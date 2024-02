L’occasione del giorno alle aste on line. Antico ritratto di Leonardo da giovane. Olio su pannello. Offerte ferme a 110 euro

Un affascinante ritratto di Leonardo da Vinci, entro una cornice sontuosa, va all’asta in queste ore on line sul sito Catawiki. Segnaliamo questo dipinto ai lettori perché. anche oli tardi relativi al grande genio del Rinascimento si presentano normalmente con prezzi molto alti. L’opera, secondo il venditore, risale al XIX secolo, ma alcuni indizi – osservando il comportamento del pannello e il verso – cioè la parte posteriore del dipinto – lasciano intendere un lungo percorso per questa bella tela, assegnata alla Scuola italiana. Il quadro poi fu esportato in Spagna. Nel momento in cui scriviamo le offerte sono ferme a 110 euro. Un ottimo pezzo da inserire in uno studio o in un angolo elegante della casa. Per vedere tutte le 40 foto del quadro, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta è possibile CLICCARE QUI