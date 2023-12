Anticipazioni 2024 | Steve McCurry: mostra Icons agli Arsenali Repubblicani. Info mostra 👇

Il 1° gennaio apre le porte al pubblico l’esposizione dedicata a uno dei fotografi più celebri al mondo, Steve McCurry, presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa. La mostra, intitolata Icons, offre un’eccezionale panoramica della vasta produzione artistica di McCurry

La mostra presenta una selezione delle opere più significative di Steve McCurry, abbracciando oltre 40 anni di carriera. Tra queste, spicca l’iconico ritratto di Sharbat Gula, la giovane afghana immortalata nel 1984 nel campo profughi di Peshawar, in Pakistan. Quest’immagine, divenuta un simbolo universale, incarna la maestria di McCurry nel catturare l’essenza e l’umanità di soggetti di straordinaria rilevanza.

Il Genio di Steve McCurry:

Steve McCurry si è affermato come uno dei giganti della fotografia contemporanea, riuscendo a catturare l’attenzione di un vasto pubblico attraverso la sua prospettiva unica e tangibile sulla condizione umana. Le sue fotografie sono vere e proprie testimonianze visive che attraversano le barriere culturali e linguistiche, comunicando emozioni e narrazioni senza tempo.

Informazioni Pratiche:

La mostra “Icons” di Steve McCurry sarà aperta al pubblico dall’1 gennaio al 7 aprile 2024 presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa, situati in Via Bonanno Pisano 2. Quest’occasione rappresenta un’opportunità per gli amanti dell’arte e della fotografia, nonché per coloro che desiderano immergersi nell’opera di un maestro della fotografia contemporanea.