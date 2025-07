Voci di spiriti portano a un tesoro neolitico in Scozia, scoperto sotto una scuola: due sale rituali d 6000 anni fa con oggetti sacri e tracce di banchetti. Quale culto si svolgeva lì? Le risposte

Le voci del vento, i brontolii degli insetti che sembrano lamenti umani, lontani;, il gorgoglio dell’acqua. La zona era percorsa, come spesso accade nei Paesi più ricchi di charme, da diverse leggende. Correlazione casuale, ma grazie a un ritrovamento straordinario affiorano proprio nelle aree leggendarie i resti di un complesso cerimoniale neolitico con strutture monumentali in legno. Una struttura che sarebbe poi stata utilizzata anche durante le epoche dei metalli perché è stato qui trovato un misterioso elmo dorato, lame rituali e tracce di offerte alimentari. Cosa cercavano quei popoli? E perché hanno costruito due enormi sale proprio lì?

E’ probabile che quelli fossero i luoghi degli antenati. Punti nei quali, periodicamente, le diverse tribù, territorialmente sparse, convergevano verso punti consacrati, nel passato remoto, dalla presenza degli antenati comuni. E questi incontri cementavano parentele lontane e alleanze.

Due grandi “case cerimoniali”

Nel verde di Carnoustie emerge l’eco di un’architettura simbolica, lunga e possente

Nel sito scozzese di Carnoustie, piccolo centro costiero del council di Angus, a circa 110 km da Edimburgo, sono state portate alla luce due sale monumentali neolitiche, di cui una lunga 35 metri. L’area era stata adibita a cantiere per l’ampliamento di una scuola secondaria, ma gli scavi archeologici preventivi hanno svelato qualcosa di straordinario: una doppia struttura lignea cerimoniale, probabilmente usata per assemblee sacre, banchetti rituali o celebrazioni ancestrali. La cronologia restituita dalle analisi al radiocarbonio colloca la costruzione tra il 4100 e il 3700 a.C.

Una civiltà del legno, ora riemersa

Pali enormi, piastre di terra battuta, pareti di argilla: la vita intima delle comunità neolitiche

Le due sale erano costruite con pali verticali di olmo e pareti in wattle and daub (graticciato e argilla), disposti su piani sopraelevati in terra battuta. Un focolare centrale, parzialmente incassato, mostra segni di combustione intensa. I resti di cereali carbonizzati, gusci di nocciole e resti animali attestano un uso collettivo, probabilmente liturgico, dell’edificio. I due ambienti erano paralleli, con ingressi orientati secondo una logica ancora da decifrare, forse astronomica o totemica.

L’elmo d’oro e gli oggetti votivi

Un corredo sontuoso, con manufatti simbolici, deposti forse durante riti stagionali

Accanto alla struttura, gli archeologi hanno individuato un deposito votivo, o “hoard”, composto da una lama di bronzo, un elmo dorato finemente decorato, un frammento di fodero ligneo e un fermaglio metallico a forma di girasole. Si tratta di oggetti che non sembrano legati a contesti funerari, ma piuttosto a un rituale stagionale o alla memoria di un’azione collettiva. L’elmo, in particolare, potrebbe essere appartenuto a una figura sacerdotale o a un capo clan investito di potere simbolico.

La ritualità del fuoco e del raccolto

Ogni traccia racconta il desiderio di ordine, di rinascita e di unione comunitaria

Le evidenze organiche raccolte nell’area del focolare – inclusi frammenti di orzo, farro e nocciole – suggeriscono la celebrazione di banchetti rituali legati ai cicli stagionali, forse alla fine del raccolto o all’inizio dell’inverno. Il fuoco non era solo funzionale, ma cosmico e ordinatore: al centro della sala, dava forma a un universo condiviso, tenuto insieme dal calore e dal cibo.

Carnoustie, centro rituale antico

Un nodo sacro in una rete di potere e relazioni nella Scozia del V millennio a.C.

Le analogie con siti come Balbridie e Claish, nel Perthshire, indicano che Carnoustie era inserita in una rete cerimoniale di grande ampiezza. Gli oggetti rinvenuti provengono da varie regioni della Scozia: ciò prova l’esistenza di relazioni complesse, legami cerimoniali, scambi intertribali e forse processioni religiose.

Un’eredità interrotta e poi dimenticata

Il terreno ha custodito in silenzio il ricordo di una civiltà che costruiva con il desiderio e l’ombra

Nei secoli successivi, l’area fu frequentata durante l’età del Bronzo e del Ferro, fino a ospitare un insediamento altomedievale. Ma le grandi sale furono presto abbandonate. I pali marcirono, le offerte vennero ricoperte. La terra tornò a dormire. Fino al 2025.

Approfondimento simbolico: il culto della sala

Non case, non templi, ma “strutture relazionali” dove il corpo e il gruppo si fondevano

Queste strutture non sono abitazioni, né santuari nel senso greco del termine. Sono spazi collettivi del desiderio, della costruzione dell’identità e della memoria. Una “teologia della soglia”: si entra e si condivide. Il focolare brucia. Il nocciolo schiocca. L’elmo osserva. Il rito comincia.

