L’antica Roma nel deserto. Un'”autostrada” di 1800 anni fa per percorrenze rapide con pochi “caselli” e tanti forti di controllo. Scoperte

Roma, 08.06.2024 -Più di 18 secoli fa, i Romani costruirono una strada a due corsie che attraversava la sezione meridionale di un’area oggi conosciuta come le Alture del Golan, situata al confine tra Israele e Siria. Rappresentando il culmine delle tecniche di progettazione e costruzione infrastrutturale romana, la strada era lunga 39 chilometri e collegava il Mare di Galilea con l’antica città siriana di Nawa.

In uno studio appena pubblicato sul Journal of the Institute of Archaeology della Tel Aviv University, un trio di archeologi ha riportato i risultati dello studio su questa meraviglia ingegneristica antica, lavoro che ha svelato alcuni dei misteri riguardanti l’origine e la funzione della strada.

Dopo aver completato un accurato esame in loco di una delle strade romane meglio conservate nella regione del Levante meridionale, i Michael Eisenberg e Michael Osband dell’Università di Haifa e Adam Pažout dell’Università di Aarhus in Danimarca sono stati in grado di confermare che la possente strada fu costruita nella seconda metà del II secolo d.C. La strada cadde in disuso e fu abbandonata all’inizio del IV secolo d.C., il suo destino probabilmente rispecchiando le fasi iniziali del declino della prosperità e dell’influenza dell’Impero Romano.

Oltre a scoprire questi fatti fondamentali, gli archeologi sono riusciti a comprendere meglio lo scopo dell’autostrada, discernere le motivazioni per la sua costruzione e ottenere alcune intuizioni sul ruolo che i progetti infrastrutturali romani ebbero nello sviluppo della regione.

Le Alture del Golan, note anche come Golan, sono un altopiano basaltico situato lungo il confine che separa l’Israele orientale dalla Siria occidentale. Un tempo appartenenti esclusivamente alla Siria, due terzi del Golan furono conquistati e occupati dagli israeliani durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, e tale occupazione persiste fino ad oggi. Evidenziando il significato strategico del Golan come crocevia nel Levante meridionale antico, la regione è delimitata dal Mare di Galilea a ovest, dal fiume Yarmouk a sud, dalla valle del fiume Wadi Raqqad a est e dalla catena montuosa dell’Anti-Libano a nord.

Nei più di 50 anni di occupazione israeliana, archeologi da tutto il mondo sono scesi nella regione per eseguire scavi ed esaminare le sue rovine, che includono molti esempi risalenti all’epoca romana. Ciò include i resti di antichi villaggi ebraici, molti dei quali risalgono all’era dell’occupazione romana, ma alcuni dei quali furono abitati durante la successiva era bizantina.

Per quanto riguarda la magnifica strada romana, essa rappresenta un esempio puro dell’infrastruttura romana e delle ambizioni che motivavano tali progetti. L’ingegnosità ingegneristica necessaria per crearla è dimostrata dalla sua impressionante larghezza e lunghezza, e dai terrapieni costruiti per permetterle di attraversare i letti dei torrenti soggetti a inondazioni lungo il suo percorso.

Sebbene sia un’opera notevole, questa strada romana non è unica. Fa parte di una vasta rete interconnessa di autostrade e strade secondarie che i Romani costruirono attraverso il loro impero nella prima parte del primo millennio d.C. È una delle numerose strade costruite in Giudea o in Siria Palestina (i nomi romani per le terre dell’odierno Israele, con quest’ultimo che sostituì il primo nel 134 d.C.), molte delle quali si trovavano nel Golan (conosciuto come regione della Gaulanite dai Romani).

La strada romana delle Alture del Golan non era solo una via di comunicazione, ma un’arteria vitale che collegava diversi centri strategici, economici e militari. Le sue robuste costruzioni e la sua progettazione avanzata evidenziano la capacità dei Romani di dominare il territorio non solo militarmente, ma anche attraverso una gestione efficiente delle infrastrutture. Tale strada, come molte altre nella regione, rappresentava un punto cruciale per il controllo e lo sviluppo della Giudea romana, un territorio che fu teatro di importanti eventi storici e culturali durante il periodo romano.

“Le prove epigrafiche e archeologiche indicano che la strada fu costruita nel II secolo d.C., con pietre miliari erette per conto di Marco Aurelio e Lucio Vero nel 161/2 d.C., come parte di un progetto più ampio di costruzione e manutenzione di strade, forse in preparazione al Guerra dei Parti (163–167 d.C.). La strada fungeva da ulteriore collegamento est-ovest tra i porti del Mediterraneo e l’entroterra della Siria. – affermano gli studiosi – Non abbiamo trovato alcuna correlazione tra il tracciato della strada romana e i vicini insediamenti ebraici. Ciò potrebbe essere stato in qualche modo dettato dalla topografia o forse era una considerazione deliberata basata sulla sicurezza. Il sistema di torri di guardia lungo la strada fu sviluppato nel 90 d.C.8 in concordanza con la costruzione stradale del II secolo o può essere datato con maggiore sicurezza nel III secolo d.C. In entrambi i casi, il sistema è stato progettato e coordinato nel suo insieme, data l’uniformità progettuale e la data di utilizzo delle torri di avvistamento scavate. Nonostante la natura incompleta delle prove, la torre di guardia appena identificata suggerisce che il sistema di torri di guardia distanziate a intervalli regolari di 1 miglio copriva la lunghezza della strada dal Mar di Galilea a Nawa (circa 39 km o circa 25 miglia)”.

“Il suo abbandono potrebbe essere correlato alla riorganizzazione militare su larga scala tra il regno di Diocleziano e quello di Costantino.- proseguono gli studiosi – Il coinvolgimento diretto dell’esercito romano nelle attività di polizia e sorveglianza all’interno della provincia suggerisce gravi preoccupazioni in materia di sicurezza, avvertite in un’area prevalentemente ebraica (Gaulanitis) anche diverse generazioni dopo la provincializzazione della regione. La strada probabilmente formava un asse di divisione della terra ( limitatio ) nel Golan e nella Siria meridionale e ha svolto un ruolo nella colonizzazione rurale romana, come suggerito dalla relazione osservata tra la strada e i sistemi di campi rettilinei che la circondano. Sistemi di campi simili in Giudea, Samaria e Golan furono datati al periodo tardo romano, ma sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire la data del sistema di campi e la sua relazione con gli insediamenti romani e bizantini”.

“Attraverso l’integrazione e l’analisi dei dati archeologici con le analisi spaziali siamo stati in grado di proporre un percorso della continuazione occidentale della strada e il suo eventuale capolinea sulla riva del Mar di Galilea. – concludono gli archeologi – Inoltre, l’analisi della visibilità si è rivelata uno strumento prezioso per formulare domande di ricerca e stabilire potenziali aree per l’indagine e la convalida sul campo. È auspicabile un’ulteriore integrazione dei metodi di analisi spaziale con la ricerca sul campo nello studio delle strade romane, e in particolare del loro contesto nel paesaggio, come il nostro caso di studio ha mirato a dimostrare”.