L’occasione del giorno alle aste on line. Antico ritratto infantile con rebus. Offerte ferme a 133 euro. Olio su tela



Un notevole dipinto antico – un enigmatico ritratto infantile, che indica un rebus nel quale potrebbe celarsi il nome dell’artista stesso – va all’asta in queste ore, on line, su sito Catawiki. L’opera è stata rintelata per motivi conservativi, ma la trama della tela originale è ben visibile e depone per l’assoluta antichità del dipinto, quanto la lavorazione del colore. Probabilmente si tratta di un lacerto di un’opera italiana, dotato comunque di una propria autonomia espressiva. L’olio – 46 x 37 cm – ha ricevuto offerte per 133 euro.

Riteniamo che sia un’occasione da tenere sott’occhio, sia per il soggetto che per l’epoca. Per vedere tutte le foto, leggere la scheda e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI.