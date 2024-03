Mostre | MONET e gli Impressionisti. “Entrare” nei quadri con installazioni immersive e Ai

MILANO- La città di Milano si prepara accogliere, a partire da oggi, un’esperienza del tutto particolare nel mondo dell’arte con l’inaugurazione di “Monet e gli Impressionisti – Digital Experience” presso Next Area. Questa mostra – la location è Next Area, in via Paolo Sarpi, in centro a Milano nuovo spazio nato per accogliere la cultura nelle sue diverse declinazioni, dall’arte classica alle esperienze digitali e immersive –, celebra il 150° anniversario della prima esposizione degli impressionisti del 1874, trasporta i visitatori in un viaggio mozzafiato attraverso il movimento artistico che ha rivoluzionato la pittura.

Le opere degli impressionisti vengono esplorate attraverso diverse aree tematiche, con l’uso di supporti tecnologici che esaltano i movimenti e i dettagli delle opere più celebri. Particolarmente suggestivo è il salone centrale, dove il videomapping trasforma le pareti e i pavimenti in opere d’arte, immergendo i visitatori in un viaggio sensoriale attraverso le stagioni e i paesaggi iconici degli impressionisti.

Con oltre mille metri quadri di spazio espositivo, la mostra offre un’esperienza immersiva che fonde arte classica e tecnologia moderna.

I visitatori vengono guidati attraverso le innovazioni tecniche e concettuali degli impressionisti, con un focus particolare sull’uso rivoluzionario della luce e del colore. L’obiettivo è quello di educare e intrattenere simultaneamente, offrendo una comprensione più profonda di un movimento artistico che ha influenzato generazioni successive.

Attraverso l’AI, i visitatori possono esplorare le opere di artisti come Renoir e Degas in un modo completamente nuovo, con la possibilità di vedere le creazioni prendere vita davanti ai loro occhi.

La mostra offre anche un’esperienza speciale di realtà virtuale che trasporta i visitatori nel giardino di Giverny, consentendo loro di interagire con l’ambiente circostante e di osservare Monet mentre dipinge nel suo studio.

MONET e gli Impressionisti

DIGITAL EXPERIENCE

Dal 22 marzo 2024

NEXT AREA Milano

Via Paolo Sarpi 6 – Milano

La mostra è aperta tutti i giorni.

Info mostra: www.nextexhibition.net