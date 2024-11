“Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri. A Parigi il tributo alla fotografia italiana

L’anniversario dei quarant’anni di “Viaggio in Italia”, il leggendario progetto fotografico di Luigi Ghirri che ha rivoluzionato la fotografia italiana, sarà celebrato quest’anno all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. La mostra, che inaugura l’8 novembre 2024 e proseguirà fino all’8 gennaio 2025, porta all’estero uno dei capitoli più affascinanti della fotografia contemporanea italiana.

Mario Cresci,

Stigliano, Potenza, 1983

© Mario Cresci

–

Museo di Fotografia

Contemporanea, Milano

–

Cinisello Balsamo

Un’eredità fotograficamente innovativa

“Viaggio in Italia” è stato il punto di svolta della fotografia italiana, un’opera collettiva creata nel 1984 grazie all’intuito di Luigi Ghirri, che ha coinvolto una ventina di fotografi italiani. Con l’obiettivo di rivisitare il paesaggio italiano, Ghirri e i suoi collaboratori si allontanarono dagli schemi convenzionali dell’epoca, proponendo uno sguardo nuovo e affettivo sui luoghi marginali dell’Italia. Tra i fotografi partecipanti: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Mimmo Jodice e altri pionieri, che insieme ridefinirono il modo di intendere il paesaggio italiano.

Claude Nori,

Rimini, 1983

© Claude Nori

–

Museo di Fotografia Contemporanea,

Milano

–

Cinisello Balsamo.

Una mostra emblematica

Parigi accoglie l’edizione completa delle 86 immagini originali del progetto, organizzata e curata da Matteo Balduzzi del Museo di Fotografia Contemporanea e realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura. La mostra rappresenta un ritorno alle origini, una celebrazione della fotografia come strumento di narrazione e riflessione sul mondo e sul cambiamento. Questa esibizione parigina ricostruisce la struttura e il contenuto della mostra originaria, mantenendone l’integrità artistica.

Il catalogo rinasce

Uno dei punti salienti della mostra è la presentazione della riedizione del catalogo “Viaggio in Italia” (Quodlibet), che sarà pubblicato anche in francese e inglese. Il volume include una selezione di 86 fotografie e testi curati da Gianni Celati e Arturo Carlo Quintavalle, rendendo omaggio a un’opera che ha segnato il panorama culturale internazionale. La Maison Européenne de la Photographie ospiterà, il 9 novembre, un incontro speciale per il lancio di questa nuova edizione, alla presenza di alcuni dei fotografi originari.

L’impatto duraturo di “Viaggio in Italia”

Questa mostra celebra il ruolo del progetto di Ghirri come testimonianza unica del nostro patrimonio visivo. Come affermato da Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea, “Viaggio in Italia ci ricorda l’importanza della fotografia come strumento di narrazione e interpretazione del paesaggio”. Il progetto di Ghirri rappresenta non solo una fotografia dell’Italia fisica, ma anche uno sguardo poetico, che continua a ispirare e a influenzare la fotografia moderna.

Gabriele Basilico,

Milano, 1980

© Gabriele

Basilico/Archivio Gabriele Basilico

–

Museo di Fotografia Contemporanea, Milano

–

Cinisello Balsamo.

