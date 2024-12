“Virgilio rivive a Mantova”: un viaggio nel tempo al Museo Virgilio nel restaurato Palazzo del Podestà. La scoperta del Ciclo dei Mesi 👇

“Virgilio rivive a Mantova”: un viaggio nel tempo al Museo Virgilio nel restaurato Palazzo del PodestĂ . La scoperta del Ciclo dei Mesi 👇

Il 7 dicembre 2024 segna un momento storico per Mantova: dopo dodici anni di chiusura e un attento restauro, il maestoso Palazzo del PodestĂ riapre le sue porte al pubblico. Questo imponente edificio, situato tra Piazza delle Erbe e Piazza Broletto, accoglie il nuovo Museo Virgilio, un luogo in cui storia, arte e cultura si intrecciano per celebrare il celebre poeta mantovano.

(C) Silvia Talarico @ComunediMantova – museo6

Un viaggio nella storia: Palazzo del PodestĂ

Fondato nel 1227, il Palazzo del Podestà è stato cuore pulsante della vita cittadina per oltre sette secoli. Da sede amministrativa a Palazzo di Giustizia e carcere, il suo fascino è rimasto intatto nonostante i mutamenti del tempo. Il terremoto del 2012, sebbene distruttivo, ha permesso il ritrovamento di affreschi medievali inediti che ora arricchiscono il percorso museale.

La ristrutturazione ha creato un itinerario che collega il Palazzo con l’Arengario e il Palazzo del Massaro, trasformando l’area in un affascinante labirinto storico e artistico.

Gli affreschi del Ciclo dei Mesi: un tesoro medievale

Tra le scoperte più straordinarie spicca il Ciclo dei Mesi, una serie di affreschi che decorano le sale superiori della Masseria. Le rappresentazioni, ispirate alla natura agricola delle Georgiche di Virgilio, illustrano i mesi dell’anno attraverso scene di lavoro e simboli astrologici, offrendo un racconto visivo di straordinaria potenza narrativa.

Lungo il percorso si incontrano anche lacerti di affreschi araldici, datati al periodo di Federico II Gonzaga, e decorazioni cavalleresche che testimoniano la ricchezza culturale del Palazzo.

(C) Silvia Talarico @ComunediMantova6

Virgilio tra arte e reperti

Busto di Virgilio (C) Silvia Talarico @ComunediMantova

Il Museo Virgilio non è solo un viaggio attraverso affreschi e architetture, ma anche un tesoro di oggetti storici legati al poeta. Tra questi:

Virgilio in Cattedra , scultura policroma del XII-XIII secolo;

, scultura policroma del XII-XIII secolo; Il leggendario Trono di Virgilio del II secolo a.C.;

del II secolo a.C.; Monete gonzaghesche con l’effigie del poeta;

Il frammento di affresco con il volto di Virgilio del 1540.

(C) Silvia Talarico @ComunediMantova

L’esperienza digitale: My Virgilio e Virgilio Glocal

L’innovazione digitale arricchisce l’esperienza del Museo Virgilio. Una speciale app permette di esplorare contenuti multimediali, creare un profilo personalizzato del poeta attraverso il percorso My Virgilio e scoprire luoghi virgiliani in tutto il mondo grazie alla mappa interattiva Virgilio Glocal.

Un museo vivo e in continua evoluzione

Il progetto del Museo Virgilio è ambizioso: non solo un’esposizione statica, ma uno spazio dinamico, pronto ad arricchirsi di nuovi contenuti e tecnologie.

Informazioni:

Museo Virgilio

Palazzo del PodestĂ ,

Piazza Erbe 4, Mantova

dal 7Â dicembre 2024

www.museovirgilio.it

Un viaggio imperdibile per immergersi nella storia e nell’opera di uno dei più grandi poeti della storia. Mantova celebra Virgilio, il suo figlio più illustre, con un tributo che unisce tradizione e innovazione.