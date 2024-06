Anticipazioni | Botero a Palazzo Bonaparte. Qui le info mostra 👀

Roma si prepara ad accogliere una delle mostre più attese dell’anno: una retrospettiva dedicata al celebre artista colombiano Fernando Botero, ospitata dal 17 settembre 2024 a Palazzo Bonaparte. Questa esposizione, che rimarrà aperta fino al 19 gennaio 2025, rappresenta non solo un omaggio a Botero, recentemente scomparso, ma anche un’importante occasione per esplorare l’universo artistico di uno dei più amati e riconoscibili pittori del nostro tempo.

Un’ode alla rotondità

La mostra sarà la più completa mai realizzata a Roma, e offrirà una panoramica esaustiva della produzione di Botero attraverso una selezione di dipinti, acquerelli e sculture, inclusi alcuni inediti. Le opere esposte, di medie e grandi dimensioni, esemplificano la caratteristica cifra stilistica dell’artista: figure dalle forme sontuosamente rotonde, rappresentate con effetti tridimensionali e colori vivaci.

Omaggi ai maestri del passato

Uno degli aspetti più affascinanti della mostra è l’inclusione delle versioni boteriane di alcuni dei capolavori della storia dell’arte. Le Menine di Velázquez, la Fornarina di Raffaello, il celebre dittico dei Montefeltro di Piero della Francesca, e i ritratti borghesi di Rubens e van Eyck saranno presenti, reinterpretati attraverso l’inconfondibile lente dell’artista colombiano.

Il circo e la corrida

Non mancheranno i temi classici di Botero, come il circo e la corrida. Quest’ultima, in particolare, offre un’interessante interpretazione del maestro attraverso il filtro della tradizione ispanica, una tematica profondamente radicata nell’arte europea da Goya a Picasso. Le rappresentazioni della corrida di Botero sono un trionfo di colori e movimento

Innovazione

Un’intera sala sarà dedicata alla più recente sperimentazione tecnica di Botero: gli acquerelli su tela. A partire dal 2019, l’artista ha adottato questo mezzo per esplorare i suoi temi familiari con un tocco nuovo e delicato. Queste opere, quasi diafane, riflettono un approccio più morbido e introspecttivo, forse indicativo di una fase più senile della sua carriera, ma non meno potente e significativo.

Botero

Palazzo Bonaparte- Roma

dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025

Per info: www.mostrepalazzobonaparte.it