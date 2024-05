Cosa hanno trovato gli archeologi in un bosco. Cos’è quel laghetto. Cosa cercano. E a quando risale la cavità



Gli archeologi di Cotswold Archaeology sono attualmente impegnati in uno scavo significativo nel luogo dello schianto di un B-17 Flying Fortress, un bombardiere pesante quadrimotore americano della Seconda Guerra Mondiale, in un bosco inglese. Questo aereo, sviluppato negli anni ’30 per l’USAAC (United States Army Air Corps), è famoso per il suo ruolo cruciale nei bombardamenti strategici diurni nel teatro europeo.

Il B-17 Flying Fortress è stato una componente chiave nella strategia aerea degli Alleati, effettuando bombardamenti diurni su obiettivi industriali, militari e civili tedeschi, in collaborazione con i bombardieri notturni del Comando Bombardieri della RAF. Nel 1944, un B-17 carico di 12.000 libbre di Torpex, un potente esplosivo composto da RDX, TNT e alluminio in polvere, si schiantò a causa di un guasto del sistema, provocando la morte del pilota.

L’Incarico della Cotswold Archaeology

La Defense POW / MIA Accounting Agency (DPAA), un’agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ha incaricato la Cotswold Archaeology di indagare sul luogo dell’incidente. L’obiettivo principale è recuperare i resti del pilota disperso, che morì nell’inferno esplosivo causato dallo schianto. Utilizzando moderne tecniche archeologiche, il team sta pianificando di scavare e setacciare sistematicamente l’area impregnata d’acqua per recuperare numeri identificativi dell’aereo, effetti personali e qualsiasi resto umano sopravvissuto.

La missione della DPAA è di fondamentale importanza per onorare i militari dispersi, fornendo chiusura alle famiglie e assicurando che i caduti siano ricordati con tutti gli onori militari. Recuperare i resti del pilota del B-17 e riportarli negli Stati Uniti per una sepoltura dignitosa è un obiettivo nobile e rispettoso, che sottolinea il valore del sacrificio e il rispetto per coloro che hanno servito durante i conflitti passati.