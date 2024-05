Lago di Garda. 2 giorni in giugno. Aperture straordinarie guidate eccezionali. Nell’ex fortezza misteriosa a picco sulle acque

I𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗔𝘀𝘀 𝗚𝗶𝗮𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗖𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟵 𝗘 𝟭𝟲 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰 l’associazione Xtreme organizza un’esplorazione con il pubblico nel cuore del dedalo scavato nella montagna, nel secolo scorso, che si affaccia sul lago di Garda.

La visita durerà circa 3,5 ore: visiteremo i tunnel, i cunicoli, le baracche e le torri di quest’imponente struttura militare utilizzata nella Prima Guerra mondiale.

Un’ esperienza per ogni età tutta da vivere.





Si tratta di un forte corazzato: è la “più ardita opera di architettura militare di tutta la linea di resistenza del settore”, un complesso di opere, distribuito su cinque piani e per uno sviluppo in roccia di circa un chilometro, è collegato a postazioni d’artiglieria, ricoveri, vedette, che si diramano dalle ultime tre gallerie del Ponale, scendendo verso Riva: Il tutto è collegato al Defensionmauer, il muro di difesa posto sopra le Zete della strada del Ponale. Il Forte Teodosio, una batteria per artiglierie all’aperto costruita nel 1860, è all’esterno mentre la Tagliata è interamente scavata in roccia. Alla base sul lago, vicino al bivio per la vecchia Ponale, fu costruita la Batteria Bellavista o della Madonnina. Era dotata di quattro cannoni da 8 cm a tiro rapido due fronte Riva e due fronte Torbole, di due postazioni per mitragliatrice per la difesa vicina, di tre fuciliere scudate oltre che da un osservatorio con riflettore.

🔔𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘🔔

🔔La partecipazione all’iniziativa inserita nel progetto di promozione storico/culturale è riservata ai soci dell’associazione Xtreme Adventure, i non soci possono richiedere l’adesione all’associazione (gratuita fino al 30 giugno 2024) indicandolo in fase di prenotazione.

Il giorno dell’escursione andrà poi consegnato il modulo per l’adesione compilato.

👉SCARICA MODULO E PORTALO COMPILATO 👇👇👇

https://www.xtremeadventure.it/…/Domanda-di-Ammissione…

👉𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟵 𝗘 𝟭𝟲 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟰

Escursione di 3,5 ore circa nella Fortezza del Ponale.

PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO, POSTI LIMITATI!

🔔Si consigliano scarpe da trekking o calzature con una buona aderenza al terreno e una torcia (basta quella del cellulare)

💲𝗤𝗨𝗢𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

✅ADULTO 20 EURO

✅MINORE DI 14 ANNI 10 EURO

✅MINORE DI 5 ANNI GRATUITO

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗘

✅Escursione guidata

✅Assicurazione

✅Contributo associazione

👇𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗥𝗘!👇

𝟭) Per partecipare chiedi prima la disponibilità dei posti scrivendo tramite wapp al 335487010 oppure una mail a info@xtremeadventure.it .

𝟮) Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità dei posti versa entro 48 ore l’importo totale delle quote relative al numero dei posti prenotati. Come causale indicare nome e cognome con cui è stata effettuata la prenotazione specificando il numero dei partecipanti (es: “Mario Rossi 3 partecipanti”).

𝟯) Invia la contabile del bonifico utilizzando il canale usato in precedenza (mail a info@xtremeadventure.it oppure tramite wapp al 335487010).

𝟰) Verificato l’accredito ti verrà inviato il biglietto 3 giorni prima dell’escursione.

*👇👇👇𝗖𝗢𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗧𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗕𝗢𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢:👇👇👇

IBAN: IT58X0306909606100000176620

BIC/SWIFT: BCITITMM

INTESTATO A: EXTREME ADVENTURE – ETS ASD/ APS

BANCA INTESA SAN PAOLO

🔔L’escursione si terrà anche in caso di maltempo

🔔𝗧𝗨𝗥𝗡𝗜 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗡𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜

👉Primo turno ore 9.30

👉Secondo turno ore 14.30

🔔𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗥𝗜𝗧𝗥𝗢𝗩𝗢

👉Il ritrovo è nella piazzetta davanti al Ristorante Pizzeria Gelateria Nazionale in Piazza Catena, 25, 38066 Riva del Garda TN

🔔𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹’𝗲𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗶𝗹 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.

𝗣𝗲𝗿 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗮𝗽𝗶𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗱𝗶 𝗫𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗔𝗱𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲

👉 https://t.me/xtremeadventure

🔔La disdetta con relativo rimborso della quota versato deve essere inviata (stesse modalità di prenotazione) entro 72 ore prima dell’escursione. Mostra meno

Riva del Garda