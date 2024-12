Auguri ancora. Ascolta qui la medievale carola di Santo Stefano, composta su musica celtica per essere danzata in gruppo

Tra i suggestivi canti natalizi, figura anche la carola di Santo Stefano, una canzone di origine medievale che veniva cantata in Inghilterra, soprattutto nel giorno successivo a quello della celebrazione della nascita di Cristo. Con il sostantivo "carola", la cultura anglosassone identifica i canti natalizi. La carola è la forma più documentata di danza durante il Medioevo, nota già dal XII e XIII secolo nell'Europa occidentale in ambienti di corte e rurali.

Il ballo si svolge ordinatamente con due gruppi di danzatori che si tengono le mani formando un cerchio – girotondo – con un capogruppo che conduce la danza e il canto e gli altri che ripetono il ritornello.

Una versione della carola di Santo Stefano appare in una raccolta di antiche melodie “Alcune carole del Natale antico”, edita nel Regno Unito nel 1822. Ascoltatela, qui sotto.