Festival di Sanremo. Volare e il Blu dipinto nel Blu. Modugno ebbe origine in Chagall. Boom, libertà e gioia di vivere. Le mille bolle blu di Mina. I meccanismi del blu della leggerezza. Dopo il blu-Klein, la crisi del blu-Rino Gaetano

Blu come Boom. La canzone che nel 1958 conquistò il mondo, Nel Blu Dipinto di Blu, (Volare), non solo vinse il Festival di Sanremo, ma divenne un simbolo di un’epoca, un inno di speranza, leggerezza e poesia. La melodia, leggera come una brezza estiva, il testo che sfidava la gravità con il suo “volare” nel cielo azzurro dipinto di blu chagalliano, ha assunto una forza che va ben oltre le sue note o parole. Fu un inno che invitava a staccarsi dall’ordinario e a volare. Volare che significava anche sognare, progettare, andare al di là di un limite, migliorare per uscire da una condizione di gravità. Divenivano, queste parole e questa musica – che rompeva con la tradizione italiana – anche un inno moderno al “sogno realizzabile” quindi anche al boom economico. Per questo blu e boom, ebbero una stessa radice emotiva oltre ad essere un suono monosillabico che ti sparava, dolcemente nel cielo, nuotando o in una capsula, come sarebbe capitato di lì a poco, nel 1961, con Gagarin, il primo uomo nello spazio. Un blue-moon, alla Sinatra, che aveva rilanciato la vecchia canzone.

Volare, per la sconcertante semplicità del testo e i rinvii a numerosi valori dell’epoca, ha saputo attraversare le barriere linguistiche e geografiche, diventando un’icona internazionale. Ma se osserviamo più da vicino, ci accorgiamo che un legame profondo, tanto inaspettato quanto affascinante, può essere tracciato tra le pennellate di Marc Chagall e le parole di Migliacci-Modugno, un legame che svela una connessione tra l’arte figurativa e quella musicale.

La genesi di Volare – o Nel Blu Dipinto di Blu – affonda le sue radici in una scintilla creativa sorprendente. Franco Migliacci, coautore del brano insieme a Domenico Modugno, raccontò di essersi ispirato a due stampe di Marc Chagall presenti nella sua casa, riproduzioni de La femme au coq rouge (nella foto qui sotto) e de Le peintre et son model, nel quale l’artista ha la faccia dipinta di blu. Modugno disse invece di aver avuto l’idea del volo nel blu, osservando il cielo sopra casa. Due versioni che paiono contrastanti, ma che non lo sono, nell’ambito di un lavoro condiviso.

Marc Chagall, Le Coq Rouge (Il Gallo Rosso), 1957



Era un giorno d’estate del 1957, e Migliacci – così raccontò – complice qualche bicchiere e un’umore malinconico, si trovò a fissare perdutamente le stampe del pittore bielorusso-francese. Figure fluttuava nel cielo sopra un paesaggio fiabesco; un uomo volante sembrava sfiorare l’azzurro infinito del firmamento. C’era una via d’uscita alla malinconia e al dolore: il volo nel blu. Lanciarsi nel tradizionale blu malinconico per raggiungere il blu gioioso, nascosto tra le pieghe del dolore e della malinconia.

Quelle immagini oniriche e poetiche giunsero nel testo della canzone, parlando un mondo in cui l’uomo si libera dal vincolo della realtà per fluttuare nel cielo blu come in un sogno. Da quell’intuizione visiva diffusa, ma non ancora divenuta poesia popolare, nacque il testo del celeberrimo brano che avrebbe vinto il Festival di Sanremo nel 1958 e conquistato il mondo intero.

Marc Chagall e contemporaneamente Magritte

Marc Chagall era nato nel 1887 in una famiglia di origine ebraica a Vitebsk, nell’attuale Bielorussia, che all’epoca faceva parte dell’Impero Russo. Fin da giovane, Chagall aveva mostrato una predilezione per l’arte, intraprendendo gli studi all’Accademia di San Pietroburgo, ma fu la sua esperienza a Parigi, nel cuore del vivace panorama artistico europeo, che lo segnò profondamente.

