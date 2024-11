Yoshita Amano: il maestro giapponese tra anime, videogiochi e mitologie contemporanee. Cosa ci aspetta alla Fabbica del Vapore.

Un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’arte giapponese e della cultura pop: si apre alla Fabbrica del Vapore di Milano Amano Corpus Animae, la più grande mostra europea dedicata al celebre Yoshitaka Amano. Questo evento, organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano, celebra i 50 anni di carriera del visionario artista giapponese, noto per le iconiche creazioni in anime, videogiochi e design. Un’occasione unica per immergersi nell’universo di un artista che ha segnato l’immaginario globale, la cui opera Hiten sarà addirittura spedita nello Spazio in un progetto UNESCO.

Amano, maestro della mitologia contemporanea: l’esposizione ripercorre l’intera carriera dell’artista giapponese, dai primi passi negli studi Tatsunoko agli iconici design di Final Fantasy. Le sue 137 opere originali includono copertine per romanzi di culto, le tavole di Sandman: Cacciatori di Sogni create con Neil Gaiman, oltre a poster dedicati al centenario di Giacomo Puccini. All’interno della mostra, i visitatori potranno ammirare pezzi unici, tra cui il cabinato di Esh’s Aurunmilla, un raro esempio dei primi lavori di Amano nel mondo dei videogiochi.

Amano, Corpus Animae credit: Alessandro Bremec

Un percorso immersivo e multisensoriale

La mostra è pensata come un viaggio immersivo. Grazie a uno speciale allestimento curato in collaborazione con POLI.design, i visitatori verranno accompagnati tra opere ispirazionali, ambientazioni interattive e un’esperienza VR inedita che li condurrà direttamente negli studi di Amano a Tokyo. Sarà possibile accedere a contenuti esclusivi e osservare da vicino gli strumenti e gli oggetti personali dell’artista.

Le sezioni della mostra offrono un’esperienza completa del mondo di Amano, dagli anni Tatsunoko al debutto nel panorama occidentale, con l’introduzione ai fumetti americani e alle copertine alternative di Batman e Superman, fino ai mondi fantastici creati per Magic: The Gathering e The Shape of Water. La sezione Game Master rappresenta un tributo visivo alla storica serie Final Fantasy, un’esposizione di tavole che coprono quasi quarant’anni di evoluzione artistica del Maestro.

Info Mostra