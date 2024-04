Archeologia a colpo d’occhio. Cos’è questa strana struttura. Medievale o preistorica? Rispondono gli archeologi dopo lo scavo

Gli archeologi hanno risolto il mistero di un eremo medievale di cui si conosceva l’esistenza, solo sulla carta, hanno trovato in un campo i resti di cappelle ecclesiali che furono poi lì edificate e, sotto, nel terreno, ciò che rimane di un grande henge, una struttura religiosa preistorica. Lo vediamo molto bene. Nei macigni che osserviamo attorno al perimetro. E’ quindi probabile che il santo eremita avesse utilizzato le antiche strutture primitive per trovare rifugio e per raccogliersi in preghiera. Un luogo di migliaia di anni prima parlava ancora, spiritualmente, nei primi secoli del Cristianesimo.

La forma degli hedghe preistorici è racchiusa e delimitata da una struttura in terra di confine che di solito comprende un fossato con un tumulo esterno. Un luogo metafisico. La struttura permetteva l’accesso all’interno tramite una, due o quattro entrate. I componenti interni possono potevano includere portali, cerchi di pietre, recinti fatti con blocchi eretti in lunghezza, disposizione di quattro pietre, monoliti, blocchi dritti, fosse, gruppo di pietre erette, allineamenti di pilastri, allineamenti di pietre, sepolture, cumuli centrali.

A causa delle impraticabilità difensive di un luogo cintato con un cumulo esterno e un fossato interno (piuttosto che il contrario), si ritiene le henges avessero uno scopo rituale, piuttosto che difensivo. Fu tra i resti di una religione antichissima che l’eremita trovò il colloquio con Cristo.

La scoperta archeologica è avvenuta nel Lincolnshire.

Torniamo ai tempi dell’eremita. Intorno al 700 d.C., in un’epoca di incertezza e fede profonda, Guthlac abbandonò le ricchezze terrene per abbracciare una vita di solitudine e preghiera.

Figlio di un nobile della zona, Guthlac intraprese il suo viaggio spirituale dopo aver trascorso due anni in un monastero, dove meditò sul significato della vita e sulla sua vocazione interiore. Ma la sua ricerca di un contatto più profondo con il divino lo condusse ben oltre le mura del monastero, verso la solitudine austera di Crowland, un luogo remoto e selvaggio nel cuore del Lincolnshire, Inghilterra.

Crowland, all’epoca, era avvolta da una leggenda oscura. Si diceva che fosse infestata da spiriti maligni e demoni, e molti avevano tentato invano di stabilirsi nella zona. Ma per Guthlac, questo luogo apparentemente inospitale rappresentava l’opportunità perfetta per avvicinarsi a Dio attraverso la penitenza e la preghiera.

Così, con la determinazione di un uomo che ha trovato il suo scopo, Guthlac fondò il suo eremo a Crowland, un rifugio dalla tumultuosa vita del mondo esterno. Qui visse, pregò e meditò fino alla sua morte nel 714, lasciando dietro di sé un’eredità di devozione e saggezza che avrebbe segnato la storia della regione per secoli a venire.

Ma l’ubicazione precisa dell’eremo di Guthlac rimase un mistero per lungo tempo, un enigma che ha affascinato gli archeologi e gli storici per generazioni. Nonostante Anchor Church Field fosse considerato il sito più probabile, la mancanza di scavi e l’impatto dell’attività agricola avevano reso difficile una comprensione completa dell’area.

E così, il segreto dell’eremo di San Guthlac continuava a sfuggire, nascosto tra le pieghe del tempo e della storia. Ma l’ardente desiderio di conoscenza e scoperta ha sempre alimentato il fuoco della ricerca, pronti a illuminare le tenebre del passato per svelare i segreti sepolti sotto la terra.

Nella speranza di localizzare l’eremo, gli archeologi hanno finalmente scavato recentemente. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Field Archaeology, cercando l’eremo hanno scoperto materiali di quell’epoca, resti di sale e cappelle realizzate poi nel XII secolo, nonché un sito che era migliaia di anni più antico: i resti di un “monumentale” henge preistorico. Misura quasi 250 piedi di diametro e fu costruito durante il Neolitico o la prima età del bronzo (tra il 3000 e il 1600 a.C.).

I ricercatori affermano che si tratta di uno dei più grandi henge mai scoperti nella regione. Non sono stati in grado di scavare l’intero henge, ma con l’aiuto della fotografia aerea e delle immagini satellitari, ne hanno stimato l’età e le dimensioni, secondo Irene Wright di McClatchy .

“Un monumento di queste dimensioni suggerisce che Crowland fosse un importante centro cerimoniale e punto focale nel tardo periodo preistorico”, dice ad Aristos Georgiou di Newsweek l’autore principale Duncan Wright , un archeologo dell’Università di Newcastle . “In epoca preistorica, l’henge avrebbe formato un ampio spazio circolare chiuso, con un’enorme sponda e un fossato che correvano attorno all’esterno. Potrebbe aver avuto uno o più tumuli costruiti al suo interno durante l’età del bronzo”.

Dopo un lungo periodo di abbandono, l’interno dell’henge fu rioccupato durante la vita di Guthlac (intorno al VII secolo). I recenti scavi hanno rivelato numerosi manufatti, tra cui ceramiche, due pettini d’osso e frammenti di vetro di un recipiente per bere, risalenti a questo periodo. I resti dell’henge sarebbero stati visibili a quel tempo, e i ricercatori pensano che la lunga storia del sito avrebbe potuto attrarre figure come Guthlac, anche se avvertono che nessuna prova esistente mostra un collegamento diretto.

“Sebbene gli oggetti anglosassoni che abbiamo trovato non possano essere collegati a Guthlac con alcuna certezza, l’uso del sito in questo periodo e successivamente nel periodo medievale aggiunge peso all’idea che Crowland fosse uno spazio sacro in tempi diversi nel corso dei millenni.” dice Wright nella dichiarazione dell’università.

“Sappiamo che molti monumenti preistorici furono riutilizzati dagli anglosassoni, ma trovare un henge, soprattutto uno precedentemente sconosciuto, occupato in questo modo è davvero piuttosto raro”, aggiunge Wright.