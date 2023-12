L’occasione del giorno alle aste on line. Paesaggio veneto, maniera giorgionesca, olio su tela. Offerte ferme a 180 euro



Un dipinto antico, olio su tela, raffigurante un paesaggio veneto con un personaggio seduto va all’asta on line, in queste ore, sul sito Catawiki. L’opera misura 58 x 48 centimetri. L’osservazione della tela da parte dei periti dei venditori suggerisce che il quadro sia stato realizzato a metà Settecento, secondo il gusto cinquecentesco di Giorgione. Il paesaggio che si dispiega dal bosco alle montagne del fondale rinvia in modo molto evidente alla pittura veneta del Cinquecento. L’opera potrebbe così riservare ulteriori, piacevoli sorprese. Il paesaggio ha ricevuto, nel momento in cui scriviamo, un’offerta di 180 euro. Per vedere le altre foto del dipinto e gli ingrandimenti, leggere la scheda dell’opera e dare un’occhiata all’asta potete CLICCARE QUI