Vegetariano e animalista? Il segreto alimentare di Leonardo da Vinci. Vicino ai vegani? Il sogno di un mondo senza sofferenza e violenza. A tavola con il genio. Le testimonianze

Tutto comincia con un’immagine vivida e gentile: Leonardo da Vinci che cammina tra le gabbie del mercato e, invece di scegliere un uccellino da portarsi a casa, lo compra per restituirgli la libertà del cielo. A tramandare questo episodio fu Giorgio Vasari, nella sua celebre biografia del genio contenuta nelle Vite, e da allora il gesto è diventato uno dei simboli più potenti del legame profondo tra Leonardo e il mondo animale. Un gesto francescano. Leonardo fu vicino al pensiero di Francesco? Fu, segretamente o riservatamente, contiguo al mondo dei terziari? Conoscere il suo pensiero, attraverso echi e rimbalzi di testimonianze, rispetto al mondo degli animali non è tanto una curiosità da attribuire a un eccentrico, ma parte del suo sistema di pensiero. Qual è il rapporto dell’uomo con la natura? E perché la materia deve essere dominata e corretta, attraverso invenzioni?

In un’epoca in cui il rispetto per gli animali non era affatto scontato, la scena degli uccellini acquistati e liberati dal giovanissimo Leonardo al mercato – che rievoca un’immagine analoga proveniente dalla vita di San Francesco – rivela una sensibilità rara, che molti hanno interpretato come indizio di una scelta di vita più ampia. Per alcuni, fu l’inizio di un percorso che portò Leonardo ad abbandonare la carne e a farsi vegetariano. A nostro giudizio è assai probabile che l’episodio sia stato reale e che l’aneddoto, proveniente dall’ambiente familiare, sia stato giustamente colto come precoce manifestazione del rapporto di Leonardo con gli animali. Vasari era un testimone molto informato, che aveva notizie di Leonardo direttamente dai famigliari del pittore, suoi vicini di casa. Tanti altri indizi portano a pensare che l’artista-scienziato abbia assunto un atteggiamento francescano e neoplatonico, nei confronti del Creato.

“La creazione degli animali” è una delle affascinanti tele di Tintoretto, realizzata a olio tra il 1550 e il 1553. Di ampie dimensioni — 151 per 256 centimetri — il dipinto è oggi custodito presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia

Il mistero di una lettera orientale

Quando un testimone coevo paragona Leonardo ai saggi indiani che rifiutano la carne

Un’altra testimonianza spesso citata è quella dell’esploratore Andrea Corsali, in una lettera del 1516. Corsali descrive i Guzzarati, una popolazione dell’India, come persone che non si cibano di nulla che abbia sangue, per motivi religiosi ed etici. E aggiunge, quasi con un sorriso: proprio come fa il nostro Leonardo da Vinci.

È una frase che colpisce. Un osservatore esterno, affidabile, che paragona la dieta di Leonardo a quella di un popolo vegetariano per vocazione. Non una dichiarazione diretta del pittore, certo, ma una traccia importante, che si aggiunge alla narrazione del Leonardo animalista. Da ciò possiamo arguire che Leonardo non tenesse riservata la propria astensione dalla carne, ma che forse non ne facesse – nemmeno – oggetto di una sorta di predicazione finalizzata ala proselitismo del vegetarianesimo.

La frase celebre che non era di Leonardo

Un’affermazione virale, ma nata dalla fantasia di uno scrittore russo dell’Ottocento

Chiunque abbia cercato su internet qualcosa sul rapporto tra Leonardo e la carne si sarà imbattuto in una frase che circola da anni: “Fin dalla più tenera età ho abbandonato la carne”. Viene spesso attribuita a lui, ma non compare in nessun codice, nessun taccuino, nessuna lettera.

Quella frase è in realtà frutto della penna di Dmitry Merejkowski, scrittore russo che nel 1928 pubblicò un romanzo storico ispirato alla vita di Leonardo. Probabilmente l’autore derivò questa frase dalla dichiarazione di Vasari.

Le frasi autentiche dai codici

Tra empatia per la vita animale e sdegno per la macellazione, le riflessioni intime del genio

Per trovare parole autentiche, basta sfogliare i suoi appunti. Leonardo annotava tutto: appunti di anatomia, osservazioni sui fiumi, studi di botanica. E anche pensieri sull’uomo e sugli animali. In alcuni passaggi, mostra una chiara compassione verso gli esseri viventi: “La vita è fatta dalla morte degli altri”. O ancora, definisce il corpo umano un “sepolcro per tutti gli animali”, riferendosi a chi si nutre di carne.

In un altro momento, osservando una scena di macellazione, si lascia sfuggire un commento toccante, paragonando la morte degli animali a quella di bambini strappati alle madri. È un linguaggio forte, emotivo, che non lascia indifferenti. Eppure, Leonardo non si erge mai a giudice assoluto: riflette, osserva, commenta, con lo sguardo dell’uomo che cerca la verità, anche quando questa fa male.

