Centurione corrotto? Archeologi scoprono messaggi di antichi romani in un forte del Mar Rosso. La vendita di animali e pali

Gli archeologi polacchi hanno scoperto a Berenike, un antico porto sul Mar Rosso, brani di corrispondenza di circa 2mila anni fa che giungeva probabilmente all’ufficio di un centurione romano. Il rinvenimento è avvenuto durante lo studio di un luogo in cui erano sepolti – e ciò accadde tra il I e il II secolo d. C. – gli animali del forte, luogo che venne evidentemente utilizzato anche per gettare vecchio materiale d’ufficio. Tra i resti, i polacchi, hanno rinvenuto anche papiri scritti dai romani – che comporrebbero diverse brevi corrispondenze – insieme a ceramiche anche di produzione italiana, monete romane e una fibula per legare gli abiti. Berenike fu una struttura portuale voluta dall’imperatore Tiberio poco dopo l’annessione dell’Egitto all’Impero Romano. Gli archeologi sospettavano da anni che a Berenike fosse di stanza anche un’unità militare. È molto probabile che si trattasse di soldati della Terza Legione della Cirenaica, famosi, ad esempio, per aver fermato l’espansione di Meroe in Nubia e sedato la rivolta di Gerusalemme nel 70.

In uno di questi messaggi un certo Petronio – che scrive evidentemente da una località dei dintorni, ma non vicinissima al forte – chiede a Lucinius, di stanza al forte di Berenike, prezzi di particolari beni. “C’è anche una dichiarazione – dice l’archeologa che li ha scoperti – ‘Ti do i soldi, tu manda (le cose che ti ho chiesto, ndr) attraverso il dromedarius (legionario che si muove sui dromedari)”. Poi un altro messaggio, forse scritto dallo stesso Lucianius a un terza persona, Hoasus, come se fosse una sorta di ordine di servizio: “Prendetevi cura di loro, in modo da fornire vitelli e pali da tenda”.

E’ evidente che i forti costituivano punti di riferimento per la colonizzazione delle aree conquistate. Un sistema che poneva i veterani – cioè i pensionati dell’esercito ai quali erano state assegnate le terre nuove – nella condizione di interloquire con gli ex colleghi di stanza sul luogo per ottenere appoggi e materiali, che potevano essere utili per la realizzazione di case o ville rustiche. In questo modo, attraverso i propri vecchi soldati, Roma esercitava un capillare controllo del territorio. I coloni, ottenendo le dichiarazioni di ben servito, usufruivano di una sorta di investitura ufficiale che consentiva all’ex militare di godere, nelle terre di frontiera, di privilegi e pubblica considerazione riservati ai nobili.

Chi scriveva il primo messaggio – in cui il “ti pago” suona come “sono disposto a pagarti” – era un colono romano che chiedeva all’ex collega la vendita di animali e materiali? E’ probabile. L’offerta di denaro lascia intendere che l’operazione non si inserisse nell’ambito di un ordinario rifornimento militare, tra la sede di un forte e un altro luogo di presidio strategico, ma fosse un rapporto di vendita di beni. Tutto era legale o il centurione “arrotondava” facendo il commerciante? Non è certo facile, rispondere. Ma poiché la corruzione è un’antica piaga italica, possiamo pensare che il soldato in un punto estremo del mondo romano, lontano da occhi indiscreti avesse pensato di fare utile. Potrebbe anche essere che i coloni potessero far richiesta di materiali al forte più vicino, ma che la cessione avvenisse a pagamento, sul “conto” dell’amministrazione del forte stesso. Ciò che stupisce è il tono del “ti pago”. Cioè, tra le righe – “non spero né pretendo che la cessione del materiale avvenga a titolo gratuito”.

La professoressa Marta Osypińska dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Wrocław, che ha guidato il team internazionale di ricerca, sottolinea l’importanza di questa scoperta. “Per gli studiosi dell’antichità, questa è una scoperta estremamente rara e di alto livello. Ci sono pochissimi siti del periodo romano in questa parte del mondo. La portata di questo ritrovamento è davvero fenomenale”.

Il cimitero degli animali, situato nella periferia occidentale di Berenike, ha finora restituito soprattutto ostracos, cioè pezzi di ceramica rotta utilizzati per messaggi. I papiri sono stati una sorpresa. “Li abbiamo comunque messi in sicurezza e abbiamo aspettato l’arrivo dell’epigrafista, il capo dell’Istituto di Papirologia dell’Università di Heidelberg, il professor Rodney Asta. Con questi piccoli rotoli lui e sua moglie hanno assemblato un puzzle lungo mezzo metro e largo 30 cm. Li hanno ricoperti di vetro per consentire loro di espandersi e sono stati in grado di assemblare diverse lettere da essi. Ora i testi sono ancora oggetto di attento studio”, spiega la professoressa Osypińska.

Il progetto “Non umani nella comunità di Berenike”, guidato dalla Prof.ssa Marta Osypińska, è finanziato dal Centro scientifico nazionale e continua a rivelare dettagli affascinanti sulla vita a Berenike. Questa scoperta non solo arricchisce la nostra comprensione della presenza romana in Egitto, ma apre nuove prospettive sulla vita quotidiana, le relazioni commerciali e le attività militari nell’antichità.