Lingotti di 2000 anni fa rivelano dove i Romani prendevano la materia prima per cucchiai e condutture. Tecnologia all’avanguardia

University of Cordoba

Tre lingotti provenienti dal sito di Los Escoriales de Doña Rama (Belmez) e risalenti all’epoca romana dimostrano l’importanza della produzione e dell’esportazione di piombo nel nord di Cordoba

Misurano circa 45 centimetri di lunghezza e pesano tra i 24 ei 32 chili, hanno una forma triangolare, simile a una barra di Toblerone. Ne esistono solo tre e uno è rotto a metà, ma lo studio di questi tre lingotti di piombo, mai studiati prima e provenienti dal giacimento di Los Escoriales de Doña Rama (Belmez, Córdoba), fornisce informazioni sufficienti per affermare che l’antica Cordoba, la capitale della regione della Betica dell’Impero Romano, e il cui territorio occupava quello che oggi è il nord della provincia, comprendendo la valle del Guadiato, Los Pedroches e alcuni distretti di Jaen, Ciudad Real e Badajoz, era il principale centro del mondo antico occidentale per la fusione del piombo, metallo utilizzato per produrre una moltitudine di utensili di uso quotidiano, come cucchiai, tegole, tubi, ecc….

I lingotti, risalenti al I secolo d.C., furono rinvenuti nel XX secolo durante i lavori del gasdotto Maghreb-Europa, e furono conservati nel Museo Belmez e in abitazioni private. Due di essi portano un segno identificativo, che permette di rivelare parte della loro storia e di confermare la grande importanza dell’attività mineraria nella zona centrale della Sierra Morena durante il periodo romano. Questo marchio è in realtà composto da due lettere, “S S”, che fanno riferimento alla Societas Sisaponensis , compagnia mineraria originaria di La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), terra famosa per la produzione di cinabro, ma che doveva avere sede a Cordoba .

Oltre alla forma triangolare dei lingotti, che ne ottimizza la capacità di stoccaggio, il fatto che i lingotti portassero queste lettere significava che dovevano essere esportati, con il marchio che identificava il produttore dei pezzi, che dovevano poi essere caricati sulle navi lungo con altri prodotti. Pertanto, l’attività mineraria nel nord di Cordoba non si limitò alla produzione di piombo e argento, cosa già nota, ma coinvolse anche l’esportazione, collocando la zona tra i principali produttori di metalli destinati al commercio mediterraneo, conclusione sostenuta da un comitato internazionale e team multidisciplinare guidato dall’Università di Cordoba in un articolo pubblicato sul Journal of Roman Archaeology.

L’analisi della composizione chimica dei lingotti e degli isotopi stabili ha permesso al gruppo di ricerca di verificare che fossero disargentati e che il minerale con cui erano fabbricati provenisse dal distretto di Fuente Obejuna-Azuaga, un’importante area mineraria che comprendeva il sito di Doña Rama. dove sono stati rinvenuti i lingotti. In altre parole, i tre pezzi avevano un’origine comune legata allo stesso sito in cui furono scoperti.

Il fatto che i lingotti siano stati rinvenuti nella stessa zona in cui furono prodotti è eccezionale e non se ne conosce il motivo. La maggior parte dei lingotti di questo tipo sono stati rinvenuti sul fondo del Mar Mediterraneo, nei luoghi dei relitti, ed è proprio sul fondo del mare che è stata ottenuta la maggior parte delle informazioni da quando il gruppo di ricerca ha iniziato a collaborare con specialisti dell’Università di Tolosa che hanno passato anni a studiare la composizione e a creare un catalogo dei lingotti ivi ritrovati. Secondo l’analisi, più della metà dei lingotti studiati dagli specialisti francesi provenivano dal distretto di Fuente Obejuna-Azuaga, dimostrando l’importanza di Cordoba come produttore ed esportatore di lingotti di piombo.

“Queste informazioni dimostrano che, nell’antichità, queste regioni settentrionali di Cordoba vantavano importanti reti metallurgiche di grande importanza commerciale ed economica nel Mediterraneo”, ha affermato il ricercatore dell’UCO Antonio Monterroso Checa, aggiungendo che “questo rivela il livello di industrializzazione, abilità e conoscenza necessarie per raggiungere quel livello di produzione.” In effetti, anche se resta ancora molto da studiare, il sito di Doña Rama sembrerebbe essere una città mineraria con tanto di fonderia, area di lavorazione e, forse, fortezza. Ma, come ha affermato Monterroso Checa, “tutto questo resta da studiare”.

Lo studio dei lingotti è stato effettuato nell’ambito del MEI-Heritage Project: Medio, explotación minera e industria metalúrgica en el settorial central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII ane–s.II dne). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial [ L’ambiente, l’attività mineraria e l’industria metallurgica nell’area centrale della Beturia de los Túrdulos/Conventus juridicus Cordubensis (VII secolo aC – II secolo dC). Scienze applicate alla ricerca di un patrimonio paesaggistico] , finanziato dal PAIDI 2020 (Piano di ricerca, sviluppo e innovazione) della Junta de Andalucía (rif. P20_00482) e dall’Unidad de Investigación y Transferencia en Ciencias del Patrimonio dell’Università di Cordoba e Unità di Trasferimento). Lo studio fa anche parte del progetto Producción y circulación de bienes en el reborde meridional de la Meseta (sur de la provincia de Ciudad Real) entre la Prehistoria reciente y el fin de la Antigüedad [ Produzione e circolazione delle merci nell’area meridionale del Meseta (a sud della provincia di Ciudad Real) tra la preistoria recente e la fine dell’antichità] , finanziato dal Ministero spagnolo della Scienza e dell’Innovazione (rif. PID2019-105094GB-I00).