Influssi filosofici e spirituali

Il Rinascimento, i francescani e la visione di un universo armonico in cui anche l’animale ha valore

Il mondo spirituale e culturale che circondava Leonardo era tutt’altro che sordo alla questione. Il francescanesimo, che predicava l’amore per ogni creatura, e il neoplatonismo fiorentino, che elevava l’anima di ogni essere vivente, contribuirono certamente a modellare il suo pensiero.

Non è difficile immaginare il giovane Leonardo, curioso e sensibile, affascinato da queste idee. L’armonia dell’universo, la bellezza delle forme naturali, la vita come riflesso del divino: tutto questo emerge costantemente nei suoi disegni, nei suoi studi e forse anche nelle sue scelte alimentari.

Banchetti, broccoletti e contraddizioni

Leonardo e la cucina tra innovazione, teatro e gusto personale

Va però ricordato che Leonardo fu anche “supervisore” di banchetti. Alla corte degli Sforza, mise a punto ingegnose macchine da cucina e si occupò dell’apparato scenico delle cene di rappresentanza. In alcuni casi, disegnò perfino spiedi girevoli e girarrosti automatici. Ciò non significa, certo, che potesse essere un “obiettore di coscienza” in grado di mutare l’atteggiamento degli altri, nei confronti della carne. E’ probabile che egli si astenesse, quando fosse possibile, dalla carne, evitando il dolore di un senso di colpa.

Vegetarianismo vero o leggenda affascinante?

Una sintesi possibile per un uomo che ha vissuto più vite in una sola

È dunque possibile affermare con certezza che Leonardo da Vinci fosse vegetariano? No. Ma è possibile – e forse necessario – riconoscere che esistono elementi significativi, concreti e autorevoli, che ci raccontano una sensibilità molto più vicina a quella del mondo vegetariano che non a quella del carnivoro d’abitudine.

Le testimonianze coeve, le frasi dai taccuini, l’ammirazione per la natura, il disgusto per la violenza verso gli animali, la scelta di piatti semplici, tutto lascia intendere che Leonardo, se non fu vegetariano in modo sistematico e continuo, lo fu almeno per lunghi periodi, o nei suoi intenti più profondi.

Come spesso accade con i grandi uomini, Leonardo sfugge alle etichette. Ma il suo sguardo compassionevole verso la vita animale, la sua visione di armonia tra uomo e natura, lo rendono oggi una figura simbolica per chi cerca un rapporto più etico e consapevole con il cibo.

A nostro giudizio egli visse rispettando gli animali

Siamo certi moderatamente che Leonardo da Vinci fosse vegetariano, grazie a una lettera dell’epoca. “E questo non per motivi medici o speculazioni intellettuali legate alla salute – scrivemmo in un breve saggio di Stile arte – ma per pieno rispetto di quei piccoli fratelli, ai quali un giorno sarebbe stato attribuito un ruolo paritario, nel rispetto alla vita. Quindi una scelta puramente etica. La vita appartiene ad ogni creatura, pensava evidentemente Leonardo, e a Dio. Nessuno può toglierla agli altri. La testimonianza ineccepibile della pratica vegetariana in Leonardo è conservata in una lettera inviata da terre lontane. Osserviamola con attenzione, tornando su di essa”.



La testimonianza ineccepibile della tensione e della pratica vegetariana in Leonardo è conservata, come abbiamo visto, in una lettera inviata da terre lontane.

L’esploratore empolese Andrea Corsali (1487 – ?) inviò dall’estremo oriente due lunghe relazioni a Giuliano de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e fratello di Papa Leone X, oltreché patrono di Leonardo Da Vinci. Ecco quanto scrisse il 1 gennaio 1516:”Fra Goa e Rasigut over Carmania, vi è una terra detta Cambaia, dove l’Indo fiume entra nel mare. E’ abitata da Gentili detti Guzzarati, grandi mercatanti. Vestono parte di loro all’apostolica e parte all’uso di Turchia. Non si cibano di cosa alcuna che tenga sangue; nè fra essi loro consentono che si noccia ad alcuna cosa animata, come il nostro Leonardo Da Vinci . Vivono di risi, latte, e altri cibi inanimati”.



“Ma inutile pensare che la scelta vegetariana dipendesse, in Leonardo, da lontane dottrine. – proseguiva Stile Arte – Il francescanesimo si trovò di fronte alla necessità di questa opzione. Francesco consigliò ai propri fratelli che non si facesse uso di carne – e ciò non tanto per motivi economici legati alla necessità della povertà – per rispetto degli animali; la squisitezza del tratto francescano prevedeva invece che il frate ricevuto da qualsiasi famiglia non stesse a questionare, però, sui cibi o sulle proibizioni. Pertanto il frate doveva mangiare e ringraziare. Il vegetarianesimo di Leonardo nasce probabilmente da: