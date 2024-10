Roma pittrice: la straordinaria arte femminile tra XVI e XIX secolo in mostra a Palazzo Braschi

Dal 25 ottobre al Museo di Roma a Palazzo Braschi prende vita “Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo”, che sarà visitabile fino al 23 marzo 2025. La mostra offre un viaggio nel passato, con oltre 130 opere, alcune delle quali inedite o mai esposte prima. Un’occasione per esplorare il contributo delle donne alla cultura artistica romana, in una città che ha rappresentato, per secoli, la capitale indiscussa delle arti.

Artemisia Gentileschi (1593 Roma – Napoli? 1654) Aurora Olio su tela, 219 x 4 x 144 cm Collezione Alessandra Masu

L’iniziativa racconta le difficoltà, le conquiste e il talento delle donne pittrici che hanno segnato la scena artistica della Roma antica. Tra le sale di Palazzo Braschi, i visitatori possono osservare dipinti e sculture di artiste che, nonostante le restrizioni del tempo, riuscirono a esprimere il loro estro e a farsi riconoscere in un’epoca dominata dagli uomini.

Virginia Barlocci (Riccardi, Mariani) (1824–1898) Beatrice 1880, Olio su tela, 113 x 65,5 cm Roma, Museo di Roma a Palazzo Braschi

Palazzo Braschi, sede della mostra è collocato vicino a Piazza Navona e simbolo della storia artistica della città. Qui, le opere selezionate creano un percorso che si sviluppa in un crescendo emozionante, mettendo in luce come il genio creativo femminile abbia lasciato una traccia indelebile nell’arte italiana.

La mostra “Roma pittrice” non è solo una raccolta di capolavori, ma un’occasione di riflessione sulla parità di genere nell’arte e su come le donne abbiano superato ostacoli per affermarsi. Tra le artiste esposte, anche figure meno note ma di grande rilevanza storica, rappresentando una panoramica autentica e mai vista prima dell’arte femminile romana.

Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo

Date: Dal 25 ottobre 2024 al 23 marzo 2025

Luogo: Museo di Roma, Palazzo Braschi, Roma

Sito internet: Museo di Roma a Palazzo Braschi