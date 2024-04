Gita scolastica. Studente 16enne rivolta alcune pietre sul terreno e trova un reperto romano. L’analisi degli archeologi

Uno studente, in gita in gita scolastica in un luogo archeologico, ha trovato, tra le pietre, un reperto romano, che era passato inosservato. Lo annuncia l’Autorità israeliana per le antichità. L’oggetto è parte di una lucerna che illuminava le notti dei soldati romani che sorvegliavano un forte sull’Ascesa degli Scorpions, collocato lungo un’importante e antica via commerciale sulla quale venivano trasportati rame e – naturalmente, in quantità minori – oro. Una lampada identica è stata scoperta nello stesso punto 90 anni fa.

Il sedicenne Yonatan Frankel, un allievo della Tamar High School di Hod Hasharon, era con la sua classe in una gita annuale lungo la Scorpions Ascent nel sud di Israele. Quando la sua classe si è fermata per consumare il pranzo al sacco vicino al forte tardo romano di Mezad Tzafir, Yonatan ha approfittato della sosta del gruppo per perlustrare l’area, raccogliendo pietre dalla sabbia per guardarle. “Una delle pietre che ho raccolto era piena di sporcizia. – ha detto – Ho eliminato quella patina e improvvisamente ho visto un disegno. Poi, ho capito che questo era un oggetto artificiale e non una pietra. ”



Yonatan ha portato l’oggetto al suo insegnante, che l’ha mostrata alla loro guida. L’oggetto è stato poi mostrato all’archeologo sottodistrettuale del Negev meridionale, Alex Freiberg, che ha confermato l’antichità del pezzo, collocabile temporalmente al periodo dell’occupazione romana.

Yonatan ha ricevuto un certificato di merito per la sua scoperta e per il comportamento di buona cittadinanza.

La lampada ad olio scoperta a Mezad Tsafir è stata prodotta a Petra in Giordania, da manifatture romane, nel IV-V secolo d.C. Quando la ricercatrice senior degli IAA, Dr. Tali Erickson-Gini, ha visto la lucerna, era piuttosto emozionata. “Lampade di questo tipo sono state scoperte a Mezad Hazeva e anche a Mamshit, Mezad Yotvata e Petra – ha detto – ma la lampada che Yonatan ha trovato è identica a quella scoperta nello stesso posto 90 anni fa dall’archeologo Nelson Glueck,” ha detto.

“Sappiamo che tra la città nabatea-romana di Mamshit e le miniere di rame di Feinan (Punon biblico) nell’Arava centrale – non lontano dall’odierna Moshav ‘En Yahav, correva una via commerciale, durante il IV-VI secolo d.C. – prosegue la ricercatrice – Al fine di garantire le spedizioni di rame, e forse anche oro, dalle miniere, furono costruite una serie di forti tra l’Ascent degli Scorpions e Mezad Hazeva, Mezad Tsafir era uno di questi. Pattuglie a cavallo sorvegliavano la strada importante. È facile immaginare la lampada illuminare l’oscurità nel forte solitario e isolato, presidiato dai soldati romani. ”

“Desidero ringraziare Yonatan per la sua buona cittadinanza”, ha detto Eli Escusido, direttore dell’Autorità Israel Antichities. “Ogni oggetto che ci viene consegnato è custodito dal Dipartimento dei Tesori Nazionale, e ogni oggetto può gettare luce significativa (come in effetti accade qui) sul nostro passato. ”