Chagall si unì alla scena d’avanguardia parigina, con un occhio sempre rivolto alla sua identità ebraica, che avrebbe mantenuto centrale nel suo lavoro. Il suo stile unico e inconfondibile, un mondo onirico e fantastico che mescolava il realismo all’astrazione, fece di lui uno dei pittori più amati del Novecento. La sua arte non si limitò alla pittura: la sua mano si stese su vetrate, arazzi e scenografie teatrali, sempre mantenendo un senso di magia, di sogno, ma anche di profonda spiritualità.

Nel periodo tra gli anni ’40 e ’50, Chagall era già un nome noto in tutto il mondo dell’arte. La sua popolarità, tuttavia, raggiunse un nuovo apice a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con opere come I Matrimoni di Palestina (1948) e La Musa di Parigi (1954), che testimoniano la sua nuova fase di maturità creativa. Contemporaneamente emerge un altro blu meraviglioso. Quello di Magritte e del Surrealismo. Volare, Guardare il cielo. L’impero delle luci magrittiane (qui sotto) domina gli anni Cinquanta.

Il blu di Chagall e la Canzone di Modugno

Nel 1957, quando Migliacci e Modugno scrivevano le parole di Volare – Nel Blu Dipinto di Blu – il mondo di Chagall era davvero dipinto con quel colore, così come quello descritto dalla canzone, nel quale l’uomo vola sopra la terra, sospeso in una dimensione di pura libertà e bellezza. La sensazione che pervade entrambe le opere è quella di un viaggio nell’infinito, un sogno che si manifesta attraverso le immagini e le parole. Modugno descrive una fuga dalle leggi della gravità, proprio come le figure sospese e fluttuanti nelle tele di Chagall. La canzone, così come le opere di Chagall, sfida il limite, il concreto, e invita a navigare nell’aria del sogno e dell’immaginazione.

Chagall ha saputo rappresentare il volo e la leggerezza come nessun altro. Le sue figure di amanti in volo, di animali che sorvolano villaggi, di persone che fluttuano nel cielo, sono il manifesto di una vita che non è vincolata alla terra. Modugno, consapevole forse di quella stessa libertà che si respira nelle tele di Chagall, traduce quella dimensione visiva in musica, creando una melodia che sembra sollevarsi nell’aria, sospinta dalla voce potente del cantautore pugliese.

Quella sospensione tra terra e cielo che caratterizza le visioni di Chagall diventa anche la metafora di un desiderio di evasione che trova espressione nel Volare. Come i personaggi di Chagall, che navigano nel cielo sopra terre esotiche e lontane, anche il protagonista della canzone di Modugno non è ancorato alla realtà: “E volavo, volavo felice / più in alto del sole ed ancora più su”, canta l’artista, come se avesse abbracciato l’universo che Chagall dipingeva nelle sue opere. E’ un volo che non viene punito, come avviene invece in Icaro. L’uomo è in grado di andare oltre il sole. E’ l’umanesimo vitalista e ottimista del secondo Dopoguerra.

La popolarità di Chagall e la nascita di Volare

Quando Volare fu presentata a Sanremo nel 1958, Chagall era già una figura di spicco nel panorama internazionale. Tuttavia, la sua popolarità era davvero esplosa negli anni precedenti, specialmente a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Negli anni ‘40 e ‘50, il pittore bielorusso divenne una presenza fondamentale nelle gallerie d’arte americane ed europee. La sua arte, che mescolava la tradizione della pittura figurativa con il surreale e il fantastico, trovò un terreno fertile nel periodo postbellico, segnato da un desiderio di speranza e rinascita. Il suo blu era diventato dirompente. Aveva – a livello popolare – superato tutto ciò che era connesso con la malinconia del periodo blu di Picasso e aveva rilanciato, in chiave personale e individuale, contigua al personalismo cristiano, il Cavaliere azzurro o meglio sarebbe dire Il Cavaliere blu, del gruppo tedesco d’avanguardia. Der Blaue Reiter era un movimento artistico nato a Monaco di Baviera nel 1911 e attivo fino al 1914, anno in cui lo scoppio della Prima guerra mondiale portò alla sua dissoluzione. Rappresentò il secondo pilastro cronologico dell’espressionismo tedesco, successivo al gruppo Die Brücke fondato a Dresda nel 1905. A differenza di Die Brücke, che aveva una forte connotazione politica, l’orientamento del gruppo guidato da Kandinskij si avvicinava piuttosto allo spirito dei Fauves francesi, condividendone una visione lirica e gioiosa della vita. Unendo tutte queste suggestioni, Chagall rilanciò il proprio blu, come colore della gioia.

La canzone di Modugno, in effetti, non sembra affatto casuale. In un’epoca segnata dalla ricerca di un nuovo inizio, di una nuova identità culturale, l’immaginario visivo e il sogno di Chagall hanno trovato una sponda perfetta nelle note di Modugno. Il blu era il colore di chi progetta l’impossibile, nella gioia, superando lil blu malinconico del passato. Negli stessi anni Cinquanta l’artista francese Yves Klein lavorava attorno al blu, al punto che ne inventò un nuovo: l’“International Klein Blue” (IKB), brevettato in Francia il 19 maggio 1960 presso l’Institut national de la propriété industrielle. Klein avrebbe combinato un pigmento blu oltremare con un legante molto specifico creato con l’aiuto di un chimico.

Volare è, pertanto, molto più di una semplice canzone; è un viaggio nell’immaginario collettivo che si arricchisce di numerosi rimandi artistici e che li promuove, rilanciandoli a livello pop. Una fusione di arte figurativa e musica che ha segnato la cultura visiva e sonora del Novecento. Chagall sembra tornare in una canzone di Modugno, a livello di citazione, con i “mille violini suonati dal vento” in Piove (Ciao, Ciao, Bambina) del 1959.

Il blu – per la bellezza intrinseca e per la magica quanto incisiva brevità del suo nome, ottimo per i testi musicali – ha ispirato numerosi successi, che spaziano da melodie classiche a brani pop iconici, attraversando decenni e generi diversi.

Dal Danubio blu al pop senza tempo. Le mille bolle blu di Mina. L’amore blu. Gli sberleffi blu di Rino Gaetano



Uno dei primi grandi esempi di un blu popolare musicalmente dirompente è senza dubbio Sul bel Danubio blu (An der schönen blauen Donau) di Johann Strauss figlio, un valzer composto nel 1866 che evoca l’immagine romantica e sognante del famoso fiume europeo. Questo brano immortale è diventato sinonimo di eleganza e leggerezza, un simbolo musicale che rimane impresso nella memoria collettiva. Il blu diventò colore e suono di una parola breve e magica.

Cent’anni dopo, prima Modugno, con Volare e poi Mina con il suo brano Mille bolle blu del 1961 rilanciarono – con la suggestione visiva delle opere di Chagall le cui immagini moderniste erano diffuse in case e uffici, grazie alle numerose stampe – il blu al festival di Sanremo. La canzone di Mina, vivace e spensierata, racconta l’esplosione gioiosa di sentimenti attraverso l’immagine delle bolle che salgono verso il cielo, un’ode al sogno e all’amore. Ma è anche l’immagine di un’effervescenza legata ai tuffi nel mare, all’amore, alle bibite gassate, alle bolle di sapone, alla leggerezza giovanile.

Blu, blu l’amore è blu. Poi la crisi del blu-Gaetano



Nel 1967 arriva, tra gli altri blu, anche il celebre L’amour est bleu di Vicky Leandros, che noi ricordiamo in italiano come Blu, blu, l’amore è blu.

Negli anni ’70, Rino Gaetano interpreta la crisi del sogno-blu con la canzone Ma il cielo è sempre più blu (1975). Sono gli anni della crisi economica e sociale. Il Pci avanza. Avanzano i cantautori, tra i quali il cupo Guccini. Ciò che visionariamente era stato prospettato tra fine degli anni Cinquanta e inizi degli anni Sessanta si infrange contro i bidoni del petrolio di un capitalismo in difficoltà e l’eskimo dei giovani ribelli; ciò che veniva cantato, a livello di blu-speranza, diviene oggetto di una critica demolitiva, soprattutto da parte della Sinistra, che si oppone a quello che era stato l’ottimismo borghese, trovando proprio in quel flusso filo-americano, in cui si inseriva Volare, le ragioni del male, interpretato – è evidente – in chiave filorussa.

La canzone di Rino Gaetano, Ma il Cielo è sempre più blu, non rappresenta più i sogni di Modugno o Mina, ma diventa il colore di un cielo insensibile e lontano dalla piccole miserie umane, che invece, prevalgono nella realtà e nel testo satirico del cantautore.