Vesuvio è fuoco. Incendi. Allarme. Le fiamme di oggi e ombre antiche. L’appello del Parco. La storia di quelle 32 ore del 79 d.C.

Dal fuoco che corre sui pendii alla memoria del disastro del 79 d.C. Due situazioni evidentemente incomparabili, ma le immagini inquietanti dell’incendio dischiudono profonde memorie. Cosa avvenne in quel caso? Cosa abbiamo scoperto, in questi anni, a livello di cronistoria del disastro del 79 d. C.?

Lingue di fuoco contro il cielo

Il presente si colora di rosso e di cenere

Da ore, immagini incandescenti riempiono schermi e finestre: il Vesuvio brucia. Le fiamme si arrampicano tra i pini di Terzigno e il Monte Somma, la colonna di fumo si allarga e si piega al vento, visibile fino a Napoli. L’odore acre della resina incendiata arriva nelle case, le finestre restano chiuse, il cielo si fa ferro e rame.

Otto mezzi aerei — canadair ed elicotteri — fendono l’aria, lanciando cascate d’acqua sulla pineta arroventata. A terra, Vigili del Fuoco e Protezione Civile combattono metro dopo metro. L’aria è irrespirabile nei comuni vesuviani: Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei stessa.

L’appello del Parco Archeologico

“Non intralciate chi combatte il fuoco”

Il messaggio è netto: «Invitiamo tutti i visitatori e i cittadini a non recarsi né avvicinarsi al Vesuvio, per non intralciare le vie di accesso e le attività delle squadre di emergenza». Il Parco Archeologico di Pompei, custode di un patrimonio unico, chiede rispetto per le operazioni in corso. Le strade di accesso devono restare libere, ogni minuto è prezioso, ogni ostacolo può costare un bosco, una casa, un frammento di memoria.

Il vulcano che ricorda

Quando la montagna parlò con voce di cenere

Il Vesuvio conosce già la potenza del fuoco, ma di un’altra natura, è evidente. Nell’anno 79 d.C. – secondo le fonti antiche, il 24 agosto, anche se ricerche recenti indicano in alternativa il 24 ottobre – una colonna di gas, pomici e cenere si innalzò fino a 25–32 chilometri d’altezza. Plinio il Giovane, testimone da Miseno, parlò di “pino marittimo” per descrivere quella colonna, alta e ramificata.

Cronaca di un giorno fatale

Ore, suoni, odori di una catastrofe

Mattino : lievi tremori scuotono le città romane ai piedi del vulcano.

: lievi tremori scuotono le città romane ai piedi del vulcano. Prima ora del pomeriggio : il condotto eruttivo cede; inizia l’emissione di pomici chiare, leggere ma devastanti. In poche ore, i tetti cedono sotto il peso.

: il condotto eruttivo cede; inizia l’emissione di pomici chiare, leggere ma devastanti. In poche ore, i tetti cedono sotto il peso. Sera e notte : la colonna eruttiva cambia composizione, scendono pomici grigie, più dense. La città è già sepolta da metri di materiale.

: la colonna eruttiva cambia composizione, scendono pomici grigie, più dense. La città è già sepolta da metri di materiale. Alba del secondo giorno: il collasso della colonna genera nubi ardenti — flussi piroclastici — che corrono a oltre 100 km/h. Pompei, Oplontis, Stabia e soprattutto Ercolano vengono cancellate. Il mare stesso ribolle.

La furia dura circa 32 ore, con almeno dodici ondate di materiale incandescente. Si calcola che siano stati espulsi 3–4 chilometri cubi di magma e ceneri.

Memoria sepolta, memoria svelata

Il tempo come custode e rivelatore

Le città rimasero sotto la cenere per 17 secoli. Nel XVIII secolo, scavi sistematici iniziarono a riportare alla luce case, botteghe, affreschi, corpi irrigiditi dal calore e dal terrore. Oggi Pompei è patrimonio mondiale UNESCO: il più vasto archivio a cielo aperto della vita romana. Eppure, nelle ore in cui il Vesuvio si avvolge di fumo, la memoria del 79 d.C. torna più viva che mai, come un avvertimento inciso nella roccia e nel vento.

Il presente che brucia e il passato che ammonisce

Tra la paura di oggi e l’eco di allora

Guardare il Vesuvio in fiamme significa vedere un ponte tra due tempi: quello in cui il vulcano fu giudice e carnefice di città fiorenti, e quello in cui il fuoco, seppur diverso, minaccia ancora il suo volto. Le nubi di oggi non sono di cenere vulcanica, ma il respiro del pericolo è lo stesso: un cielo che si oscura, un calore che divora, una corsa per salvare ciò che può essere salvato.