o d’argento per la loro bellezza e valore, rame o minor valore per semplici espressioni di affetto.

Funzione e significato

Simboli tangibili di affetto e impegno

Oggetti da regalare, indossare o custodire come ricordo prezioso

I gettoni d’amore servivano come simboli tangibili di affetto e impegno. Venivano scambiati tra amanti come segno di promessa o durante periodi di separazione. Alcuni erano progettati per essere indossati come gioielli, pendenti o ciondoli, permettendo al destinatario di portare con sé un ricordo del donatore. In alcuni casi, avevano anche un significato legale o contrattuale, fungendo da simbolo di impegno reciproco.

Eredità e collezionismo

Dalla storia personale al valore per i collezionisti

Oggetti che attraversano il tempo raccontando emozioni

Oggi, i gettoni d’amore sono oggetti da collezione ricercati per il loro valore storico e sentimentale. Riflettono le modalità con cui le persone esprimevano i propri sentimenti e impegni, raccontando storie personali che continuano a emozionare chi li scopre.