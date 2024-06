Anticipazioni | A Palazzo Ducale di Genova Berthe Morisot: “Impression”

GENOVA- Dall’11 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025, Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra: “Impression, Morisot”. Organizzata in collaborazione con il Museo di Belle Arti di Nizza e arricchita da prestiti inediti degli eredi di Berthe Morisot, l’esposizione vanta prestiti inediti degli eredi di Berthe Morisot.

Berthe Morisot, spesso relegata all’ombra dei suoi celebri contemporanei, emerge in questa mostra come figura centrale dell’impressionismo. Le 86 opere esposte, tra dipinti, acqueforti, acquerelli e pastelli, offrono una panoramica completa della sua carriera. A queste si aggiungono documenti fotografici e d’archivio, molti dei quali esposti per la prima volta, che permettono di ripercorrere la sua vita personale e professionale. L’esposizione mette in luce come Morisot sia riuscita a conciliare gli impegni familiari con una carriera artistica di grande successo, mantenendo fecondi rapporti con artisti del calibro di Renoir, Monet, Manet e Degas, e intellettuali come Mallarmé e Zola.

La luce mediterranea: una rivelazione

Tra le novità scientifiche presentate dalla mostra, spiccano gli studi sui soggiorni di Morisot sulla Riviera tra il 1881-1882 e il 1888-1889. La luce mediterranea, con la sua brillantezza unica, ha influenzato profondamente l’opera dell’artista, come evidenziato da queste ricerche. Questa sezione della mostra, curata dalla rinomata esperta Marianne Mathieu, offre nuove prospettive sull’evoluzione stilistica di Morisot e sulla sua capacità di catturare le variazioni della luce e del colore.

Celebrazioni del 150° anniversario dell’Impressionismo

“Impression, Morisot” non è solo una mostra, ma parte di una più ampia celebrazione del 150° anniversario dell’impressionismo. Questo anniversario, avviato dal Museo D’Orsay di Parigi, include una serie di eventi commemorativi tra cui la mostra “Berthe Morisot. Escales impressionistes” inaugurata il 7 giugno a Nizza.