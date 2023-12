Mostre 2023 | Koons, Kusama, Banksy… a Fidenza le Art Icons di fama mondiale. Qui le info

FIDENZA – La cittadina di Fidenza, nel cuore dell’Emilia-Romagna, apre all’arte contemporanea con l’illuminante mostra “Art Icons”. Un evento che riunisce oltre cinquanta opere dei grandi maestri dell’arte contemporanea, che delinano un percorso attraverso gli ultimi cinquant’anni di espressione artistica.

Artisti del calibro di Jeff Koons, David LaChapelle, Yayoi Kusama, Takashi Murakami e molti altri dialogano in un’eclettica fusione di stili, dalle vibranti esplosioni: dalla Pop Art al fervore innovativo del Nuovo Futurismo, dalle strade trasgressive della Street Art alla purezza della Flat Art. Un’immersione che abbraccia la scultura, la fotografia, l’illustrazione e le nuove frontiere dell’arte digitale, tra cui spiccano gli osannati NFT.

Inoltre c’è un’opera di Banksy mai esposta prima d’ora

In occasione della mostra ART ICONS a Fidenza verrà esposta per la prima volta in assoluto l’opera su cartone rifinita a mano “AGILE” di Banksy, realizzata per raccogliere fondi in aiuto delle popolazioni ucraine vittime della guerra. Insieme a questa, le sue opere più iconiche, “Love is in the Air” e la “Girl with balloon”.

L’evento, organizzato dal Comune di Fidenza con il sostegno della Fondazione Cariparma, Gas Sales Energia e il patrocinio di istituzioni di spicco come la Regione Emilia-Romagna e la Camera di Commercio dell’Emilia, si erge come un punto di convergenza tra leggende dell’arte e talenti ispirati dal loro lascito, offrendo uno sguardo unico sul panorama artistico globale.

Le vivaci rappresentazioni dei cavalli pop di Marco Lodola, adagiati lungo l’antico decumano di Fidenza, incorniciano lo skyline del borgo, illuminando la strada dei pellegrini della Via Francigena e dei visitatori della città. Quest’opera, simbolo delle dualità creative di Fidenza – tra le sue radici medievali e la contemporaneità che abbraccia e sperimenta nuovi linguaggi artistici – prelude al grande evento artistico che avrà luogo dal 23 settembre 2023 presso Palazzo OF e la Chiesa di San Michele.

“Art Icons” si propone come catalizzatore per abbattere pregiudizi e offrire una prospettiva più approfondita sull’arte contemporanea, invitando il pubblico a esplorare il mondo circostante con occhi rinnovati. Questa mostra, concepita come un’esperienza multisensoriale, supera le barriere preconcette, aprendo le porte all’emozione totale dell’arte, rendendola accessibile a tutti senza filtri né distinzioni.

L’arte, spesso arguta e perspicace nel suo commentare la cultura popolare, reinventa la società stessa. È una chiave per comprendere il mondo in cui viviamo, spingendoci a riscoprire il senso di meraviglia attraverso riflessioni inaspettate, trasformando il quotidiano in straordinario.

Le opere degli artisti di fama mondiale presenti in questa mostra sono diventate icone indelebili nell’immaginario collettivo: il lanciatore di fiori di Banksy, le zucche a pois di Kusama, i fiori superpop di Murakami sono solo alcuni esempi.

La scelta di ubicare l’esposizione in luoghi storici come la Chiesa di San Michele, riaperta eccezionalmente al pubblico, e il già attivo OF Orsoline Fidenza, rappresenta una sfida espositiva originale. La fusione tra architetture storiche e opere senza tempo dell’arte contemporanea trasforma questa esposizione in un’esperienza visiva e culturale unica nel suo genere.

“Art Icons” si configura come un viaggio senza tempo tra i grandi nomi dell’arte contemporanea, unendo passato e presente, storia e innovazione, con l’intento di celebrare la bellezza e la profondità dell’espressione umana attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Mostra “ART ICONS Le leggende dell’Arte Contemporanea”

Dal 23 settembre al 31 dicembre 2023

Palazzo OF / Chiesa di San Michele

In mostra Jeff Koons, David LaChapelle, Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Damien Hirst, Banksy, Kaws, TvBoy, Blek le rat, Bearbrick, Marco Lodola, Mr. Savethewall, Angelo Accardi, Daniele Fortuna, Tomoko Nagao.

ORARI E APERTURA

Dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00

Aperta anche 9 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre dalle 10:00 alle 19:00.

Previste aperture speciali anche il 25, 26 e 31 dicembre.

www.articonsfidenza.it