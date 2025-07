Wow, guardate cos’ho trovato! Cos’è? Poco distante anche una fibula romana. Cronistoria di un’esplorazione fortunata

Un campo apparentemente anonimo, battuto dal sole e dal vento dell’estate polacca, si è trasformato in teatro di un doppio ritrovamento straordinario.

Una giovane archeologa, tra zolle smosse e suoni metallici, ha riportato alla luce un pesnte oggetto sferico e, poco distante, un oggetto ancora più enigmatico: una fibula romana.

Ma cosa ci fa un’antica spilla nel cuore di un campo di battaglia settecentesco?

E cosa raccontano questi oggetti, così diversi per tempo e funzione, delle passioni e delle ferite che hanno attraversato questa terra?

La storia del campo di Uchańka si arricchisce oggi di nuove tracce, capaci di restituirci la materialità intensa del passato.

Il ritrovamento è opera di una giovane donna

Il tocco lieve e deciso di chi scava per vocazione

Non è stata la mano esperta di un accademico maturo, né la fortuna di un appassionato dilettante, ma l’intuito di una giovane archeologa – il cui nome non è stato ancora divulgato ma che opera sotto l’egida del Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – a portare alla luce l’ultimo straordinario oggetto emerso dal campo di battaglia di Dubienka.

Nel corso di una campagna di scavo organizzata in occasione del 233° anniversario dello scontro armato che nel 1792 (e forse nuovamente nel 1794) vide opporsi le forze della Confederazione polacco-lituana e quelle dell’Impero russo, è emersa dal terreno una pesante palla di cannone in ferro pieno – probabilmente destinata a un cannone da sei libbre – ancora intatta e con i segni della colata originaria.

Una palla di ferro e l’eco della battaglia

Peso, forma e scopo: una geometria della distruzione

Il proiettile sferico, dal diametro di circa 10 cm e dal peso prossimo ai 3 chilogrammi, è uno dei rarissimi esemplari recuperati completamente integri sul terreno della battaglia. Secondo i dati raccolti finora, sono stati catalogati 14 proiettili metallici completi, di cui alcuni pieni e altri con cavità interne destinate alla carica esplosiva.

Le armi che li hanno scagliati spaziavano da mortai e cannoni da 3, 6, 12 e 24 libbre. La maggior parte dei ritrovamenti proviene dalle ricerche in corso, mentre due esemplari sono stati recuperati accidentalmente o provengono da musei come il Museo dell’Esercito Polacco di Varsavia e il Museo Regionale di Chełm.

Un obiettivo ben preciso: le batterie di Kościuszko

Quando il ferro voleva zittire il tuono della libertà

Le fonti militari e le analisi archeologiche suggeriscono che questo tipo di proiettili pieni venisse usato per distruggere postazioni fisse: mura, edifici, fortificazioni e – in questo caso – le batterie di artiglieria create da Tadeusz Kościuszko, il grande eroe dell’indipendenza polacca, che aveva fortificato la zona di Uchańka con postazioni chiave per la difesa.

Gli attacchi russi, decisi a spezzare la resistenza polacca, miravano a neutralizzare questi nodi difensivi con proiettili pesanti e distruttivi. I polacchi, dal canto loro, rispondevano con cartocci esplosivi e granate, in un drammatico scambio di fuoco che si è impresso nella terra con violenza duratura.

Tra i colpi e il sangue: altri oggetti raccontano

Piombo, bottoni, monete e… una misteriosa fibula romana

Insieme alla palla di cannone, la giovane archeologa ha rinvenuto più di un semplice reperto bellico. Tra le zolle sono apparsi:

Proiettili in piombo da armi da fuoco leggere

Un bottone militare

Una moneta coeva

Un frammento di cartoccio (cartuccia di artiglieria)

Tre lingotti grezzi di piombo, utilizzati dai soldati come scorte da fondere direttamente in accampamento con strumenti chiamati kulolejki.

Questi piccoli lingotti – spesso ignorati – erano fondamentali per l’autonomia logistica del soldato semplice (gemajn), che secondo i regolamenti doveva avere con sé almeno 30–50 proiettili, contenuti in una borsa chiamata patronaż.

Una fibula che viene da lontano

Il profumo del passato romano tra le cicatrici della modernità

Ma è l’oggetto più antico quello che ha sorpreso gli archeologi e che – con il suo profumo di mistero – ci riporta a un’epoca completamente diversa: un frammento di fibula, una spilla da abiti utilizzata in epoca romana, è stato ritrovato a poca distanza dalle sfere di cannone.

L’identificazione è stata affidata alla professoressa Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, eminente studiosa dell’Università Maria Curie-Skłodowska di Lublino. Secondo l’esperta, il reperto appartiene alla fase tarda della cultura di Przeworsk, databile tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C.

Un elemento che testimonia come il sito di Uchańka non sia stato solo teatro di una battaglia moderna, ma anche luogo di vita, transito e insediamento già in età romana.

Verso un museo del ricordo

Una collezione pubblica per dare voce agli oggetti silenziosi

La cosa più rassicurante – e anche toccante – di questa vicenda è che nessuno degli oggetti finirà in mani private o sul mercato antiquario. Tutti i reperti, infatti, saranno messi in sicurezza, studiati e poi destinati a musei pubblici, creando una collezione coerente e significativa sulla battaglia di Dubienka.

L’obiettivo dichiarato degli archeologi è la creazione di una mostra permanente dedicata alla battaglia, magari proprio in Lubelszczyzna, per custodire e raccontare ai posteri una vicenda emblematica della lotta per l’identità polacca.

Un invito a sognare e a donare

Chi possiede cimeli d’epoca li restituisca alla Storia

Chissà che altri collezionisti o possessori di oggetti del periodo stanisławowski non decidano, spinti da un nuovo orgoglio civico, di consegnare i loro cimeli alle mani esperte degli archeologi e dei conservatori.

Perché ogni bottone, ogni pezzo di piombo, ogni fibula può raccontare qualcosa di più grande: la storia collettiva che pulsa sotto i nostri piedi.